Njemačka: suđenje princu koji je planirao puč

Princ Reuß je bio kooperativan, stoji u izvještaju Hessenske policije o raciji koja je provedena 7. prosinca 2022. u šest ujutro u Westendu, mirnom frankfurtskom kvartu. U ranu zoru pripadnici Specijalne policije su upali u vilu u kojoj se nalazio Heinrich XIII. princ Reuß –čovjeka kojeg se smatra vođom terorističke skupine policajci su zatekli u njegovom krevetu. Princ je spavao.

Ubrzo nakon toga Reuß se odjenuo, te je u pratnji policajaca napustio svoj dom. Pritom su nastale i fotografije koje su tada u vrlo kratkom roku obišle svijet. Reuß je, kako stoji u službenom izvještaju, bez otezanja „otključao" svoj smartphone. Kod je glasio „0013", kao brojka XIII. u njegovom imenu, koja upućuje na dugu obiteljsku (plemićku) tradiciju.

U ranu zoru pripadnici Specijalne policije su upali u vilu i uhapsili Heinricha XIII. princa Reußa Foto: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Najveća urota u SR Njemačkoj?

Od danas (21.5.) se na Višem pokrajinskom sudu u Frankfurtu na Majni procesuira ono što na prvi pogled izgleda kao scenarij jednog lošeg TV-filma. Po mišljenju Glavnog državnog odvjetnika SR Njemačke radi se o vjerojatno najvećoj uroti u povijesti te zemlje, uroti usmjerenoj protiv njemačkog slobodarskog demokratskog temeljnog poretka.

Već koncem travnja u Stuttgartu je počelo suđenje osmorici muškaraca koji su bili očigledno dio vojnog krila „Skupine Reuß", radi se o ljudima za koje optužnica kaže da su bili dio plana o državnom prevrati, odnosno da su pripremali novu vojnu strukturu za Njemačku u obliku „odreda domovinske sigurnosti". Ti odredi su, kako stoji u optužnici, bili zaduženi i za likvidaciju političkih protivnika. Od sredine lipnja počinje i treće suđenje pripadnicima ove skupine, ono će se održati pred Višim pokrajinskim sudom u bavarskom Münchenu.

U frankfurtskoj sudnici se pak nalazi navodna „glava" cijelog tog pothvata, koji njemačko pravosuđe tretira kao „veleizdaju". Centrala „skupine Reuß" se očigledno nalazila u Tiringiji, na istoku Njemačke, u prinčevom lovačkom dvorcu.

Što je bio cilj skupine?

Cilj cijelog pothvata je, kako stoji u optužnici, bilo instaliranje jednog „Vijeća" koje je Njemačku trebalo transformirati u državnu formu Reicha iz 1871. U tom „Vijeću" je, kako se dalje tvrdi, bilo predviđeno etabliranje određenih pozicija po uzoru na ministarstva u nekoj vladi. Već se očigledno baratalo i konkretnim imenima za te pozicije, neki od potencijalnih kandidata će praviti društvo princu Reußu na optuženičkoj klupi.

Radi se o itekako poznatim osobama. Među njima je primjerice i 59-godišnja Birgit Malsack-Winkemann, bivša zastupnica AfD-a u Bundestagu i nekadašnja sutkinja u Berlinu. Ona je, kako se tvrdi u optužnici, trebala postati svojevrsna ministrica pravosuđa. Tijekom istražnog postupka ona je dala opsežan iskaz istražiteljima o prigovorima na njezin račun. Očekuje se da će to učiniti i javno, tijekom sudskog procesa.

Među optuženicima su i Maximilian Eder i Peter Wörner, dva bivša njemačka vojnika koji su bili članovi specijalne postrojbe KSK koja djeluje u okviru Bundeswehra. Oni su navodno bili među prvim članovima skupine koja se počela baviti pripremanjem puča u Njemačkoj.

Prijetnja za demokraciju?

No, koliko je ta skupina doista bila opasna? Nakon uhićenja u javnosti su mnogi zbijali doslovno šale s navodnim urotnicima, nazivajući njihove planove „rolator-pučem", s obzirom na starosnu dob nekih od aktera. Pogotovo su iz AfD-a pokušavali ocrniti istražni postupak. A upravo je jedna od glavnih okrivljenica bila članica te stranke, odnosno bivša parlamentarna zastupnica u Bundestagu.

Optuženici su, i to je jedan aspekt ovog slučaja koji se javno tematizira, očigledno bili pobornici kojekakvih teorija urote. Oni su, kako se tvrdi, bili uvjereni da će u Njemačkoj u dogledno vrijeme vlast preuzeti jedan moćan savez po imenu „Allianz" („Alijansa"), u kojem su bivše pobjedničke sile iz Drugog svjetskog rata. Istovremeno su očito vjerovali da postoji cijeli sustav podzemnih tunela u kojima se drži djecu, kako bi se od njihove krvi pravio eliksir za pomlađivanje. Oni su očigledno bili toliko uvjereni u tu priču da su neki članovi grupe navodno platili i do pola milijuna eura prevarantima iz Švicarske koji su tvrdili da mogu pronaći mjesto na kojem se ulazi u podzemni sustav tunela.

Savezno državno odvjetništvo pak nema nikakvih sumnji da je grupa bila odlučna u namjeri da ubija ljude kako bi ostvarila svoj cilj. Primjerice, skupina je, tvrdi se dalje, planirala juriš na Bundestag. Pritom očigledno nikakvu ulogu nije igrala činjenica jesu li ciljevi bili realistični ili ne, jer bi na koncu konca i neuspješan pokušaj upada u Bundestag mogao koštati ljudskih života. Skupinu se smatra da je bila itekako opasna, no ne i prijetnjom za njemačku demokraciju.

Nova sudnica u Frankfurtu na Majni Foto: Renate Haller/epd

Tri sudska procesa

Optužnica protiv devet optuženih osoba u procesu koji se vodi u Frankfurtu obuhvaća 617 stranica. Izvorno se na optuženičkoj klupi trebalo naći deset ljudi, no jedan muškarac je u međuvremenu preminuo, od posljedica teške bolesti, tvrdi se u pravosudnim krugovima. Svih devet optuženika ima po dvoje, a neki i po troje odvjetnika. Zbog velikog broja aktera uključenih u proces, ali i zbog strogih sigurnosnih mjera, u Frankfurtu je na brzinu izgrađena nova zgrada u kojoj se održava suđenje. Frankfurtski proces bi mogao potrajati nekoliko mjeseci, možda i nekoliko godina. Za očekivati je da će na tijek suđenja u Frankfurta utjecati i druga dva postupka koji se vode (ili će se uskoro voditi) u Stuttgartu i Münchenu.

Neki odvjetnici optuženih osoba su zahtijevali spajanje tri procesa u jedan. Ti zahtjevi će vjerojatno, kako se očekuje, biti odbačeni. No, upravo je „podjela" ovog slučaja na tri zasebna suđenja i jedna od glavnih kritika upućenih njemačkom pravosuđu po pitanju ovog slučaja. Je li ta podjela bila u skladu s njemačkim pravom? To će pitanje pratiti sva tri procesa do njihovog kraja. A nakon što sudski postupci završe, tim pitanjem će se pozabaviti sigurno i Vrhovni sud.

Michael Götschenberg, ARD, Holger Schmidt, SWR

