Njemačka: skepsa oko slanja Bundeswehra u Izrael

Koncem jula je ministar odbrane Njemačke Boris Pistorius (SPD) boravio na Havajima. Daleko od sve intenzivnije eskalacije stanja na Bliskom istoku. Na Pacifiku su dva njemačka ratna broda, među njima i fregata Baden-Württemberg, sudjelovala na jednom vojnom manevru. Iako je bio jako daleko od konflikte regije na Mediteranu, zaoštravanje situacije između Izraela, Palestinaca i Irana, zaokupljala je ministra odbrane i na Havajima. U razgovoru za DW, on je gotovo molećivo komentirao mogući vojni udar Irana na Izrael. Pistorius je rekao: „Mi to ne želimo, mi moramo iskoristiti sav naš utjecaj kako bi djelovali na sve tamošnje aktere, s ciljem da situacija ne eskalira. Svi tamo moraju učiniti sve što je moguće kako bi što prije zavladao mir."

CDU-ovci za angažman Bundeswehra

A kod kuće, u Njemačkoj, među političkim strankama se već odavno vodi svađa oko toga treba li se Bundeswehr angažirati u slučaju iranskog napada, s ciljem zaštite Izraela. Njemačka isporučuje naoružanje Izraelu, Berlin i na brojnim drugim poljima podržava vladu Izraela. No, angažman njemačkih vojnika je bio i zapravo je i dalje – nezamisliv. Izraelska vlada do sada nikada od Nijemaca nije ni zahtijevala aktiviranje Bundeswehra. Vanjskopolitički i sigurnosni stručnjak iz Kluba zastupnika CDU-a (Kršćansko-demokratska unija) u Bundestagu, Roderich Kiesewetter, svejedno je tijekom prošlog vikenda na radiju Deutschlandfunk rekao da bi se njemačka vlada u kontekstu zaoštravanja stanja morala „konačno probuditi". Kao moguće primjere vojne pomoći naveo je opskrbu gorivom borbenih aviona savezničkih zemalja u zraku, dakle tijekom leta, odnosno angažman Eurofightera u obrani od iranskih dronova. Kiesewetter je ujedno pojasnio: njemački vojnici ne smiju napadati ciljeve u Iranu.

Slične izjave su stigle ii z Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj. Predsjednik Vijeća Josef Schuster je za medijski servis RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) naglasio: „Povijesna odgovornost Njemačke za sigurnost Izraela nije doduše pravno obvezujuća. Ali po mom mišljenju to naravno znači da Njemačka u slučaju napada u obujmu koji aktualno prijeti, i vojno bude na strani židovske države."

Njemački državni rezon

Pod tom istorijskom odgovornošću Njemačke za Izrael nakon Holokausta, odnosno ubojstva nekoliko milijuna europskih Židova tijekom Drugog svjetskog rata, misli se na pojam „državnog rezona". Odnosno činjenice da se Njemačka dragovoljno obvezala da će uvijek biti zu Izrael. Taj državni rezon nije zakonski reguliran, ali su ga članovi aktualne i prošlih njemačkih vlada često naglašavali.

Do aktualne eskalacije na Bliskom istoku je došlo nakon likvidacije šefa radikalno-islamskog Hamasa, Ismaila Hanije, u Teheranu. To se ubojstvo pripisuje Izraelu. No, što konkretno znači „državni rezon"? Znači li to da bi u slučaju potrebe i njemački vojnici na licu mjesta, na Bliskom istoku, sudjelovali u operaciji zaštite Izraela?

Za sada nema upita os strane Izraela

Tako daleko kao Kiesewetter drugi njemački političari možda ne žele ići, ni u oporbi, a kamoli iz redova vladajuće koalicije. Zamjenik šefa Kluba zastupnika Unije u Bundestagu, Johann Wadephul, izbjegao je dati precizan odgovor na to pitanje. Za RND on je naime rekao: „Scenariji poput vojne potpore po našim saznanjima nisu na dnevnom redu. Za to bi ionako bio potreban mandat od strane Bundestaga."

Na sličan formalan način, odgovara i predsjednik Odbora za obranu u Bundestagu, Marcus Faber (FDP), na pitanje o ulozi njemačkih vojnika u mogućem ratu na Bliskom istoku: „Izrael je jasno komunicirao kako bismo mi mogli pomoći. I to bismo trebali i napraviti –a primjer brzim izdavanjem odobrenja za izvoz naoružanja. Slanje Bundeswehra u Izrael nije se tražilo i ionako tamo ne bi mogao baš puno pomoći."

Borba protiv IS-a

Činjenica je doista da Bundeswehr ne bi bio u stanju da na licu mjesta konkretno pomogne. Slično kao Kiesewetter, i FDP-ov stručnjak za vanjsku politiku Ulrich Lechte kao mogućnost spominje angažman Bundeswehra u opskrbi gorivom savezničkih aviona dok se nalaze u zraku. A predstavnik Zelenih, jedne od stranaka semafor-koalicije, zastupnik Sergey Lagodinsky je za berlinski list Tagesspiegel napomenuo da je Bundeswehra zapravo već sad vojno aktivan u regiji Bliskog istoka. Njemački vojnici naime sudjeluju u vojnoj operaciji protiv džihadističke milicije „Islamska država" (IS).

Bundeswehr je tamo aktivan od 2015. U Iraku i Jordanu je stacionirano do 500 njemačkih vojnika, koji sudjeluju u operaciji punjenja gorivom u zraku američkih i letjelica iz drugih savezničkih država.

