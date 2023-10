Njemačka vlada zahtijeva od Srbije deeskalaciju

Njemačka vlada je upozorila na povećanje tenzija zbog očigledno pojačanog prisustva srpskih trupa na granici sa Kosovom. Između Srbije i Kosova ne smije biti nikakve „dalje eskalacije", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova na portalu X, nekadašnjem Tviteru.

Važno je da Srbija „odmah smanji prisustvo vojske na granici". Ministarstvo spoljnih poslova je u intenzivnom kontaktu sa svim stranama. Politički proces mora da se nastavi.

Prethodno je vlada SAD zahtijevala od Vlade Srbije da povuče svoju vojsku, koja je očigledno bila stacionirane na granici sa Kosovom. „Uočavamo veliko srpsko vojno prisustvo duž granice sa Kosovom", rekao je portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi. To uključuje „razmještanje srpske artiljerije, tenkova i mehanizovanih pješadijskih jedinica bez presedana". Kirbi je razvoj opisao kao „veoma destabilizujući".

Vučić: „Srbija ne želi rat"

Prošlog vikenda 30 naoružanih i maskiranih muškaraca otvorilo je vatru na kosovske policajce u jednom selu nedaleko od granice sa Srbijom. Prema policijskim izvještajima, u razmjeni vatre poginuli su jedan policajac i trojica napadača.

Prema informacijama njemačke agencije dpa, kosovska vlada optužuje srpsku vojsku da je napredovala iz tri različita pravca. To služi „mogućoj vojnoj agresiji na Republiku Kosovo", navodi se u saopštenju vlade, prenosi dpa.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim, u intervjuu za „Fajnenšel tajms" negirao je da njegova zemlja planira vojnu akciju. On će dati naređenje za povlačenje srpskih trupa jer bi eskalacija bila „kontraproduktivna" za napore njegove zemlje da postane članica EU. Srbija neće uništiti sopstveni višegodišnji trud. „Srbija ne želi rat", rekao je on za taj list.

Lider AfD-a se sastao sa srpskim političarima

U interesu Njemačke je i ekonomska i politička stabilnost Zapadnog Balkana. Naravno, fokus je na sukobu na Kosovu, koji se trenutno ponovo rasplamsao - napisao je lider AfD-a Tino Krupala na svojoj Fejsbuk stranici. Zbog toga je otputovao u Beograd gdje se u protekla tri dana susreo sa brojim predstavnicima privrede, srpskim poslanicima, povjernikom za Kosovo (Milan Ravić) i ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.

Tino Krupala, lider AfD-a, je kao održivo rješenje ocijenjeno ono koje bi uključivalo region Kosova u okviru Republike Srbije Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Cilj ovih susreta je bio, kako piše Krupala „da se detaljno informiše o mišljenjima i mogućnostima za skoro rješavanje sukoba”. „Kao rezultat toga, naglašeno je da je želja za normalizacijom odnosa u prvom planu. U razgovorima je kao održivo rješenje ocijenjeno ono koje bi uključivalo region Kosova u okviru Republike Srbije. Pritom se građanima svih nacionalnosti mora garantovati podrška i bezbjednost."

Na pitanje agencije dpa da li je to i njegova ocjena, Krupala je objasnio da je to stav Srba. On je to primio k znanju, ali nije davao nikakve prijedloge, prenosi dpa.

