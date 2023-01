Njemačke tvrtke više nisu među 100 najvrednijih

Stručnjaci EY su i ove godine objavili ljestvicu kompanija po ukupnoj vrijednosti njihovih dionica na svjetskim burzama. Već iz godine u godinu je na prvom mjestu američki Apple čija je trenutna vrijednost 2,07 bilijuna dolara, a i na prvih deset mjesta su redom američke tehnološke kompanije - sa samo jednom iznimkom. Već na drugo mjesto se, zbog trenutne cijene nafte i špekulacija na tržištu uspeo arapski naftni koncern Saudi Aramco burzovne vrijednosti bilijun i 870 milijardi dolara.

Kod njemačkih tvrtki, najnovija ljestvica ih teško može zadovoljiti. Do financijske krize 2007. je još među prvih 100 bilo 46 iz Europe odnosno 7 iz Njemačke, sad ih je još samo 15 europskih - i više niti jedna njemačka. Najbolje plasirana je još njemačka informatička tvrtka SAP čija je burzovna vrijednost 121 milijardu dolara, ali to je dovoljno tek za 106. mjesto.

Povodom (ponovnog) izlaska na burzu Porschea su pred burzom u Frankfurtu izloženi i eksponati tvorničkog muzeja. Kako izgleda, mnogi žele imati i te aute - i dionice

Negdje blizu 100 najvrednijih su još i Siemens (109 milijardi na 116. mjestu) Deutsche Telekom (100 milijardi na 130. mjestu). Najveće kompanije Staroga kontinenta su ostale švicarski Nestle (321 milijarda, 23. mjesto) i farmaceutske kompanije Roche (262 milijarde, 32. mjesto) i Novartis (196 milijardi, 45 mjesto). Dvojbeno je i gdje smjestiti koncern Linde: ovaj, izvorno njemački koncern je preselio svoje sjedište u Irsku, a on je čak skočio sa 71. na 59. mjesto s vrijednošću od 162 milijarde dolara.

Što je to "vrijednost" kompanije?

Njemačka ipak ima i jednog rekordera: Porsche je najuspješniji "novajlija" svjetskih burzi i već u godini kad je počela trgovina njegovim dionicama je odletio na 145. mjesto s vrijednošću od gotovo 92 milijarde dolara. Navodni znaci kod dionica Porschea su potrebni jer je on već bio na burzi dok ga nije "progutao" koncern Volkswagen. A ovaj uspjeh izdvajanja dionica Porschea je onda platio sam VW: njegova burzovna vrijednost je pala za oko 44%.

Već i to govori o prirodi vrijednosti na burzi i ovu ljestvicu bi se moglo uzeti s oprezom. U prometu, a onda i u vrijednosti dionica je to najvećim dijelom "kud svi Turci, tud i mali Mujo", a takav mentalitet onda lako stvori i pravilo kako "danas jesi, sutra nisi". To lijepo pokazuje i slučaj kompanija Elona Muska: njegova avantura s kupnjom Twittera je skupo koštala i vrijednost dionice njegove tvornice automobila Tesla - sa šestog je pala na 20. mjesto po vrijednosti dionica.

I superbogati pate...

Čak niti Siemens, nego su na vrhu redom IT divovi kao što je njemački SAP

Šef tvrtke EY Henrik Ahlers priznaje kako su njemačke kompanije u previše malenom broju među najvrednijima, "ali na burzi se ne broje uspjesi iz prošlosti, nego perspektive budućnosti." A tu špekulanti očito ne vjeruju u "klasičnu" industriju, tipičnu za Njemačku, no Ahlers ukazuje i da živimo u vremenu kad se pišu nova pravila, ali i ta pravila jasno pišu informatičke tvrtke Sjeverne Amerike i Azije, ne više Europe.

No iako europske tvrtke zaostaju, ova tablica pokazuje i opću zabrinutost i zbog rata u Ukrajini i zbog čitavog niza problema i izazova koji nas čekaju. To se vidi što praktično svim tvrtkama pada burzovna vrijednost i to u golemim razmjerima: u usporedbi s vrijednošću s kraja 2021., 100 najvećih su izgubili 7,2 bilijuna dolara. Čak je i burzovna vrijednost Applea, baš kao i trećeg na ljestvici Microsofta, pala za tridesetak posto, koncern Alphabet koji stoji iza Googlea 41%, burzovna vrijednost Amazona se gotovo prepolovila.

