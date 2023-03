Njemačka više nije zemlja Formule 1

Nakon sušne dvije godine Sophie Flörsch se vratila. "Dobar je to osjećaj", kaže 22-godišnja njemačka auto-moto sportašica. „U dvije protekle godine sam si zacrtala cilj da se vratim Formuli. I super je da sam uspjela u tome 2023. Jako sam sretna da ponovno vozim Formulu 3.” Ali to nije sve. Flörsch je primljena u podmladak Alpine, momčadi Formule 1. Radi se o timu čiji je vlasni automobilski koncern Renault. "Naravno da sam se sad još malo približila Formuli 1, ali ispred mene je još jako dugo put.”

Sophie Flörsch bi, kao vozačica Formule 1, dobro došla njemačkom auto-moto sportu. Globalni boom F1, koji se između ostaloga manifestira i porastom prometa od 20% tijekom 2022. godine, zaobišao je Njemačku. Za razliku od međunarodnog trenda, kvote TV-gledanosti F1 u Njemačkoj su u padu. Posljednji njemački GP (Grand Prix) je održan 2020. na Nürburgringu. A Niko Hülkenberg je trenutno, nakon odlaska Sebastiana Vettela i činjenice da će Mick Schumacher u ovoj sezoni biti samo rezervist, jedini Nijemac među pilotima F1.

Sophia Flörsch Foto: Thomas Fuessler/Eibner/picture alliance

"I u nižim klasama gotovo da više i nema Nijemaca. To je ekstremno tužno", smatra Flörsch. "Nešto se tu mora mijenjati, inače više uopće neće biti njemačkih F1-vozača. Nema programa potpore u Njemačkoj, bez obzira radi li se o sportskom savezu, firmama ili sponzorima. I to usprkos činjenici da je Njemačka zemlja s brojnim proizvođačima automobila.”

Eksplozija cijena

Mnoge su karijere u auto-moto sportu propale jednostavno zbog manjka novca. „Taj sport je ekstremno skup, neovisno o spolu. A što je veća klasa, sve je skuplje”, kaže Flörsch. "Ako to ne možeš platiti iz vlastitog džepa, onda je najveći problem kako skupiti sredstva i pokriti proračun." Uključujući i pripreme za sezonu, jedna godina u Formuli 2 košta i do 1,5 milijuna eura. Tko si to uopće može priuštiti?

"Koliko god to bilo tužno, ali mnogi vozači protiv kojih se natječem, jednostavno imaju novac", odgovara vozačica Formule 3. "A na drugoj strani diljem svijeta, a ne samo u Njemačkoj, ima vjerojatno jako puno vrlo talentirani dječaka i djevojčica koji nikada neće dobiti priliku da se bave automobilizmom. Pa čak i u kartingu se dijelom troše takve svote da je to običnim ljudima nemoguće sve financirati."

ADAC Stiftung Sport (Sportska zaklada Njemačkog auto-moto kluba) već skoro četvrt stoljeća financijski pomaže njemačkim vozačicama i vozačima. I Flörsch je primala potporu ADAC-a. Sedamnaestero pilotkinja i pilota koji su prošli program ADAC-a uspjeli su se probiti do kraljevske klase – do F1. Među njima su Hülkenberg i dva bivša svjetska prvaka koji su se povukli iz ovog sporta - Vettel i Nico Rosberg. No, aktualnim je talentima jako teško jednom nogom kročiti u vode Formule 1.

"Još do prije nekoliko godina u Njemačkoj je bilo dosta živahno po pitanju podmlatka, od Formule BMW ADAC, preko Formule 3 Euro-serije, pa Europsko prvenstvo Formule 3. Te serije nažalost nisu nastavljene", kaže za DW Wolfgang Schattling. "Jedan od razloga je činjenica da je FIA (Svjetski auto-moto savez, nap. red.) redefinirao kategorije u sektoru podmlatka. Formula 3 i Formula 2 se smiju voziti samo u okviru Formule 1. I do je rezultiralo eksplozijom cijena, što je mnoge u Njemačkoj demotiviralo da započnu karijeru u Formuli.”

Rezervirana industrija

Sophia Flörsch u Bahrainu Foto: Xavi Bonilla/DPPI media/picture alliance

Schattling je 20-tak godina radio za Mercedes Benz u Formuli 1, a sad je director ADAC Stiftung Sport. Između ostaloga je zadužen za realizaciju partnerstava i sponzorstava. "Naravno da novac igra glavnu ulogu. Ali financiranje neke karijere ne bi moralo ovisiti o obiteljskom budžetu, već i o podršci od strane industrije", kaže Schattling. "U drugim zemljama poput Italije, Francuske ili Engleske to izgleda puno bolje. U Njemačkoj se po pitanju podrške od strane gospodarstva osjeća određenu rezerviranost – s iznimkom proizvođača koji su aktivni u auto-moto sportu, oni imaju vlastite programe poticaja."

Formulu 1 se kao tema u Njemačkoj „posljednjih godina nije shvaćalo dovoljno ozbiljno", smatra Schattling. Direktor ADAC-ove zaklade zato i može shvatiti kritiku koja stiže od strane bivšeg šefa F1, Bernieja Ecclestonea, koji je rekao da je Njemačka izgubila značaj kao zemlja F1 koji je ranije imala. „Sramotnim smatram da jedna auto-zemlja kao što je Njemačka, za razliku od manjih zemalja poput Belgije ili Nizozemske, ne uspijevamo etablirati naš vlastiti Grand Prix", kaže Schattling. I dodaje da se u Njemačkoj razmišlja u malim kategorijama. Ecclestone je njemačkim organizatorima predbacio da se bave „malim, zgodnim, lokalnim utrkama", a ne „međunarodnim utrkama u formatu svjetskih prvenstava".

Financijski rizici

Odgovorne osobe na bivšim njemačkim pistama F1 u Nürburgringu i Hockenheimringu tu kritiku ne prihvaćaju. "Mi smo uspješno trkalište, ostvarujemo profit. Pa ne možemo kupiti neki format koji u aktualnom obliku je možemo refinancirati", kaže Alexander Gerhard, šef Odjela komunikacija u Nürburgringu, misleći pritom na dosta visoke premije koje F1 zahtijeva od potencijalnih organizator utrka. "Nürburgring je privatna tvrtka. Mi ne konkuriramo s organizacijama koje financira država, kao što je to slučaj s trkalištem F1 u Bahrainu ili Spa-Francorchamps u Belgiji. Oni ne osjećaju pritisak kojem je izložena neka privatna firma i oni ne moraju podrediti kompletan poslovni model organizaciji utrke Formule 1."

I menadžment Hockenheimringa se na upit DW-a poziva na „ozbiljne kalkulacije" financijskih rizika. „Na koncu konca, u posljednja dva desetljeća bilo je nekoliko utrka F1 koji su vlasnicima pista podarili milijunske deficite. Te navodno „male i lokalne utrke", a radi se o utrkama koje imaju mnoštvo obožavatelja, to su utrke koje već godinama kontinuirano rastu, one dobrano pomažu u tome da se poravna financijska opterećenja iz prošlosti."

I Nürburgring i Hockenheimring su, sudeći po navodima odgovornih osoba, spremni ponovno ugostiti Formulu 1, ali samo ako „financijski rizik, a radi se o dvoznamenkastim milijunskim iznosima, ne moramo snositi sami", kako to formulira menadžment Hockenheimringa.

Auto ima loš imidž

Sebastian Vettel Foto: Andy Hone/Motorsport Images/IMAGO

Sophia Flörsch se nada povratku F1 u Njemačkoj., Glavni razlog pada zanimanja za "kraljevskom klasom” auto-moto sporta ona vidi u generalno lošem imidžu automobila u Njemačkoj: "Ako mnogi već i u posve normalnom autu na cesti vide nešto lose, onda je moto-sport još puno gori, iako to zapravo nije tako. To se u Njemačkoj promatra jako površno.”

I u auto-moto sportu se događa "ekstremno puno stvari”, smatra Flörsch. "U Formuli 3 vozimo s 50%-tnim udjelom bio-goriva, na dužim utrkama poput Le Mansa od prošle godine čak s udjelom od 100 posto. Formule 1, 2 I 3 će vrlo brzo postati CO2-neutralne, radi se o sportu koji odlikuju visoke tehnologije i zato taj sport svojim primjerom po tom pitanju želi i prednjačiti.”

A što ona kaže o svojim šansama da jednoga dana doista sjedne za cockpit Formule 1? "Čvrsto u to vjeruje, u suprotnom se ne bi bavila ovim sportom”, odgovara Flörsch. "Ali isto tako znam da to ne ovisi samo o talentu i znanju, već i o drugim faktorima. Ja sad želim ovu godinu apsolvirati što je moguće bolje, želim puno učiti i probiti se u Formulu 2.”

