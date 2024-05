Njemačka: Procjena poreza u teškim vremenima

Ministar financija Njemačke Christian Lindner trenutačno je u klinču s nekoliko kolega iz vlade: on zahtijeva da prilikom usvajanja slijedećeg budžeta Njemačke mora strogo pridržavati ciljeva štednje. Pri odlučivanju o budžetu bitno je i kolika ubiranja od poreza on može očekivati. I tu na scenu stupa Radna grupa za procjenu poreza koja zasijeda od utorka do četvrtka.

Što je Radna grupa za procjenu poreza?

Dvaput godišnje porezni stručnjaci iz saveznih, pokrajinskih i lokalnih vlasti okupljaju se kako bi procijenili iznos poreza za tekuću godinu i sljedećih četiri do pet godina. Na sastanku također sudjeluju stručnjaci iz Bundesbanke, Vijeća ekonomskih stručnjaka i Instituta za ekonomska istraživanja. Povjerenstvo se sastaje iza zatvorenih vrata i neovisno je o političkim uputama.

Za što su dobre procjene ubiranja od poreza?

Svako ko sastavlja budžet treba podatke - to se odnosi na saveznog ministra financija, ministre financija njemačkih saveznih zemalja, kao i zadužene za budžet na gradskim nivoima. Naravno, obično je zanimljivije na što savezna, pokrajinska i lokalna vlast troše novac – dakle na vrtiće, policiju ili izgradnju socijalnih stanova. Ipak bez prihoda od ubiranja poreza, dakle bez poreza ništa od ovoga ne bi bilo moguće. A na pitanje kakve brojke mogu očekivati ​​odgovorni za financije dobrim dijelom odgovara Radna grupa za procjenu poreza.

Kako se izrađuje procjena poreza?

Poreznici su neovisni, ali važne smjernice za njihov rad dolaze od političara. Pogotovo u obliku ekonomske prognoze savezne vlade. Što je veći očekivani privredni rast, to će obično biti viša procjena poreza. Činjenica da njemačka vlada ove godine očekuje samo mali privredni rast od 0,3 posto - a ne više povećanje od 1,3 posto kao u jesen - vjerojatno će utjecati na prognozu.

Što utječe na porezne prihode?

Osim očekivanog privrednog rasta, u proračunima su uzeti u obzir i drugi faktori: Kako bi se mogla kretati potrošnja? Kolika su tarifna povećanja? Ovdje procjenitelji poreza uzimaju u obzir poznati razvoj događaja, ali također moraju napraviti prognoze za nepoznatu budućnost.

Također se provjeravaju i učinci izmjena zakona. Pri tome se na uzimaju samo u obzir zakoni koji su već doneseni. Tako su u poreznu procjenu uključeni i učinci tzv. Zakona o mogućnostima privrednog rasta, o kojem se doduše raspravljalo već u jesen prošle godine, a tek je sada stupio na snagu.

Svi ovi faktori se potom uzimaju u obzir pri procjeni svake pojedine vrste poreza. Očekivanja kada je riječ o potrošnji imaju snažan utjecaj na PDV, a kolektivni ugovori na prihode od poreza na plaće i dohodak.

Uz ova dva "glavna poreza", od kojih svaki čini više od trećine ukupnih poreznih prihoda, postoji mnogo manjih poreza, poput poreza na pivo. Tu svoju ulogu igra i činjenica da se ove godine održava Europsko nogometno prvenstvo - ljudi tradicionalno piju više piva u godinama velikih nogometnih natjecanja.

Kako su se u posljednje vrijeme razvijali porezni prihodi?

Državi na prvi pogled ide iznenađujuće dobro: preračunato u eurima i centima, porezni prihodi značajno rastu. Po prvi put, savezne, državne i lokalne vlasti mogle bi ove godine prikupiti više od bilijun eura poreza. Za usporedbu: 2019. godine, prije pandemije korone, ukupni prihodi od poreza iznosili su oko 800 milijardi eura.

Nažalost, ovo značajno povećanje od 25 posto u roku od pet godina nema mnogo veze s gospodarskim razvojem, već prije svega s inflacijom. Primjerice, poskupi li hrana ili obrtničke usluge, shodno tome raste i PDV. S druge strane, ta “prednost” države nadoknađuje se većim rashodima, primjerice kroz veće plaće i nadnice.

Kakvi su izgledi?

Prestanak raznih kriznih mjera poput nižih stopa PDV-a u ugostiteljstvu te za plin i grijanje državi će kratkoročno donijeti veće prihode. Ono što je najvažnije, međutim, jest kako se razvija privreda: zasad ekonomska neizvjesnost još uvijek opterećuje potrošnju i investicijsku klimu.

Međutim, postoje znakovi blagog oporavka nakon recesijske 2023. godine. To je uglavnom zbog pada cijena energije i nade u zaokret u kamatnim stopama.

Kakve posljedice ima procjena o porezu na pregovore o budžetu?

Nije za očekivati ​​da će poreznici tokom konzultacija pronaći iznenađujuću riznicu novca. Razlog su jednostavno smanjeni izgleda za privredni rast u ovoj godini. To znači: malo je vjerojatno da će procjena poreza pomoći u napetoj situaciji između ministra financija Lindnera i nekih njegovih kolega u vladi. Jer ako država ne može očekivati ​​više prihoda, budžet se mora uravnotežiti kroz rashode. Kao što je poznato, Lindner je isključio veće poreze i bilo kakve promjene dužničke kočnice.

