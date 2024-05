Njemačka: u porastu radikalizacija i desnice i ljevice

Proteklih tjedana je bilo više nasilnih napada na političarke i političare u Njemačkoj. S obzirom na taj val nasilja šef pokrajinske Službe za zaštitu ustavnog poretka u Tiringiji Stephan Kramer upozorio je na opasnost radikalizacije različitih skupina. „Takvo nasilje ne dolazi samo od desnice nego i od ljevice, ako pogledamo kako lijevi ekstremisti postupaju nasilno protiv aktivista iz desnog spektra", rekao je Kramer u emisiji Bericht aus Berlin njemačke televizije ARD. Ako se pogleda demonstracije u vezi s Izraelom, nasilje na sveučilištima, vidi se da si ta „dva tabora ništa ne opraštaju".

Kramer odbacio optužbe AfD-a

Kramer je istovremeno odbacio optužbe AfD-a da se napadi na njih ignoriraju. I u Izvještajima Ustanove za zaštitu ustavnog poretka u Tiringiji, kao i u drugim pokrajinama, ukazuje se na to da ima osobito puno napadas nanošenjem tjelesnih ozljeda protiv političarki i političara AfD-a. I policija na to ukazuje.

Radikalizacija i gubljenje obzira postoji i u lijevom i u desnom spektru i pravna država se mora time pozabaviti. „To ne pogađa samo izabrane zastupnike, nego i ljude koji se angažiraju u civilnom društvu, u pjevačkim udrugama i sportskim klubovima. Tko pokaže svoje stajalište odmah ima posla s odgovarajućim napadima, prijetnjama i zastrašivanjima."

Jasna kritika politike

Kramer je posebno naglasio da napadi ne dolaze potpuno neočekivano i podsjetio na slučajeve Henriette Reker i Waltera Lübckea. Sadašnja gradonačelnica Kölna Reker teško je ozlijeđena u napadu za vrijeme predizborne kampanje 2015. godine. A CDU-ovog političara i predsjednika uprave grada Kassela Lübckea ubio je jedan desni ekstremist 2019. godine.

U potrazi za uzrocima radikalizacije Kramer je na televiziji ARD ukazao na odgovornost politike. „Mislim da nam je potreban drugačiji stil politike. Potrebna nam je i drugačija kultura rasprave, kako se ophodimo jedni s drugima. Ako na jednoj strani primjerice gospodin Gauland govori da 'ih namjeravaju loviti' ili ako Andrea Nahles kaže 'od sutra dobivaju po njušci', onda se ne smijemo čuditi da to dolazi do građanki i građana i da oni kažu: 'Ako to možete vi, možemo i mi.'" – izjavio je predsjednik Službe za zaštitu ustavnog poretka u Tiringiji Stephan Kramer.

AfD-ov političar Peter Gauland je 2017., nakon što je njegova stranka ušla u Bundestag, najavio da će saveznu vladu i kancelarku Merkel „loviti". Tadašnja predsjednca Zastupničkog kluba SPD-a Andrea Nahles je također 2017. izjavila da će nova vlada „dobiti po njušci". Obje izjave su dovele do žučnih rasprava.

Brojni ljudi imaju osjećaj da ih se ne uvažava i da se s njima ne postupa kao s odraslim osobama, kaže Kramer. On uočava da u politici ima pokušaja da se tomu suprotstavi. „Ali, to očito ne dolazi do građanki i građana."

Scholz poziva na jedinstvo društva

Savezni kancelar Olaf Scholz pozvao je na jedinstvo društva. Nasilje ugrožava demokraciju, rekao je on u subotu na tribini uredništva RND-a (RedaktionsNetzwerk Deutschland). „Zato moramo protiv toga biti jedinstveni kao građanke i građani i reći, to nećemo dopustiti."

Naravno da i sigurnosni organi moraju nešto činiti, rekao je on. „Bez policije to ne ide kao ni bez tajnih službi." Ali to ne ide ni bez nas, rekao je Scholz.

Napadi u Dresdenu i Berlinu

9. lipnja se održavaju izbori za Europski parlament kao i komunalni izbori u više njemačkih saveznih pokrajina. Posebno zgražanje je izazvao napad na SPD-ovoga kandidata Matthiasa Eckea, koji je u Dresdenu tako pretučen da je završio u bolnici i morao biti operiran. U Berlinu je nakon napada na senatoricu za gospodarstvo Franzisku Giffey uhićen jedan osumnjičenik i privremeno smješten na psihijatriju. Cilj nasilnih napada su u više navrata bili i političari AfD-a.

