Njemačka vojna industrija obara rekorde

Njemački izvoz oružja volumena od 13,2 milijardi eura u 2024. je za čitavu milijardu veći nego prošle, također već rekordne godine.

To je izvješće njemačkog ministarstva gospodarstva sa zaključno 17. prosincem o dozvolama koje je izdala vlada za izvoz oružja i vojne opreme. Lavovski dio, 62 posto, odnosno oprema u vrijednosti od 8,1 milijarde eura, otišao je u Ukrajinu. „Ove brojke svjedoče kako i dalje čvrsto stojimo na strani Ukrajine u njezinoj obrani od ruske agresije“, stoji u priopćenju ministarstva.

Izvozi oružja se uvijek moraju individualno provjeriti od strane vlade. Najveći dio – 86 posto – njemačkog oružja izvezen je u zemlje NATO-a, Europske unije i u države koje su u istom rangu kao NATO-zemlje. To stoga nije samo Ukrajina, već i Južna Koreja, ali i Singapur gdje je ove godine izvezeno vojne opreme u vrijednosti od 1,2 milijarde eura.

Omiljeno njemačko izvozno oružje: protuzračne rakete njemačkog proizvođača Diehl Defence Foto: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Jednostavnije za Bundeswehr

Usprkos oštrim pravilima o dozvoli izvoza vojne opreme, još uvijek se njemačko oružje izvozi i u zemlje gdje je veliko pitanje za što će se to oružje koristiti. Tako Max Mutschler iz International Centre for Conflict Studies (BICC) u Bonnu kritizira aktualnu njemačku vladu što je odobrila isporuke i u „izuzetno problematične zemlje kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar“. Za neke i u Njemačkoj je problem što je među zemljama s posebnim i povlaštenim statusom kod izvoza oružja i Izrael gdje je ove godine izvoz njemačkog oružja i opreme povećan za deset puta, na više od 326 milijuna eura.

Utoliko su za njemačku vojnu industriju još važnije narudžbe gdje neće biti takvih rasprava treba li dozvoliti izvoz, dakle za domaću, njemačku vojsku. Njemačko povjerenstvo za proračun na stolu ima čak 38 „projekata od 25 milijuna“ za razvoj oružja i oružanih sustava. Tu je riječ o 21 milijardi eura, od čega je sedam milijardi iz posebnog fonda za njemačku vojsku.

Najveći dio izvoza oružja ide u smjeru Ukrajine, ali oružani sustav krstarećih raketa Taurus još uvijek ne, jer je politički pod znakom pitanja treba li se staviti Ukrajini na raspolaganje Foto: Joerg Carstensen/picture alliance

Obzirom na pad njemačke vlade, najveći dio tih projekata još uvijek čeka na odluku, ali ovog tjedna je objavljeno kako je jedan od njih dobio „zeleno svjetlo“ iz kršćansko-demokratske oporbe, što znači da ipak kreće u realizaciju. Riječ je o narudžbi još četiri podmornice tipa U212 CD u čijem razvoju sudjeluje i Norveška u ukupnoj vrijednosti od 4,7 milijardi eura. Zapravo je taj sporazum o suradnji sklopljen još 2021. i predviđena je gradnja šest tih podmornica, četiri za Njemačku i dvije za Norvešku.

Nema oporbe kad je riječ o sigurnosti

Podmornica U212 proizvođača ThyssenKrupp Marine Systems je ratni brod „klasičnog“ pogona: iako je nuklearni pogon praktično idealan za podmornice jer im omogućava zapravo neograničen boravak ispod površine, Njemačka nema i ne želi imati takve brodove. No i U212 CD je već prilično blizu osobinama atomskih podmornica, a na njenih 72 metara dužine je, osim oružjem, nakrcana elektronikom i senzorima koji posadi govore što se događa oko njih.

Naravno da je to dugoročni projekt: prva podmornica tog tipa će zaploviti tek 2029. godine i to pod zastavom Norveške, a mnogi od 30 članova posade njemačke podmornice zaplovit će 2032. No obzirom na čitav niz incidenata usmjerenih protiv Njemačke i na Baltičkom i na Sjevernom moru je i trenutni njemački ministar obrane Boris Pistorius jasan: „Moramo se postaviti tako da možemo jamčiti sigurnosti i usprkos Putinovoj agresiji, ili zapravo upravo zbog Putinove agresije.“

Njemačka gradi i nove podmornice, na fotografiji: podmornica tipa 212A Foto: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Tome nije imao što prigovoriti niti političar CDU-a Johan Wadenphul: ova odluka pokazuje kako i u „doba žestoke predizborne bitke moramo od toga izuzeti pitanja naše obrane i naše nacionalne sigurnosti.“ Nije slučajno niti da je suglasnost najprije postignuta oko podmornica: „Koliko je važno oružje kao što je moderna podmornica pokazuje i mnoštvo vijesti o prijetnjama našim podvodnim infrastrukturama, a i o prijetnji impozantne ruske flote podmornica koje se ubrzano moderniziraju usprkos ratu u Ukrajini."

