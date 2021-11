Njemačke pokrajine pooštravaju korona-pravila

Zbog porasta broja novih infekcija korona virusom, šefovi više njemačkih pokrajina žele da ponovo uvedu strože mjere. U Baden Virtembergu već danas na snagu stupaju stroža pravila, jer je ta pokrajina došla do granice, nakon koje poseže za strožim mjerama.

A granica je zapravo, kada dva radna dana za redom na odjeljenjima intezivne njege bude zauzeto 250 kreveta sa pacijentima oboljelim nakon zaraze korona virusom ili kada u roku od pet dana osam osoba na 100.000 stanovnika sa simptomima kovida 19 bude primljeno u bolnice.

Pooštrene mjere pogađaju prije svih osobe, koje se do sada nisu vakcinisale protiv korona virusa. Izuzimaju se one osobe, koje ne smiju da se vakcinišu iz zdravstvenih razloga.

No, takozvano 3G pravilo (vakcinisani, izliječeni i testirani) i dalje važi prilikom posjeta kulturnim i drugim manifestacijama. Međutim, osobe koje nisu vakcinisane ili nemaju potvrdu da su preležale koronu moraju da prilože negativan PCR test, koji je pak znatno skuplji od brzog testa. Brzi antigen test u Njemačkoj košta od 13 do 60 evra, a PCR test od 60 do čak 200 evra. Cijena varira zbog toga koliko brzo su osobi koja se testira potrebni rezultati testa.

Odlazak u kino ili na bazen takođe je moguće samo sa PCR testom, opet za nevakcinisane. Osim toga za nevakcinisane građanke i građane važi ponovno ograničenje kontakta. Tako se članovi jednog domaćinstva mogu sastati sa još makismalno pet drugih osoba. Izuzimaju se djeca i mladi do 17 godina starosti, vakcinisani, osobe koje su preležale koronu ili oni koji ne smiju da se vakcinišu.

Slijede Saksonija i Bavarska?

Pored Baden Virtemberga i druge pokrajine razmatraju pooštravanje mjera. U Saksoniji bi tako posjeta manifestacijama u zatvorenim prostorima i restoranima trebalo da bude moguća osobama po principu 2G pravila (izliječeni i vakcinisani). Vlada Saksonije narednog petka želi da donese odluku da li će ove mjere i stupiti na snagu.

Bavarska vlada već danas (03.11) razmatra uvođenje strožih korona-pravila. Premijer Markus Zeder (CSU) se već izjasnio za jaču primjenu 2G pravila. Doduše neki okruzi u Bavarskoj to već primjenjuju s obzirom na veliki broj zaraženih koronom.

Takođe bi moglo ponovo da stupi na snagu pravilo da djeca u školama moraju da nose maske. A ovo pravilo je u Bavarskoj ukinuto tek prije mjesec dana.

20.380 novozaraženih u posljednja 24 časa

Prema statistici Instituta Robert Koh, Bavarska ima treću najveću sedmodnevnu incidenciju u odnosu na druge savezne pokrajine – a ona je trenutno 228,4. U čitavoj Njemačkoj je sedmodnevna incidencija u posljednja 24 časa malo opala - sa 153,7 na 146,6, a ukupan broj zaraženih 20.380.

Ispred Bavarske je Saksonija sa sedmodnevnom incidencijom 289,7 i Tiringija sa trenutno najvećom sedmodnevnom incidencijom u Njemačkoj – 338,2 zaraženih u roku od sedam dana na 100.000 stanovnika.

Međutim, moguće je da je zbog praznika Svih Svetih, koji se ovog ponedjeljka obilježavao u pet pokrajina, prijavljeno manje slučajeva. Robert Koh je takođe prijavio da su tokom posljednja 24 časa od posljedica zaraze korona virusom umrle 194 osobe.

Od početka pandemije je u Njemačkoj od posljedica zaraze kovidom 19 umrlo 96.000 ljudi. U cijeloj zemlji je do sada zaraženo više od 4,6 miliona ljudi. Više od 4,3 miliona je izliječeno.

Pokrajinski ministri zdravlja trebalo je da u četvrtak i petak razgovaraju o razvoju pandemije. Ali, novoizabrani premijer Sjeverne Rajne Vestfalije, Hendrik Vist (CDU) tražio je da se sastanak na saveznom nivou održi sljedeće sedmice.

No, ne smatraju svi pokrajinski šefovi da je to neophodno. „O novim koracima po pitanju korone smo razgovarali prije deset dana", citirala je agencija dpa premijera Donje Sakosnije Štefana Vajla. Od tada nije bilo značajnih novih saznanja. I šef Šlezvig-Holštajna, Daniel Ginter (CDU) ne vidi potrebu za savjetovanje Vlade Njemačke i pokrajina. S njegove tačke gledišta, savezne pokrajine već imaju u rukama neophodne instrumente za borbu protiv pandemije, rekao je za „Uredničku mrežu Njemačke".

Tirinški premijer, Bodo Ramelov (Ljevica) smatra da je odgovornost na saveznom ministru zdravlja. On bi trebalo da na osnovu odluka posljednje konferencije na saveznom nivou da preporuke kako da se dalje postupa sa pandemijom. O svemu bi na kraju trebalo da odluči Bundestag.

