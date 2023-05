Njemačka: Queer muslimani i "zabranjena ljubav"

Većina muslimana u Njemačkoj odbacuje seksualnu raznolikost. To pokazuju rezultati istraživanja koji su dostupni novinarima ARD-magazina Report Mainz. Pogođeni muslimani pate i suočavaju se sa nasiljem.

Queer osobe iz muslimanske zajednice često samo u tajnosti izražavaju svoju seksualnu orijentaciju. U suprotnom se suočavaju s neprijateljstvom i izolacijom. To je slučaj i sa studentom turskih korijena, koji ne želi da se njegovo pravo ime objavi i zato smo ga u tekstu nazvali Kemal. Odrastao je u muslimanskoj porodici. Kada je roditeljima rekao šta osjeća, njegova majka je najprije izgubila povjerenje u vjeru. "Pitala je Allaha: Zašto baš njen sin? I zar mi nije jasno da sam time uprljao cijelo prezime”, kaže Kemal. Svugdje se osjećao neprikladno, kao da tu ne pripada a razmišljao je i o samoubistvu, kako je to priznao u intervjuu za TV-magazin Report Mainz. U konačnici, on je odbacio svoju religiju - i sada može otvoreno živjeti svoju homoseksualnost.

Grijeh i odbijanje među muslimanima

Za pogođene je vrlo teško pomiriti vjeru i homoseksualnost. Muslimanka alevitskog porijekla za ARD-magazin priča o strahovima da će biti izbačena iz svoje zajednice: "Ako „Outing" odnosno otvoreno izjašnjavanje o mojoj seksualnoj pripadnosti znači da ću biti izbačena iz alevije, moje vjerske zajednice, onda kao religiozna osoba ja to neću učiniti." Mnogi muslimani, pozivajući se na Kuran, smatraju homoseksualnost i transseksualnost grijesima. To se također vidi u do sada neobjavljenim rezultatima istraživanja u sklopu istraživačkog projekta "Radikalni islam - radikalni anti-islam" (RIRA). Prošle godine je 2.500 ljudi širom zemlje upitano za mišljenje o homoseksualnosti i transrodnom polu – anketirano je i dodatnih 600 muslimanki i muslimana.

Za 71 posto muslimana, koji su učestvovali u istraživanju, smatra da je transseksualnost nešto odvratno Foto: lev dolgachov/Zoonar/picture alliance

Prema podacima, dostupnim ekskluzivno za Report Mainz, 43 posto opšte populacije slaže se s tvrdnjom: "Smatram da je odvratno kada se homoseksualci ljube u javnosti." Kod muslimana je taj udio 65 posto. Izjavu "Transseksualnost je nešto sasvim normalno" odbacuje 49 posto opšte populacije a 71 posto intervjuisanih muslimana. U intervjuu za Report Mainz, lajpciški sociolog religije Gert Pickel ovakve rezultate istraživanja, između ostalog, pripisuje činjenici da muslimani svoju religiju često prakticiraju dogmatičnije od hrišćana. "Istina je da se i muslimani u Njemačkoj mijenjaju, što je rezultat njihovog okruženja, i postaju otvoreniji. Istovremeno, primjećujete da vrlo, vrlo teško izlaze na kraj sa grupama kao što su transrodne osobe, interseksualne osobe i homoseksualci. Za mnoge je to neobičan teren na koji nisu navikli", kaže Pikel, komentirajući rezultate istraživanja.

Islamistički influenseri protiv seksualne raznolikosti

Rezerve prema LGBT+ zajednici potpiruju radikalni influenseri koji agitiraju protiv LGBTQI+ pokreta na internetu. Na primjer, grupa "Muslim interactive", koja ima 90.000 pratilaca samo na TikToku, kaže: "Međutim, jedno se mora reći [...] da život LGBTQ osoba u islamu nije i nikada neće biti dozvoljen. Jer pravila islama ne podliježu liberalizmu, ništa neće promijeniti Allahove zakone." Gülden Hennemann, koja vodi Jedinicu za borbu protiv ekstremizma u bavarskim kazneno-popravnim domovima, rekla je za Report Mainz: „Svako ko daje takve izjave, s nasiljem ili bez nasilja, za mene je jasno protiv našeg slobodarsko-demokratskog poretka i nikako se ne uklapa u naše društvo."

