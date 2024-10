Njemačka povećava isporuke oružja Izraelu

Savezna vlada je jače nego što je dosad bilo poznato povećala dopuštenja izvoza njemačkog oružja Izraelu. Samo od kolovoza ove godine je po navodima Saveznog ministarstva vanjskih poslova odobren izvoz oružja u vrijednosti od 94,05 milijuna eura u Izrael, koji trenutno ratuje protiv terorističkih organizacija Hamasa u Pojasu Gaze i Hezbolaha u Libanonu.

To je dvostruko više nego što je Savezno ministarstvo gospodarstva prošlog tjedna prijavilo Odboru Bundestaga za gospodarstvo. Ministarstvo je naime navelo da je u cijeloj ovoj godini do 13. oktobra odobren izvoz oružja u Izrael u vrijednosti od 45,474 milijuna eura. Nova brojka proizlazi iz odgovora Saveznog ministarstva vanjskih poslova na upit zastupnice Sevim Dagdelen (Savez Sahra Wagenknecht, BSW), a do kojeg je došla Njemačka novinska agencija dpa.

Savezni kancelar Olaf Scholz Foto: Juliane Sonntag/IMAGO

Oko isporuka vojne opreme Izraelu već mjesecima se vode prijepori. Prošle godine je savezna vlada odobrila isporuke oružja i vojne opreme Izraelu u vrijednosti od 326,5 milijuna eura, među kojima je ratno oružje bilo vrijedno 20,1 milijun eura. Najveći dio odobrenog izvoza otpada na odobrenja dana nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael, 7. oktobra 2023. godine. Ali, u prvim mjesecima ove godine su odobrenja izvoza jako smanjena.

Oporba predbacuje vladi blokadu

Do 21. augusta su, prema jednom ranijem odgovoru na upit parlamentarnih zastupnika, odobrene isporuke oružja i opreme u vrijednosti od 14,42 milijuna eura. Izvoz ratnog oružja uopće nije odobravan od početka marta do sredine augusta.

Vođa oporbe, predsjednik Kršćansko-demokratske stranke CDU Friedrich Merz predbacio je zato saveznoj vladi da blokira zahtjeve njemačkih proizvođača oružja za izvoz, među ostalim isporuke municije i rezervnih dijelova za tenkove. A savezna vlada je stalno naglašavala da nema obustave izvoza. „Mi smo isporučivali oružje i isporučivat ćemo oružje", obećao je savezni kancelar Olaf Scholz u raspravi u Bundestagu povodom godišnjice napada od 7. oktobra. To se sad očito odražava i na statističke podatke.

Njemačka političarka tursko-kurdskog podrijetla Sevim Dagdelen Foto: Britta Pedersen/zb/dpa/picture-alliance

Dagdelen kaže da je izvoz oružja „neodgovoran"

Političarka Saveza Sahre Wagenknecht (BSW) Sevim Dagdelen nazvala je u izjavi za dpa izvoz oružja Izraelu „neodgovornim". „Vladajuća koalicija isporukama oružja Izraelu pruža pomoć u činjenju ratnih zločina u Gazi i Libanonu, umjesto da udovolji volji većine stanovništva u Njemačkoj za zabranom izvoza oružja", rekla je njemačka političarka tursko-kurdskog podrijetla Dagdelen.