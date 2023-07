Upozorenje zbog ekstremnih vrućina

Njemačka meteorološka služba (DWD) i Savezno ministarstvo zdravlja upozoravaju na predstojeći toplotni val s maksimalnim temperaturnim vrijednostima od 28 do 35 stepeni. Iz ministarstva su građane pozvali na oprez, posebno trudnice, roditelje sa malom djecom, starije osobe i hronične bolesnike kako bi izbjegli moguće posljedice po zdravlje. Građani bi takođe trebali provjeriti da li poznaju starije osobe ili osobe sa invaliditetom kojima bi mogli ponuditi svoju pomoć, jedna je od preporuka.

Savjetuje se i pijenje dovoljnih količina vode, izbjegavanje fizičkih napora, posebno oko podneva i u ranim poslijepodnevnim satima, mazanje kremom za sunčanje te boravak u hladu i rashlađivanje stambenog prostora. „Prozračivanje se preporučuje samo kada je vani hladnije nego u stanu", navodi se još. Od pomoći može biti i aktivno rashlađivanje, na primjer vlažnim krpama i peškirima.

Njemački ministar zdravlja Karl Lauterbach Foto: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Nacionalni plan zaštite od toplote

Ministarstvo zdravlja trenutno radi na izradi nacionalnog plana zaštite od toplote. U njemu je predviđeno da se za upozorenje stanovništva na vrućine kao standard koristi sistem Njemačke meteorološke službe. Savezne pokrajine bi trebale provjeriti da li bi jedan broj mjera kod određenih nivoa upozorenja trebao postati obavezujući.

Savezni ministar zdravlja Karl Lauterbach je tokom predstavljanja tih planova najavio da se žele orjentisati prema Francuskoj, gdje se, u zavisnosti od intenziteta toplotnog talasa, zaštitne mjere pokreću širom zemlje.

One će obuhvatati oblasti od rashlađivanja prostorija do planova za ustanove za njegu i klinike tokom toplotnih udara, pa do telefonskih poziva starijih osoba kako bi se one podsjetile da redovno piju tekućinu. U prošlosti je, kako se ističe, svake godine od posljedica vrućine umiralo na hiljade ljudi. To se, prema riječima njemačkog ministra zdravlja Lauterbacha, ne odnosi samo na starije osobe, već i na trudnice, hronične bolesnike i beskućnike.

Porast vlage u zraku pri tome će takođe uzrokovati značajno povećanje toplotnog opterećenja Foto: Michael Nagle/Xinhua/dpa/picture alliance

U nedjelju do 38 stepeni

Prema informacijama iz DWD-a, temperature će u nedjelju nastaviti da rastu: moguće su maksimalne temperaturne vrijednosti do 38 stepeni, a u mnogim mjestima očekuje se prekoračenje granice od 30 stepeni.

Prema meteorologinji DWD-a Sabine Krüger, maksimalne vrijednosti se očekuju duž gornje Rajne i Majne i od Tirginijskog basena do Magdeburga.

Porast vlage u zraku pri tome će takođe uzrokovati značajno povećanje toplotnog opterećenja. Zahlađenje je moguće samo na visočijim brdima i planinama te na vjetrovitoj morskoj obali.

Očekuje se nevrijeme s grmljavinom i jakim vjetrovima Foto: Bernd März/B&S/imago images

U nedjelju se na pojedinim lokalitetima očekuje i nevrijeme uz jake grmljavine. Prema Krügeru, postoji "rizik od jake kiše, jakog grada i jakih naleta vjetra, te izolovanih naleta orkanskih vjetrova", posebno na zapadu i sjeverozapadu Njemačke. Obilne kiše i jake grmljavine mogle bi se javiti i na jugozapadnim planinama i na Alpima. Na istoku zemlje, s druge strane, najavljuju se sunčano i vedro vrijeme.

Naredna sedmica na jugu i istoku počinje sa najvećom temperaturom od 30 do 35 stepeni i sparinom, dok se padavine i nevrijeme mogu očekivati u istočnoj i jugoistočnoj polovini zemlje. Na zapadu i sjeveru biće nešto hladnije sa maksimalnim temperaturama od 25 do 30 stepeni i mogu se očekivati povremeni pljuskovi ili nevrijeme.

fs/ARD

