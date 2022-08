Njemačka: Prvo teretni pa onda brzi vozovi

Kada u budućnosti željezničkom prugom bude prolazio teretni voz koji prevozi ugalj, signali će se upaliti na crveno i zaustaviti prolazak putničkih vozova. To njemačka vlada planira u slučaju pogoršanja energetske krize. A više je nego vjerovatno da će se to i dogoditi. Jer već sada je opskrba industrije i elektrana gorivom i energentima više nego napeta.

Situacija je ozbiljna: važni plovni putevi poput Rajne ne mogu se u potpunosti koristiti zbog premalo vode u koritu rijeke, što je uzrokovano sušama, tako da sistemski važni teretni brodovi s energentima, usljed plitke vode, mogu prevesti samo djelić svog uobičajenog tereta. Teret, koji se inače prevozi Rajnom, ne može se pretovariti na tračnice. Jer po njemačkoj željezničkoj mreži trenutno saobraća više vozova nego ikada prije. Građevinski radovi na željezničkoj infrastrukturi, koja je u posljednja tri desetljeća dotrajala i sve veći broj putnika s kartom od 9 eura osiguravaju visoku razinu stresa: ne samo za putnike i zaposlenike željeznice, već i za samu željezničku mrežu.

Megastres ne jenjava

Niti 60 posto njemačkih vozova koji saobraćaju na dužim relacijama donedavno nije stizalo na vrijeme, iako Deutsche Bahn kašnjenja do šest minuta više ne računa kao zakašnjenje. Nešto bolja situacija je sa regionalnim prevozom, gdje gotovo 90 posto vozova stiže na vrijeme.

Teretni vozovi također su sve samo ne tačni i pouzdani. Budući da više od 200 teretnih vlakova stoji, njemačka je industrija već mjesecima na barikadama.

Ljeto je suho i vruće, što dovodi do niske razine vode ne samo u Rajni, već i drugim važnim plovnim rijekama

Energetska kriza značajno se pogoršala posljednjih mjeseci zbog smanjenja opskrbe gasom iz Rusije i sankcija protiv Putinovog režima. Osim toga, ljeto je suho i vruće, što dovodi do niske razine vode ne samo u Rajni, već i drugim važnim plovnim rijekama. Odgovorni političari mogu se samo nadati kiši. Njemački ministar za saobraćaj Volker Wissing (FDP)j i njegov kolega ministar privrede Robert Habeck (Zeleni) mogu na šinama postavljati signale sa zelenim svjetlom za teretne, sistemski relevantne vozove. "Cilj je osigurati rad elektrana, rafinerija, elektromreža i drugih za život važnih pogona", stoji u dokumentu ministarstava privrede i saobraćaja koji je distribuiran tokom vikenda. Kako bi ugalj i dalje mogao ići u elektrane, a nafta u rafinerije, oni u narednih šest mjeseci žele dati prednost teretnom transportu energenata željeznicom.

Teretni vozovi s ugljem, naftom i plinom

Deutsche Bahn, kao kompanija u državnom vlasništvu koja je lider na tržištu, obezbijedila je 50 teretnih vozova sedmično, a svaki prevozi 3.000 tona kamenog uglja. Zvuči kao puno? Ali nije. Prema istraživanju novinske agencije DPA, velika termoelektrana poput one u Gelsenkirchen-Scholvenu sagorijeva 20.000 tona uglja dnevno pod punim opterećenjem.

Međutim, u poređenju s 20.000 teretnih vozova DB Carga, 50 vozova koji prevoze ugalj nije baš puno. Međutim, jedna prednost ovog crnog izvora energije je ta što se zalihe uglja za elektrane i tvornice mogu skladištiti - i ne moraju se isporučiti na odredište "just in time" - "tačno na vrijeme".

Poslovi prevoza nafte i gasa dominiraju i kod privatne konkurencije, koja je organizirana u mreži evropskih željeznica. Zamjenica direktora Udruženja evropskih željeznica Neele Wesseln skeptična je kada je u pitanju nova uredba savezne vlade. Uostalom, teretni vozovi bi već mogli dobiti prednost u transportu, iako je to povezano sa plaćanjem naknade za ovu ekspres-uslugu.

Udruženje teretnih željeznica nije baš oduševljeno vladinim planovima: "Zvuči uvjerljivo, ali moglo bi se pokazati kao problem. Već je dovoljno haosa na šinama", rekao je glasnogovornik Udruženja Peter Westenberger. Pozvao je na "temeljitu raspravu umjesto slatkorječivih najava".

Gotovo je samo po sebi razumljivo da su Udruženja putnika protiv davanja prednosti vozovima koji prevoze ugalj, naftu ili gas."Nijedan lokalni ili voz na dugim relacijama ne bi trebao biti otkazan zbog teretnog prevoza", zahtijevao je predsjednik Udruženja putnika „Pro Bahn" Detlef Neuß. Haos s kartom od 9 eura svima je učinio vidljivim ozbiljne probleme njemačkih željeznica.

Sada bi se sve više teretnih vozova sa sistemski važnim energentima trebalo kretati po njemačkim šinama

"U posljednja tri desetljeća spavali smo kada se radilo o ekspanziji, smanjili smo infrastrukturu do te mjere da je to kažnjivo.” DPA je prenio Neussovu izjavu da bi još veća kašnjenja mogla natjerati ljude da izađu iz vozova i vrate se nazad u svoje automobile. „A upravo to je ono što ne želimo", rekao je Neuss.

Ministar saobraćaja pokušava smiriti strasti

Prema vladinim planovima, „kašnjenja putnika trebalo bi izbjegavati koliko god je to moguće, čak i ako putnički vozovi moraju čekati na semaforu", naglašava ministar prometa Volker Wissing. Kada krajem augusta istekne kampanja za karte od 9 eura, to bi moglo olakšati putnički promet, nadaju se u Njemačkoj željeznici - Deutsche Bahnu. Osim toga, nisu iscrpljene sve mogućnosti: teretni vozovi mogli bi se produžiti dodatnim vagonima a mogli bi voziti i noću, pojasnili su eksperti iz branše.

Međutim, postoji problem s produženjem teretnih vozova jer postoji manjak vagona u cijeloj Evropi. Do sada nije bilo povećane potražnje za transportom energenata ni kod Deutsche Bahna ni kod njegovih privatnih konkurenata. "Uredba o davanju prioriteta vozovima važnim za opskrbu je razumna mjera predostrožnosti savezne vlade", kaže se u saopštenju Deutsche Bahna. Ostaje da se vidi, hoće li ta mjera morati biti primijenjena.

