Njemački ambasador će dobiti agreman "nakon predstave"?

Zahtjev srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, o stavljanju veta na odluku o imenovanju ambasadora Njemačke u BiH Tomasu Fičenu, stigao je u entitetski parlament.

Predsjedništvo je prije nekoliko dana usvojilo odluku o davanju agremana bez konsenzusa, koju je Dodik označio štetnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Dodik je, kako kaže, uvjeren da će rasprava pokazati "ko razumije trendove a ko prihvata podaništvo prema Nijemcima i Zapadu”.

“Dobro bi bilo kada bi RS donijela odluku kakvu predlažem, zato što će se time pokazati kako smo mi ipak faktor što se tiče naših života ovdje i dovesti tu veliku zemlju koja se zove Njemačka u poziciju da razgovara sa nama. Nemojte o nama, nego sa nama”, rekao je Dodik.

Dosljednost apsurda

Politički inat nastao je nakon što je Bundestag usvojio rezoluciju o BiH, u kojoj je pored ostalog, označio Milorada Dodika i Dragana Čovića kao “političare koji žele da unište BiH”.

Neke diplomate su i ranije upozoravale da odbijanje agremana Njemačkoj može da našteti svima u BiH, a posebno Miloradu Dodiku. Bivši ambasador BiH, diplomata sa velikim iskustvom Slobodan Šoja, upozorio je ranije da se radi o "suludom potezu”. Za posljednji, koji se odnosi na razmatranje ovog pitanja u skupštini, Šoja kaže da je "važno ostati dosljedan, pa i u ludilu i apsurdu”, što Dodik radi.

"On vrlo dobro zna da u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće dobiti dvotrećinsku većinu, ali istrajava do kraja. Mene to doduše ne čudi, jer je ovaj potez veoma proračunat i nema veze s diplomatijom. Ovo je dio Dodikove predizborne igre sa naivnošću i ostrašćenošću naroda koji, umjesto da osudi nedostojni i nediplomatski potez jednog štetnog partijskog lidera, podržava neki nepostojeći prkos naspram tobožnjih bahatih i oholih stranih imperijalista koji mrze Srbe”, kaže Šoja i skreće pažnju na tragično stanje u BiH, na radikalizaciju naroda zahvaljujući upravo ratnohuškačkim liderima i sijačima mržnje, i na srpskoj, i na bošnjačkoj, i na hrvatskoj strani.

O predizbornoj igri je sigurno riječ, ali je pitanje kakve će ta kampanja imati posljedice za BiH. Sreća u nesreći je kaže Šoja, što niko u svijetu nema percepciju da je BiH ozbiljna zemlja, što će biti olakšavajuća okolnost. "Da se radi o nekoj drugoj zemlji, Njemačka bi sigurno žestoko odgovorila, ali pošto je riječ o BiH, očekuju se samo suptilni potezi."

Parlament Republike Srpske u Banjaluci

Dobijanje agremana nakon predstave

Šoja kaže da se ne bi iznenadio da Nijemci svakog srpskog diplomatu koji bude predviđen da ide u Njemačku mnogo detaljnije prostudiraju nego dosad, a neke od njih čak i odbiju. "U diplomatiji je princip reciprociteta vrlo važan i on se mora primijeniti. Njemačka ima pravo odgovora jer je ničim izazvana neobjašnjivo ponižena.” On očekuje da će BiH eventualnu kaznu shvatiti kao opomenu, te da će ambasador Fitšen dobiti agreman nakon ove političke predstave.

Dodikov potez je dio predizborne agende, smatra analitičar Velizar Antić, navodeći da je on posljedica i pulsa javnosti koji se osluškuje a koji ne ide u pravcu podrške vladajućoj partiji.

"Potezanje zaštite nacionalnog interesa i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine RS, vlast će predstaviti kao osnovni interes Republike Srpske. U isto vrijeme, opozicija će biti označena kao izdajnička, jer neće podržati ovaj Dodikov prijedlog." Antić smatra da je Dodikov cilj da se sjednica iskoristi u predizbornoj kampanji, kako bi se održala vlast. No, takođe je uvjeren da opozicija neće podržati Dodikov prijedlog.

Izdajnici i zaštitnici

To su već potvrdili i iz opozicije, što je Dodik okarkterisao kao izdaju RS. Upravo u tom kontekstu, potez Dodika mogao bi biti njegov politički dobitak na dvije strane, što je smatraju analitičari smišljeno od početka. Sa jedne strane zaštita nacionalnog indentiteta i "odbrana od Njemačke”, a sa druge deklasiranje opozicije kao izdajnika. I treće, možda najvažnije, ambasador Njemačke dobiće agreman, nakon što NSRS ne usvoji veto.

"Međutim, mislim da se vlast u ovom slučaju zaigrala i da je na određeni način sama sebi dala autogol. Jer, ne vjerujem da racionalnim argumentima mogu braniti stav da predstavniku najveće i najznačajnije zemlje Evropske unije ne dozvole dolazak u zemlju. Sa ovim potezom je vlast na određeni način poslala poruku i da odustaje od puta u EU”, zaključuje Antić.

Tomas Fičen, je prije imenovanja za ambasadora u Bosni i Hercegovini, bio ambasador Njemačke u Australiji. Takođe je bio pri Misiji Ujedinjenih nacija, u Ambasadi u Manili kao i pri Misiji UN-a u Ženevi. Prema pisanju medija, specijalnost su mu borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, te vladavina zakona.

