Njemački demokršćani biraju novog šefa stranke

Kršćansko-demokratska unija traži novog predsjednika. U posljednjem sučeljavanju trojice kandidata dominirala je sloga. No tko je favorit na unutarstranačkim izborima koji počinju u subotu?

O novom predsjedniku Kršćansko-demokratske unije (CDU) sada treba odlučiti članstvo stranke. Na kraju interne stranačke predizborne kampanje na sučeljavanju u Berlinu su o brojnim temama raspravljala tri kandidata: Helge Braun, Friedrich Merz i Norbert Röttgen. Raspon tema bio je vrlo širok: od zaštite klime i novih energetskih mogućnosti preko mirovinske i stambene politike pa sve do obrazovanja, njemačke uloge u svijetu i odnosa prema Kini. No na početku jučerašnje (1.12.) diskusije kandidati su najprije raspravljali o teškoj situaciji u samoj stranci.

Kod mnogih stvari su kandidati bili istog mišljenja. Često su se čule rečenice poput: „Inače se slažem sa svime što je moj prethodnik već rekao." Rijetko se proturječno diskutiralo, a prave svađe nije bilo. Ova tri političara, koji se već dugo poznaju, povremeno su govorili jedan drugom „ti" i oslovljavali se imenom.

Friedrich Merz

Je li Merz favorit?

Friedrich Merz se već treći put, nakon 2018. i 2020. godine, kandidira za dužnost predsjednika CDU-a i predstavlja gospodarski orijentirano konzervativno krilo stranke. Ovaj 66-godišnjak, koji je nakon 12 godina u privatnom gospodarstvu, ponovo kao zastupnik ušao u Bundestag, vodi u anketama provedenima među članovima CDU-a.

No da se pita birače svih stranaka, favorit bi bio Norbert Röttgen (56), koji se po drugi put kandidira za predsjednika stranke. Ovaj bivši savezni ministar za zaštitu okoliša (od 2009. do 2012.) ističe nužnost široke obnove stranke i vrlo je angažiran u klimatskoj politici.

Autsajder je Helge Braun (49), koji trenutačno obavlja dužnost ministra u Kancelarskom uredu i koji je zadnji istakao svoju kandidaturu.

Helge Braun

"Obnova" stranke

Što se tiče situacije u CDU-u, koji je nakon 16 godina na vlasti sada u oporbi, Röttgen je naglasio da to „nije kraj svijeta". I da je sada vrijeme za „pokret i obnovu". „Moramo ponovo postati privlačni za sve skupine", rekao je Röttgen, koji je najoštrije kritizirao stanje u stranci. Merz je pak rekao da CDU mora „postati moderan" i „vladati suvremenim temama". Braun je na to izjavio da CDU treba predsjednika koji „ima sposobnost pustiti i druge da pored njega briljiraju". No za svu trojcu je važno novo zajedništvo u stranci kako bi politički ponovo mogla dobiti na oštrini.

Kod sadržajnih pitanja Röttgen je dominirao temom klimatskih promjena, a Merz kod odnosa prema Kini. On je naglasio: „Projekt Put svile nije gospodarski projekt, to je imperijalistički politički projekt." Prema njegovom mišljenju, Kina ima strategiju za Europu, ali Europa nema strategiju za Kinu. A što se tiče same Europe, ona kao tema nije bila posebno zastupljena u raspravi.

Kod pitanja odnosa prema desno-populističkoj Alternativi za Njemačku (AfD), najjasniji je bio Merz. On je rekao da se zalaže za „beskompromisno odbijanje suradnje s AfD-om". I najavio „vrlo teške posljedice" za svakoga u stranci tko drugačije postupa. To je bila najspektakularnija izjava večeri.

Norbert Röttgen

Inače, i sam format sučeljavanja održanog u stranačkoj centrali u Berlinu bio je znakovit za stanje u stranci. U dvorani se nalazilo 25 odabranih članova stranke koji su smjeli postavljati pitanja. Svi oni su bili znatno mlađi od predsjedničkih kandidata. A zahvaljujući voditeljici Mariji Grunwald, riječ je dobilo više ženskih nego muških sudionika – istodobno za dužnost predsjednika konkuriraju trojca muškaraca. Zanimljivo je da su Angela Merkel i sadašnji šef stranke Armin Laschet spomenuti samo u pitanjima iz publike.

Izbori počinju u subotu

Od iduće subote do 16. prosinca održat će se prvi krug izbora u kojem može sudjelovati 400.000 članova stranke. Glasati mogu poštanskim putem ili na internetu. Od 29. prosinca do 12. siječnja slijedi drugi krug, koji će vjerojatno biti potreban. Pobjednik će na stranačkom kongresu, koji se održava od 21. do 22. siječnja 2022., biti potvrđen kao predsjednik CDU-a.

