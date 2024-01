Poplave i dalje ugrožavaju dijelove Njemačke

Još se ne nazire kraj poplava na ugroženim područjima u Njemačkoj – vodostaj bi u nekim dijelovima čak mogao nastaviti rasti. Posebno su pogođeni Donja Saska, dijelovi Sjevernog Porajnja i Vestfalije, jug Sasko-Anhaltske i sjever Tiringije.

U Bremenu i Donjoj Saskoj u utorak navečer (2.1.) vodostaji rijeka su i dalje davali razloga za brigu, što znači da ondje postoji opasnost od još većih poplava. Pogođena su mjesta uz rijeke Weser, Aller i Leine te djelomično i uz njihove pritoke. I rijeka Hase, pritoka Emsa u okrugu Osnabrück, dostigla je najviši vodostaj zadnjih dana. Za mnoga područja izdana su upozorenja zbog opasnosti od poplava.

I u istočnoj Bavarskoj je noćas povećana opasnost od poplava, priopćila je Pokrajinska služba za okoliš. Najviše su ugroženi stanovnici uz rijeku Regen u okrugu Cham, kao i pojedini dijelovi okruga Bamberg u sjevernoj Bavarskoj. Vodostaj nastavlja rasti i u tamošnjim rijekama.

Donja Saska ostala bez vreća s pijeskom

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens je jutros rekla kako računa s time da će situacija i dalje ostati kritična: „Imamo pred sobom još nekoliko teških dana u borbi protiv ove poplave." Precizirala je da je posebno kritično stanje na području između rijeka Weser i Ems jer njihov vodostaj i dalje raste. Ona je upozorila da su nasipi oslabljeni jer su već danima na udaru vodenih masa.

Donja Saska je u međuvremenu ostala bez vreća s pijeskom nužnih za suzbijanje poplave – od početka poplava uoči Božića do danas upotrijebljeno je skoro svih 1,9 milijuna vreća. U pomoć su priskočile druge savezne pokrajine i već isporučile oko 1,5 milijuna vreća iz svojih rezervi. Tim vrećama se, među ostalim, učvršćuju nasipi.

Na područjima pogođenima poplavama u dijelovima pokrajina Saska-Anhalt i Tiringija u pojedinim mjestima škole ostaju zatvorene cijeli ovaj tjedan.

Kraj poplava na ugroženim područjima u Njemačkoj se ne nazire Foto: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Prema informacijama njemačke meteorološke službe DWD, do četvrtka se mora računati s obilnim kišama od Donje Saske do Schwarzwalda kao i u istočnim i jugoistočnim dijelovima Njemačkog sredogorja. Tijekom 30 do 60 sati meteorolozi očekuju 30 do 50 litara po četvornom metru, a u gorskim područjima i do 100 litara. No za dijelove pokrajine Baden-Württemberg DWD je povukao upozorenja na opasnost obilnih trajnih padalina.

U Donjoj Saskoj osim neprestanih kiša zabrinutost izaziva i vjetar, koji je noćas ojačao. Naleti vjetra mogli bi iščupati drveće koje raste na omekšanim nasipima i tako stvoriti rupe u nasipu. Zbog te opasnosti su u Celleu i Oldenburgu prošlih dana ciljano rušena stabla.

„Ubuduće će dugotrajne poplave biti češće"

Stručnjaci zahtijevaju reformu zaštite od poplava. „Zbog klimatskih promjena sigurno ćemo ubuduće vidjeti i druge oblike poplava", rekao je Ralf Merz, hidrolog u Centru za ekološka istraživanja u Halleu za njemačku radijsku postaju Deutschlandfunk. „Ubuduće će sigurno češće biti ovakvih dugotrajnih poplava."

On smatra da se mnoge štete mogu spriječiti. Po njegovom mišljenju, trebalo bi razmisliti o tome je li postojeća zaštita od poplava još uvijek učinkovita: „Jer, možda sada ono što smo naučili u prošlosti više nije dobra mjera za budućnost." Ovaj stručnjak tako upozorava da danas uz rijeke postoji daleko manje prirodnih poplavnih ravnica.

A predsjednica Njemačkog crvenoga križa (DRK) Gerda Hasselfeldt zahtijeva izdvajanje više novca za zaštitu od katastrofa. „Mi trenutačno nismo sposobni za potpuno prevladavanje ovakvih slučajeva katastrofe ove vrste, i uz to još u različitim regijama", izjavila je Hasselfeldt za radijsku postaju RBB.

Stručnjaci zahtijevaju reformu zaštite od poplava. Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Prijedlozi za odgodu primjene kočnice zaduživanja

Zbog zabrinjavajuće situacije pojedini političari vladajućih socijaldemokrata (SPD) traže ponovnu odgodu primjene tzv. kočnice zaduživanja. „U Donjoj Saskoj poplave upravo uzrokuju ogromne štete", obrazložio je za portal Spiegel Andreas Schwarz, zastupnik SPD-a u Bundestagu. On smatra da je odgoda primjene kočnice zaduživanja moguća i nakon najnovije presude Saveznog ustavnog suda. „Na kraju krajeva, radi se o nepredvidivoj prirodnoj katastrofi. Presuda daje manevarski prostor za takve slučajeve", kaže Schwarz.

A njegov stranački kolega Dennis Rohde, također zastupnik u Bundestagu, za njemački magazin Stern kaže: „Još nije moguće sagledati sve razmjere štete od poplave, ali baš za takve slučajeve imamo mogućnost odgode kočnice zaduživanja, koja je predviđena Ustavom." I on smatra da tu ništa ne mijenja najnovija presuda Saveznog ustavnog suda.

Kočnica zaduživanja znači da savezni i pokrajinski proračuni moraju biti uravnoteženi bez uzimanja kredita. No ona prema Ustavu može biti privremeno ukinuta u slučaju prirodnih katastrofa ili drugih izvanrednih situacija, ako to znatno ugrožava državne financije. Savezna vlada trenutačno ispituje opravdava li financijska pomoć pružena nakon katastrofalnih poplava u dolini rijeke Ahr 2021. godine ukidanje kočnice zaduživanja u toj godini.

Kancelar Olaf Scholz je u nedjelju (31.12.) posjetio poplavljena područja na sjeveru Donje Saske. On je naglasio da će savezna vlada pomoći pogođenim pokrajinama i općinama „u skladu s mogućnostima". On nije davao konkretna obećanja o financijskoj pomoći.

ajg/tagesschau.de/DPA

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu