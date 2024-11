Njemačka privreda posrće, a menadžeri zarađuju sve više

Menadžeri najvećih njemačkih firmi zarađuju rekordne sume, uprkos tome što privreda ne cvjeta, a dijelom ni u firmama koje vode. Najviše je dobio menadžer Folksvagena – više od deset miliona evra. Kako je to moguće?

Najplaćeniji menadžer 2023. u Njemačkoj dolazi iz krizom pogođene automobilske industrije: šef Folksvagena Oliver Blume zaradio je oko 10,3 miliona evra. On je time prvi šef neke DAX firme čija je plata premašila granicu od deset miliona evra.

Na drugom mjestu je Bjorn Gulden iz Adidasa sa 9,2 miliona evra, dok je treće mjesto zauzeo Kristijan Zeving iz Dojče banke s primanjima od 9 miliona evra, prema studiji udruženja za zaštitu investitora DSW.

Roland Buš, šef Simensa je peti na listi najbolje plaćenih menadžera sa 8,5 miliona evra 2023. godine. Pored njega kancelar Olaf šolc sa platom od 400.000 evra. Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Rekordna 2023. za menadžere

Zarade članova uprava kompanija, koje su na njemačkoj berzi, u poslovnoj 2023. godini porasle su u prosjeku za jedanaest odsto i dostigle rekordnih 2,65 miliona evra, prema novoj studiji revizorske kompanije EY. Analizirana je ukupna direktna zarada, koja uključuje fiksnu platu i bonuse za članove uprave, koji su bili na funkcijama tokom cijele poslovne godine.

Međutim, taj prosjek se odnosi na sve firme, koje su obuhvaćene indeksima njemačke berze, dakle na DAX, MDAX i SDAX - ukupno 160 najvećih firmi u Njemačkoj.

DAX indeks mjeri kretanje vrijednosti 40 najvećih kompanija na njemačkom tržištu akcija. To je njemačka prva liga, i predstavlja 80 procenata tržišne kapitalizacije kompanija, koje kotiraju na berzi u Njemačkoj.

DAX indeksna porodica uključuje i indekse kao što je MDAX, (srednji dax), koji obuhvata sljedećih 50 kompanija po veličini i SDAX (mali dax), koji uključuje još 70 velikih kompanija.

Vratimo se zaradama: Direktori kompanija iz DAX-a zarađuju - takođe u prosjeku - 5,7 miliona evra, dok direktori kompanija iz MDAX-a zarađuju 3,5 miliona evra i na kraju SDAX-a samo 2,1 milion evra.

DAX - 40 najvećih firmi u Nemačkoj Foto: Silas Stein/dpa/picture alliance

Njemačka berza: prošla godina je bila odlična

Gunther Fridl sa univerziteta u Minhenu, ekonomista i autor studije udruženja za zaštitu investitora DSW, naglašava koliko su se kompanije na njemačkoj berzi dobro nosile s ekonomskom i „makroekonomskom situacijom“ prošle godine.

Jer, bruto domaći proizvod Njemačke 2023. je opao za 0,3 odsto, a inflacija je iznosila 5,9 procenata. Monetarna politika takođe je postavila prepreke tim kompanijama, budući da je Evropska centralna banka u nekoliko navrata povećala referentnu kamatnu stopu, koja je u septembru dostigla 4,5 procenata. Više kamatne stope čine investicije u akcije manje atraktivnim. Ipak, kada se pogledaju pojedinačne kompanije, razlike su veoma velike: osiguravajuće kompanije imale rekordne profite, a banke su profitirale od porasta kamatnih stopa.

„Iako ovi pokazatelji sugerišu da je protekla godina bila izazovna, investitori na tržištima kapitala gledali su optimističnije na budućnost", navodi Fridl. DAX je zabilježio pozitivnu dinamiku. Njemački indeks je 2023. skočio za 20,3 odsto - uprkos padu prihoda i profita kompanija koje ga čine.

Rekordne plate rastu uprkos lošem poslovanju firme?

Evo šta o povećanju ionako ogromnih plata kaže Jens Masman, partner u kompaniji EY, koja je analizirala zarade vrhunskih njemačkih menadžera:

„Vrlo pozitivan razvoj plata mnogih članova uprave prošle godine može na prvi pogled djelovati iznenađujuće, jer su kompanije na njemačkoj berzi u cjelini imale stagnirajuće prihode i profitt. Ali,slabi rezultati u pogledu prihoda, profita ili cijene akcija ne moraju nužno dovesti do smanjenja plata u upravnom odboru. Kod kompanija, koje su u fazi transformacije, privremeni gubici su neizbježni. Ako rukovodstvo u takvom periodu postigne bolje rezultate od očekivanih, to može dovesti do povećanja plata", kaže Masman.

„Takođe,ESG ciljevi (Environmental, Social, Governance - ciljevi u vezi sa zaštitom životne sredine, socijalnim pitanjima i upravljanjem) postaju sve važniji, a njihovo ostvarenje je nezavisno od operativnog ili finansijskog učinka kompanije", kaže Matje Majer, takođe partner u EY.

„Sistemi naknada u kompanijama su posljednjih godina konstantno razvijani kako bi se prilagodili promijenjenim ekonomskim i društvenim uslovima i zahtjevima. Tema održivosti dobija značajan prostor u diskusijama o platama u upravnom odboru. U međuvremenu, skoro sve DAX kompanije su integrisale ESG ciljeve u svoje sisteme naknada."

Pored toga, „visina plata za članove upravnog odbora treba da bude primjerena i privlačna i u međunarodnom poređenju" – i to takođe ima ulogu u ocjeni razvoja plata, kaže Majer.

Berza u Frankfurtu,13. juna 2023. Foto: REUTERS

Vrhunski menadžeri u SAD, Francuskoj i Švajcarskoj zarađuju mnogo više

Svi volimo poređenja, sve je relativno, pa da vidimo kako stoje vrhunski menadžeri njemačkih koncerna sa svojom prosječnom zaradom od 5,7 miliona evra - u međunarodnom kontekstu?

Naravno, najplaćeniji su menadžeri u SAD - u prosjeku zarađuju 24,2 miliona evra. Najviše je primio Tim Kuk, šef Epla (Apple) - 58,4 miliona evra, i to uprkos tome što su mu primanja u odnosu na 2022. prepolovljena za 41,3 odsto, ističe Kristijane Hecl, izvršna direktorka DSW-a i stručnjakinja za zarade. Na drugom mjestu je Satja Nadela, šef Majkrosofta (Microsoft) sa 44,8 miliona evra, dok je šef Sejlesforsa Mark Beniof, zaradio 36,6 miliona evra.

Šef Apple-a Tim Kuk (Tim Cook) Foto: Jeff Chiu/AP/dpa/picture alliance

A i kada se pogleda po Evropi, vidi se da njemački menadžeri, koji to i inače stalno ističu - po svojim primanjima nisu ni blizu vrhu. Tako menadžeri firmi na berzi Francuske CAC40 zarađuju u prosjeku 6,9 miliona evra, a oni na švajcarskoj SMI, 7,6 miliona evra.

Najplaćeniji menadžer u Evropi trenutno je Bernar Šarl: 67-godišnji predsjednik upravnog odbora softverske kompanije Dassault Systèmes, prošle godine je primio 46,7 miliona evra.

Bernar Šarl (Bernard Charles) - ovaj Francuz je najbolje plaćeni menadžer u Evropi Foto: picture alliance / abaca

Šef Folksvagena Blume, sa svojih 10,3 miliona evra zauzima - tek dvanaesto mjesto u Evropi. I to onda na kraju - u tom svijetu - i ne djeluje tako mnogo. Jer, ipak je on menadžer najveće firme u Evropi i najvećeg proizvođača automobila na svijetu koji je 2023. prodao vozila u vrijednosti od 323,3 milijarde evra.

Pratite nas i na Facebooku , na X-u , na YouTube , kao i na našem nalogu na Instagramu