Njemačka: pregovori sa Ukrajinom o članstvu u EU već u junu?

Prema ocjeni njemačke vlade, Ukrajina je sprovela sve reformske zahtjeve kako bi započela razgovore o prijemu u Evropsku uniju.

„Iz perspektive savezne vlade, Ukrajina ispunjava sve uslove da bi mogla da otvori pregovore o pristupanju EU u junu", rekla je državna ministarka za EU Ana Lirman (Zeleni) na pitanje novinske agencije dpa. „Zato se zalažemo za brzi dogovor svih država članica EU o pregovaračkom okviru".

Evropska unija je još u decembru 2023. odlučila da započne pregovore o pridruživanju sa Ukrajinom i njenim susjedom Moldavijom. Međutim, istovremeno je dogovoreno da se prije početka pregovora moraju ispuniti svi reformski zahtjevi. Prema izvještaju Komisije EU, neke reforme za borbu protiv korupcije, zaštitu manjina i kontrolu uticaja oligarha nisu u potpunosti sprovedene u Ukrajini.

Prema briselskim diplomatama, na sastanku ambasadora EU zemalja članica sljedeće nedjelje moglo bi da bude jasno - da li će doći do brzog dogovora o pregovaračkom okviru.

Pregovarački okvir postavlja smjernice i principe za pristupne pregovore. To je preduslov za početak pregovora i o njemu mora jednoglasno da odluči svih 27 zemalja članica EU.

Mađarska kritikuje pregovarački okvir

Prema riječima diplomata, prije svega je neizvjesno odobrenje Mađarske. Kako kažu, vlada u Budimpešti se ne slaže sa aktuelnim nacrtom pregovaračkog okvira i, između ostalog, hoće da se tamo eksplicitnije nađe pitanje zaštite manjina. Mađarska je izuzetno kritična prema želji Ukrajine da se pridruži EU.

Na samitu EU u decembru, mađarski premijer Viktor Orban izjasnio se protiv pridruživanja Ukrajine. Na kraju, odluka da se započnu pregovori o pridruživanju donijeta je samo zato što je Orban napustio salu za sastanke u trenutku kada se glasalo o ovoj odluci.

Zelenski vrši pritisak

Teoretski, moguće je da kandidat za članstvo - na kraju nikada ne postane član. U slučaju Ukrajine, na primjer, trenutno se smatra nemogućim da ona postane članica EU prije završetka ruskog agresorskog rata. Jer, kao članica EU, Ukrajina bi mogla da zatraži vojnu pomoć po članu 42, stav 7 Ugovora o EU – a time bi EU bila strana u ratu, piše Berliner morgenpsot.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je nedavno jasno stavio do znanja da se i dalje nada odluci o pristupnim pregovorima - još u junu. „Naša država, naš narod to zaslužuju, a ovaj korak je potreban i Evropskoj uniji", rekao je on početkom maja. EU takođe crpi svoju snagu time što ne ostavlja pred vratima nikoga ko vjeruje u njene vrijednosti.

