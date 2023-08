Njemačka: većina protiv isporuka raketa „Taurus“ Ukrajini

Da li Njemačka treba da snabdijeva Ukrajinu krstarećim raketama vazduh-zemlja tipa „Taurus"? Istraživanje „Njemački trend" (DeutschlandTrend) koje institut „Infratest dimap" redovno sprovodi za prvi program javnog servisa ARD, pokazuje da su Nijemci po tom pitanju podijeljeni – slično kao i u nedavnoj debati o isporuci borbenih aviona.

Naime, njih 52 odsto smatra da Njemačka ne bi trebalo da isporučuje Ukrajini krstareće rakete koje se mogu koristiti protiv ciljeva na većim udaljenostima, dok je 36 odsto za. Dvanaest odsto ne može ili ne želi da se izjasni. Po tom pitanju postoji uočljiva razlika u mišljenju između istoka i zapada zemlje: 40 odsto zapadnih Nijemaca je za isporuke, a na istoku je takvih samo 21 procenat.

Posmatrano u zavisnosti od toga ko je pristalica koje stranke, najveći procenat onih koji su za isporuke je među vladajućim Zelenima: 68 odsto za, 23 odsto protiv. Među pristalicama takođe vladajućih Liberala (FDP), 56 odsto ispitanih je za isporuke, a među onima koji imaju simpatije za opozicionu Alternativu za Njemačku (AfD) samo 18 procenata.

Opozicioni Demohrišćani (CDU/CSU) su podijeljeni: 45 odsto je za, a 48 odsto protiv. Ta podjela je još izraženija među vladajućim Socijaldemokratama (SPD) 42 odsto za, 42 odsto protiv.

Oni koji se izjašnjavaju protiv kao razlog za to navode da ne žele da Ukrajina tim krstarećim raketama napada mete na ruskoj teritoriji.

Podijeljeni i po pitanju legalizacije kanabisa

Planovi njemačke vlade za djelimičnu legalizaciju kanabisa takođe nailaze na različite reakcije među njemačkim građanima: 45 odsto je za, a 44 protiv.

Za to pitanje važi slijedeće: što su ispitanici stariji, to se manji broj njih slaže s namjerama vlade. Tek svaka treća osoba starija od 65 godina ima o tome pozitivno mišljenje, dok je među mladima, kao i generacijom srednjih godina, to svaka druga osoba. Jedanaest odsto ne može ili ne želi da se odredi po tom pitanju.

Takođe, glasači sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno fakultetom, u većoj mjeri su za legalizaciju od onih koji imaju niži obrazovni nivo.

Uočljive su i razlike u zavisnosti od stranačke orijentacije. Dok pozitivne reakcije preovlađuju među pristalicama Zelenih (67 odsto) i FDP (52 odsto), kritike su najjače među simpatizerima AfD (54 odsto) i Demohrišćana (52 odsto). Pristalice SPD su podijeljene i po tom pitanju.

Njemačka vlada planira da legalizuje kupovina i posjedovanje do 25 grama kanabisa, kao i privatno uzgajanje do tri stabljike biljke.

Rejting stranaka: gotovo i da nema promjena

Istraživanje „Njemački trend" redovno prati i rejtinge stranaka. Ovo najnovije je pokazalo da, ako bi ove nedjelje bili održani savezni parlamentarni izbori, Demohrišćani bi bili najjača politička snaga sa 27 odsto osvojenih glasova. Alternativa za Njemačku je stabilno na drugom mjestu i, kao i u prethodnom istraživanju, za nju bi se opredijelilo 21 odsto birača.

Zeleni bi imali procenat manje u odnosu na istraživanje od prije mjesec dana i osvojili bi 14 odsto. SPD bi imala 17, a FDP sedam odsto podrške. To znači da stranke vladajuće, tzv. „semaforske koalicije", ne bi imale većinu za formiranje vlade. Što se tiče Ljevice, ona bi sa četiri odsto ostala ispod cenzusa, odnosno ne bi imala poslanike u novom Bundestagu.

