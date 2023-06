Njemačka studija: Koliko su muškarci toksični?

Vjerovatno je to bila jedna od šokantnijih vijesti prije nekoliko dana dana: Nasilje u porodici je „prihvatljivo", ženama je mjesto iza šporeta, a javno ispoljavana homoseksualnost se najčešće odbacuje. Prema nedavnom istraživanju nevladine organizacije „Plan International", u Njemačkoj je veliki broj onih, koji se slažu sa takvim tvrdnjama.

Svaki treći intervjuisani muškarac smatra da je povremeno nasilje nad ženama u redu. 34 posto je izjavilo da su ponekad napadali žene "da bi im ulili poštovanje". U martu je 1.000 muškaraca i žena između 18 i 35 godina učestvovalo u standardizovanoj onlajn-anketi na temu "muškost kao polje napetosti".

Druge izjave su također pokazale uznemirujuću sliku muškaraca i muškosti. Prema istraživanju, grupi od 48 posto učesnika ankete je smetalo kada muškarci pokazuju svoju homoseksualnost u javnosti. Muški ispiotanici su kao uzore naveli američkog preduzetnika Elona Muska ili influensera Andrewa Tatea, koji se na TikTok platformi predstavio kao samoproglašeni ženomrzac a proslavio se s izjavama poput "Žene su ultimativni statusni simbol" ili "Muški život je rat".

Influenser Andrew Tate se na TikTok platformi predstavio kao samoproglašeni ženomrzac a proslavio se s izjavama poput "Žene su ultimativni statusni simbol" ili "Muški život je rat" Foto: Alexandru Bobre/AP Photo/picture alliance

Istraživanje je najprije izazvalo veliku buru u medijima a potom žestoke kritike. Korisnici na društvenim mrežama sumnjali su u reprezentativnost studije, pogotovo jer je anketa obavljena online i s obzirom da se radilo o ciljnoj grupi sa interneta.

Drugi su kritikovali istraživanje navodeći da nedostaju konkretna pitanja. A sve se vrtilo oko teze: Može li zaista biti da mladići u Njemačkoj tako razmišljaju i tako se ponašaju?

"To nikako ne ide"

I za eksperte ovo istraživanje ima zamke i nedostatke. "Volio bih da znam više o tome kako je studija osmišljena. Nažalost, nije bilo baš jasno kakvi su odgovori tačno dati", rekao je za DW Dag Schölper iz Njemačkog foruma muškaraca (Bundesforum Männer), interesne grupe, koja zastupa interese dječaka i muškaraca.

„Ali bez obzira na to: čak i ako trećina od 1.000 proizvoljno odabranih muškaraca nije dala ozbiljan odgovor na pitanje - da li mogu zamisliti da in dubio pro reo udare svoju partnerku - oni odgovorom da bi 'to mogli zamisliti' - izražavaju slaganje i nedostatak impulsa da kažu kako tako nešto nikako ne dolazi u obzir."

Schölper dalje kaže: „Da takav stav postoji i da postoje dijelovi društva u kojima se to živi, pokazuju i statistike o nasilnim aktima u Njemačkoj". Brojke dokazuju da je on u pravu: 2021. godine - posljednje godine istraživanja - oko 143.000 osoba su doživjele nasilje od strane partnera ili bivšeg partnera, prema kriminalističko-statističkoj obradi Njemačke savezne službe za borbu protiv kriminala..

Ovo je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, može se primijetiti porast nasilja u posljednjih pet godina. U oko 80 posto slučajeva žrtve su bile žene, a velika većina počinitelja bili su muškarci.

Predrasude prema ženama

U istraživanju Agencije njemačke vlade za borbu protiv diskriminacije iz 2017. godine, oko 40 posto ispitanih reklo je da ih uznemirava javno ispoljena homoseksualnost.

U istraživanju Ujedinjenih naroda za "Indeks rodnih društvenih normi 2023." (Gender Social Norms Index), oko 90 posto ispitanih reklo je da ima predrasude prema ženama. Dvije trećine ispitanih ne vjeruje da žene mogu obnašati vodeću političku funkciju.

Četvrtina smatra da je u redu da muškarac udari ženu. Indeks rodnih društvenih normi pokazuje kako "tokom jednog desetljeća nema poboljšanja u pogledu predrasuda prema ženama", uprkos brojnim kampanjama, saopštili su iz organizacije Gender Social Norms Index ranije ove nedjelje.

Queer-populacija postaje sve vidljivija u njemačkoj javnosti Foto: Emmanuele Contini/IMAGO

Oživljavanje tradicionalnih uloga među polovima

Ali zašto je takozvana toksična muškost i dalje toliko popularna? „Uvijek postoji princip klatna, što se također odražava u anketi", kaže Schölper. "Homoseksualnost i queer-populacija postaju sve vidljiviji u javnosti i ne odvijaju se samo u tajnosti. Ali svako ko ima problem s tim osjeća se izazvanim, možda čak i ugroženim."

Uz to, krize oživljavaju tradicionalne uloge među polovima – ljudi razmišljaju u tradicionalnim kategorijama kako bi dobili osjećaj sigurnosti.

Prema navodima sociologa, kriza koju je izazvala korona je dovela i do vraćanja na tradicionalnu ulogu žene i muškarca. Žene su ponovo preuzele više poslova u oblasti njege, a nasilje u porodici se povećalo. „Globalno govoreći, nalazimo se u Backlash-pokretu u kojem rigidne i krute slike polova ponovo jačaju", kaže Schölper i dodaje kako je „potrebno da muškarci više porade u ovoj oblasti".

Opštine i gradovi moraju shvatiti da to mora biti dio usluga od opšteg interesa i da moramo imati savjetodavnu strukturu za muškarce, kako ne bi završili sa ljudima poput Andrew Tate i od njih tražili savjete na internetu."

