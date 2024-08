Njemački budžet ili „iz šupljeg u prazno“

„Problematično obzirom na Ustav i neprovedivo“ – to je porazni zaključak neovisnih stručnjaka za njemački državni proračun sljedeće, 2025. godine. Prema saznanjima novinara postaje ARD, njemačko ministarstvo financija je dobilo izvještaj i „radi na tome“ kako bi poboljšalo neke stavke najkasnije do studenog/novembra.

Riječ je o tome kako jednostavno nedostaje čitavih 17 milijardi eura i kako su metode kojih se domislila vladajuća koalicija i ministar financija Christian Linder veoma upitne, a vjerojatno i protivne Ustavu.

Riječ je o tri „ideje“ kako barem na papiru popuniti prazninu u državnoj blagajni, s tim što, kako je rekao Lindner, novca zapravo ima ali su njemački izdaci naprosto preveliki. Najprije je tu novac koji je bio namijenjen za ograničenje cijene plina i električne energije u proteklom razdoblju i koji bi se „prebacio“ u proračun za 2025. No tu stručnjaci upozoravaju kako je takvo automatsko „prebacivanje“ zabranjeno i kako bi tu moglo biti posla za Ustavni sud koji bi onda mogao „srušiti“ čitav proračun.

Ljuto potrebne i goleme investicije Željeznici bi se još nekako i moglo predstaviti kao "pozajmica", ali nije nipošto jasno - kad i kako bi DB ikad vratila taj novac? Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Nije izdatak nego...

Onda tu dolazi i ideja troškove i izdatke predstaviti kao „pozajmicu“. Tu je riječ o krajnje potrebnim sredstvima za obnovu i popravak željezničke mreže i sasvim teoretski bi se taj golem novac – riječ je o 3,6 milijardi eura mogao Deutsche Bahn dati i kao „pozajmica“. Ali stručnjaci upozoravaju da je ta ideja na klimavim nogama: Njemačke željeznice su ionako na rubu likvidnosti i nipošto nije jasno, kako i odakle bi one ikad vratile tu pozajmicu.

A dok je kod DB tu još mogućnost dokapitalizacije – država je tu još uvijek većinski vlasnik, potpuno je nejasno kako bi se mogla obrazložiti „pozajmica“ za obnovu njemačkih autocesta. Naime Autobahn GmbH nema značajnih prihoda osim državnog novca: jedini nešto ozbiljniji prihod su zapravo koncesije za postaje na mreži autocesta jer tu ne postoje cestarine – i to je daleko od dovoljnog za također gigantske i prijeko potrebne investicije. Da, postoje cestarine za kamione, ali to je posve druga priča i potpuno odvojeni zakonski okviri oko kojih bi onda tek parlament trebao dati dozvolu tu nešto promijeniti. Drugim riječima, kako to tumače stručnjaci; zaboravite, to je neizvedivo.

I dok bi se izdatak za željeznicu još mogao predstaviti kao "pozajmica", novac za također hitno potreban popravak mreže autocesti - baš nikako. Foto: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/dpa

Kriv je kancelar?

Naravno da je oporba jedva dočekala nove nevolje vladajuće koalicije, a za političara CDU-a Mathiasa Middelberga tu nije krivac tek ministar financija, nego „riba smrdi od glave“: „Christian Lindner se opet dao navesti žedan preko vode od kancelara. Već kod prenamjene 60 milijardi za koronu je vjerovao prijedlogu svog prethodnika u ministarstvu. Sad se opet upušta u dogovor o proračunu, bez da provjeri te prozirne planove iz ureda kancelara“, izjavio je oporbeni političar za postaju ARD.

No i oporbi neće biti lako sjetiti se,gdje da se nađe 17 milijardi eura obzirom na sve veće izdatke i prihode koje i dalje „ždere“ inflacija. Kancelar Scholz je trenutno na odmoru, ali svakako će biti još posla naći način, kako da se popuni praznina u proračunu.

aš(ARD)

