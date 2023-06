Njemačka: Sve više nasilja u omladinskom fudbalu

„Na kraju utakmice često se čuju uvrede, tu su i ljutiti pogledi, čak i kada idete u svlačionicu. Pobjednički tim obično provocira.” Za 14-godišnjeg Elijasa, provokativne uvrede oko njegovih fudbalskih i rukometnih utakmica su sasvim normalne – i tako već nekoliko godina. „Počinje sa 12 godina", rekao je on za DW. Do sada je, međutim, ostalo na agresivnom verbalnom ponašanju, nije doživio brutalno prebijanje. "Ali možete zamisliti da vam se i to desi."

A to se desilo u Frankfurtu. Na međunarodnom omladinskom fudbalskom turniru "Kup Njemačke" dogodio se fatalni nasilni incident za vikend Pedesetnice (Duhova). Od teških povreda mozga preminuo je 15-godišnji Paul iz Berlina. Mnogi roditelji se sada pitaju: Koliko je bezbjedno za moje dijete da igra fudbal? I da li je bilo samo pitanje vremena kada će se ovako nešto dogoditi?

Kriminolog: Nasilje u omladinskom fudbalu je u porastu

U Njemačkoj ima više od 24.500 fudbalskih klubova sa skoro 150.000 timova organizovanih u Njemačkom fudbalskom savezu (DFB). Iz nedelje u nedelju se održava veliki broj utakmica, kao i turnira, uključujući i međunarodne. Pit Kojzen je portparol turnira „U19 šampionskog trofeja" u Diseldorfu, koji se održava tokom Uskrsa i namijenjen je mladim timovima iz poznatih klubova.

Za 20 godina nikada nije imao problema sa nasiljem na ovom turniru, rekao je Kojzen za DW. Pošto se igrači nadaju da će ući u profesionalni tim, ne mogu to sebi da priušte. A mogući problemi više ne postoje u tom uzrastu. Dakle, da li je problem nasilja problem u amaterskom fudbalu?

Kriminološkinja Taja Fester istražuje upravo ovu temu na Univerzitetu u Tibingenu i savjetuje DFB. Posljednjih godina primijetila je trend da se nasilje češće događa u omladinskim ligama, rekla je za DW: „Nekada je to bio problem uglavnom u muškoj ligi i A i B omladincima. Sada su pogođeni mladi C i D. Čak kod vrlo malih već postoje sukobi – ali tu su posebno problem roditelji i treneri.”

Važna uloga roditelja i trenera

Dakle, počinje sa dječijim fudbalom, gdje roditelji i treneri imaju važnu ulogu uzora. Ali zašto nasilje među mladima u ovom trenutku toliko eskalira – barem se tako osjeća? Nedostatak kontrole afekta i različiti uticaji kao što su video igrice i virtuelna stvarnost mogli bi da dovedu do ovakvih nasilnih radnji, objašnjava psihološkinja Marion Sulpricio sa Njemačkog sportskog univerziteta u Kelnu. Takođe nisu svjesni posljedica svog čina. Takođe ni od tuče ili udarca nogom u glavu.

Mentalne bolesti, uključujući agresivnost među mladima, takođe su porasle tokom pandemije korone. Uzrast i pol su takođe igrali ulogu. Jer tokom puberteta tijelo pršti od snage i nove neuronske mreže se formiraju u mozgu, kaže Sulpricio. „Ponekad se kaže i da je u glavi totalna bauštela."

Kako se suprotstaviti ovome? U tom kontekstu, prije svega je potrebno više pažnje posvetiti ponašanju igrača i uspostaviti kontaktne tačke za nenormalno ponašanje. „U klubovima sada postoje osobe za zaštitu djece koje vode računa o takvim stvarima." Mora se razviti kultura poštovanja.

Prevencija nasilja se mora odvijati na licu mjesta

Kriminološkinja Fester smatra da treneri i klubovi moraju mnogo ranije da intervenišu i postave jasne granice. "U ovakvim situacijama važno je da postoje ljudi koji smiruju situaciju i ne raspiruju dalje. Posebno treba mnogo ranije prekinuti formiranje čopora. Ali za to se moraju definisati odgovornosti kako bi se neko osjećao odgovornim za to."

Redari su već predviđeni za određene amaterske igre. Pored toga, svaki klub može da primjenjuje svoj kućni red, a sudija može da naredi da gledaoci moraju da napuste objekat, objašnjava sudija Andreas Kotira. Sa svojih 39 godina sudijskog iskustva razmijenio je mnogo ozbiljnih riječi sa prgavim igračima ili gledaocima. "Prilično brzo prepoznajem kada krene da kuva, i takođe to zaustavljam. Pa odem tamo i pitam: Gdje su redari? Molim vas da se pobrinete ovdje za red." Ova socijalna kompetencija takođe postaje sve važnija u obuci sudija.

Kotira odgovornost vidi i u klubovima, koji bi trebalo da bolje obuče svoje igrače i trenere društvenim vještinama kako bi spriječili nasilje – uključujući i protiv sudija. U pilot projektu u Bajer Uerdingenu, on je sam upoznao mlađe igrače sa suđenjem. „Tako da shvate koliko je teško biti sudija." Prema riječima Kotire, projekat je pun pogodak, a drugi klubovi su već iskazali interesovanje.

U Njemačkoj postoje neki takvi pristupi prevenciji, ali primijena često ne uspije, kritikuje kriminološkinja Fester. Ona poziva na određene smjernice koje bi DFB trebalo da postavi u svojoj odgovornosti kao krovna organizacija. Ali, po njoj, odgovoran je i dotični klub: „Prava prevencija nasilja se onda mora desiti na licu mjesta".

