Njemačka uvodi lockdown za necijepljene?

Zbog dramatičnog rasta broja novozaraženih, buduća njemačka vlada koju će činiti Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), Zeleni i Slobodna demokratska stranka (FDP) namjerava pooštriti svoj prijedlog Zakona o zaštiti od zaraza. Prema trenutačno važećem zakonu, 25. studenoga prestaje biti na snazi izvanredna epidemijska situacija. Buduća koalicija ostaje pri ukidanju tog statusa, ali namjerava uvesti strože mjere za suzbijanje pandemije.

O pojedinim mjerama se još raspravlja, a Bundestag bi o tom zakonu trebao glasati u četvrtak.

„Faktički lockdown za necijepljene"

„To su znatna ograničenja za necijepljene, koja mi smatramo ispravnima", izjavio je, govoreći o novim mjerama, za javni servis ZDF ovoga ponedjeljka (15.11.) Dirk Wiese, potpredsjednik Kluba zastupnika SPD-a.Moguća su, među ostalim, ograničenja kontakata, obvezna primjena pravila 3G na radnom mjestu i obveza rada od kuće gdje god je to moguće te zabrana korištenja javnog prijevoza za necijepljene bez negativnog testa na koronu.Neovisno o tome, na snazi ostaje obveza nošenja zaštitnih maski.

Sedmodnevna incidencija u Njemačkoj je prešla 300

„To je faktički lockdown za necijepljene", rekao je Wiese.

Mjere koje, prema novom zakonu, vjerojatno više ne bi bilo moguće uvesti su: ograničavanja kretanja i putovanja, zatvaranje ugostiteljskih i smještajnih objekata kao i trgovina i obrta te ograničavanje sportskih aktivnosti.

Institut Roberta Kocha je objavio da je u nedjelju zabilježeno 23.607 novih slučajeva. To je 8.094 više nego tjedan dana ranije. Sedmodnevna incidencija je porasla na 303. Prošlog četvrtka Njemačka je imala najveći broj novozaraženih od početka pandemije: 50.196.

SPD-ov stručnjak za zdravstvo Karl Lauterbach izrazio je zabrinutost te predviđa: „Za tri ili četiri tjedna imat ćemo tako velike brojke da će odjeli za intenzivnu njegu biti potpuno preopterećeni. Morat ćemo prevoziti pacijente iz jednoga grada u drugi."

U Austriji na snazi lockdown za necijepljene

I dok se u Njemačkoj tek raspravlja o strožim mjerama za suzbijanje pandemije, Austrija je već poduzela konkretne korake. U toj zemlji je od ponoći na snazi lockdown za necijepljene starije od 12 godina. Tko nije cijepljen ili nije prebolio koronu u proteklih 180 dana smije napustiti svoj dom samo iz opravdanih razloga. Recimo, radi kupovine za dnevne potrebe, posjeta liječniku, odlaska na posao ili šetnje iz zdravstvenih razloga.

Austrija je uvela lockdown za necijepljene

Trajanje te mjere je za početak ograničeno na 10 dana. Najavljene su stroge policijske kontrole, a u slučaju kršenja zabrane prijeti novčana kazna u iznosu i do 1.450 eura. Ta mjera pogađa oko dva milijuna ljudi koji nisu cijepljeni. Austrija ima 850 novozaraženih na 100.000 stanovnika u zadnjih sedam dana.

„Situacija s koronom je ozbiljna", rekao je kancelar Alexander Schallenberg na konferenciji za novinare u nedjelju (14.11.), na kojoj je također govorio o „sramotno niskom broju cijepljenih". U Austriji je cijepljeno 65 posto građana, dakle neznatno manje nego u Njemačkoj (67,5 posto).

Austrijski ministar zdravstva Wolfgang Mückstein nije isključio mogućnost uvođenja daljnjih mjera, recimo obvezu cijepljenja za zaposlene u zdravstvu i njezi starijih i bolesnih.

Grad Beč od ovoga ponedjeljka (15.11.) kao prva regija u Europskoj uniji počinje cijepiti i djecu u dobi od pet do 11 godina. A osobe koje žele primiti i treću dozu cjepiva mogu to učiniti već četiri mjeseca nakon dobivanja druge doze, a ne šest mjeseci kako je do sada bilo predviđeno.

Nizozemska je uvela djelomični lockdown

Nizozemska: djelomični lockdown

Zbog zabrinjavajućeg rasta broja novozaraženih i u Nizozemskoj je od subote navečer na snazi djelomični lockdown. Iduća tri tjedna barovi, restorani i trgovine moraju zatvoriti u 20 sati, a prodavaonice s robom koja nije nužna za život već u 18 sati. Građani se smiju u svojim stanovima sastati s najviše četiri osobe, a zaposlenici trebaju, ako je moguće, raditi od kuće.

Također su otkazane sve manifestacije s većim brojem sudionika, a nogometne utakmice se opet igraju bez publike. No škole ostaju otvorene i nema ograničenja kretanja.

Premijer Mark Rutte je u petak, najavljujući nove mjere, rekao da su one nužne jer: „Virus je posvuda, u cijeloj zemlji, u svim branšama i svim starosnim skupinama." Njegova najava strožih mjera bila je u Den Haagu popraćena djelomice nasilnim prosvjedima s oko 200 sudionika.

U Nizozemskoj se incidencija popela na skoro 550, a do sada je cijepljeno oko 73 posto stanovništva.

