Njemačka se priprema na izbjeglice

Samo dva sata leta i oko 1.300 kilometara je Ukrajina udaljena od Njemačke. Mnogi Ukrajinci strahuju za svoje živote jer je opravdana bojazan da će ruski predsjednik Vladimir Putin okupirati čitavu Ukrajinu. Stručnjaci u tom slučaju predviđaju da će stotine tisuća, možda i milijun ljudi pokušati pobjeći iz ratom zahvaćenih područja. Ured Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) procjenjuje da je već u ovom trenutku preko 100.000 Ukrajinca napustilo svoje domove.

„Mi računamo s mnogim scenarijima"

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD) je i prije ruske invazije nagovijestila da se Njemačka sprema za humanitarni izazov. Početkom ovog tjedna u Beču je rekla: "Vrlo smo budni i spremni za sve moguće scenarije." I dalje: "Pripremamo se prije svega za potporu susjednih zemalja. To je prvi scenarij." U četvrtak, prvog dana napada na Ukrajinu, je dodala: "Trenutno ne bilježimo nikakve veće pokrete izbjeglica u susjedne zemlje Ukrajine ili u smjeru Njemačke. Pružit ćemo veliku podršku pogođenim zemljama, posebno našem susjedu Poljskoj, ako dođe do većih pokreta izbjeglica."

Nancy Faeser: "Pripremamo se prije svega za potporu susjednih zemalja. To je prvi scenarij."

No prema mišljenju Geralda Knausa, znanstvenika koji se bavi fenomenom migracija, Ukrajinci se, s obzirom na to da oni sada mogu lako ući u Europsku uniju i ostati tri mjeseca, neće zadržavati samo u susjednim zemljama: "Ono što se definitivno neće dogoditi je to da će se izbjeglički pokreti ostati problem susjednih zemalja, jer Ukrajinci imaju pravo ući u EU bez vize i bez zahtjeva za azil. I mogu legalno putovati u bilo koju europsku državu."

Isprva samo kretanja unutar Ukrajine

U Ukrajini živi 41 milijun ljudi. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, na temelju iskustava nakon ruske aneksije Krima 2014., mnogi stručnjaci pretpostavljaju da će većina izbjeglica isprva potražiti zaštitu u zapadnom dijelu Ukrajine. Tada će i izravni susjedi na zapadu, prije svega Poljska, vjerojatno biti cilj izbjegličkih kretanja. U Poljskoj već živi oko milijun Ukrajinaca, a postoje brojne obiteljske i prijateljske veze. Njemačka je Poljskoj već obećala humanitarnu pomoć. Ali zemlje poput Moldavije, Rumunjske i Slovačke također mogu postati odredišta za izbjeglice.

Ne smijemo zatvoriti granice

U Njemačkoj je "Pro Asyl", organizacija za zaštitu prava izbjeglica, zahtijevala da se istočnim državama EU ne dopusti zatvaranje granica za izbjeglice iz Ukrajine: "To se također mora odnositi na tisuće tranzitnih izbjeglica koje su već pobjegle u Ukrajinu kako bi pobjegle od drugih sukoba. To su ljudi iz Sirije, Afganistana, Čečenije i Somalije", navodi se u priopćenju za javnost. Mogućnost da ukrajinski građani uđu u EU bez vize, koja postoji od 2017., sada je vrlo važna, dodaje se.

Karl Kopp iz Pro Asyl je za DW rekao kako bi se i Njemačka morala pripremiti na direktni dolazak ljudi iz Ukrajine. "I u Njemačkoj moramo računati sa svime jer imamo potpuno novu situaciju. Moglo bi biti nekoliko tisuća ili nekoliko milijuna ljudi." U Njemačkoj živi oko 130.000 ljudi ukrajinskih korijena koji bi sada mogli pokušati dovesti članove obitelji ili prijatelje. Kopp naglašava kako je Njemačka to u stanju. "Mi to možemo! Njemačka ima funkcionalan prihvatni sustav i sposobna je stvoriti smještajne kapacitete kroz suradnju saveznih s vlastima saveznih pokrajina."

Ukrajinci i Ukrajinke koji su vozom stigli do Poljske čekaju na željezničkoj stanici u gradu Przemysl

Savezne pokrajine se pripremaju

Nekoliko saveznih pokrajina već je obećalo brzu i nebirokratsku pomoć. Gradonačelnica Berlina Franziska Giffey (SPD) rekla je da glavni grad ispituje mogućnost pružanja hitnog smještaja. A država Mecklenburg-Prednje Pomorje, koja graniči s Poljskom, već je odlučila prestati vraćati ljude koji moraju napustiti zemlju za Ukrajinu.

Gerald Knaus smatra da su to ispravni koraci, ali istodobno opisuje svoja iskustva nakon ruske aneksije Krima 2014.: "Kada je počeo rat u Ukrajini, broj interno raseljenih osoba popeo se na više od milijun ljudi u roku od nekoliko mjeseci. Ali broj zahtjeva za azil unutar EU-a iznosio je 2015. samo 20.000, a zatim je pao na 10.000."

Knaus smatra da je nešto drugo važnije: "Ozbiljno shvatiti ono što je godinama obećavano: boriti se protiv uzroka bijega. Uzrok bijega je ruski napad. No sad se moramo zapitati jesmo li pokrenuli sve moguće mjere kako bi izvršili pritisak na Rusiju”.

