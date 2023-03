Njemačka: Potencijal skepse u vezi isporuka oružja Ukrajini

Strankama centra teško je nositi se sa skepticima isporuka oružja Ukrajini. Njemačko društvo podijeljeno je po pitanju slanja borbenih tenkova Ukrajini. Snage rubnog političkog spektra žele to iskoristiti.

Jedna stvar spaja učesnike takozvanih "mirovnih demonstracija" koje su se tokom vikenda održale u Berlinu: svi oni žele da se rat u Evropi završi. „Mora se razgovarati", kaže jedna demonstrantkinja. „Nasilje samo proizvodi još više nasilja."

Mnogi od oko 13.000 ljudi, koji su se odazvali na poziv ljevičarke Sahre Wagenknecht i publicistkinje Alice Schwarzer i došli na Brandenburšku kapiju, vjerovatno razmišljaju na isti način kao i ova demonstrantkinja. Alice Schwarzer u svojoj verziji mirovnog govora daje prilično sumornu sliku stanja.

Kaže kako „ne može biti pobjede nad nuklearnom silom", znači Rusijom. „Ako vjerujete da može", nastavlja Alice Schweizer, "to bi moglo značiti kraj našeg svijeta." Rečenice poput ovih nailaze na odjek kod publike. Ljudi iz cijele Njemačke krenuli su u Berlin kako bi demonstrirali protiv kursa njemačke vlade. Upadljivo je da je bilo malo mladih ljudi.

Aktivistkinja za ljudska prava Alice Schwarzer (lijevo) i političarka Ljevice Sahra Wagenknecht Foto: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Potencijal skepse u pogledu isporuka oružja

Sara Wagenknecht je prepoznala potencijal, koji u Njemačkoj ima skepsa u pogledu isporuka oružja. Na demonstracije su pozvale samo organizacije rubnog političkog spektra, bilo da je riječ o ljevičarima ili desničarima. Više miliona Nijemaca je skeptično u pogledu isporuka oružja Ukrajini. Mnogo više od onih koji bi se mogli svrstati u desničarsko-populističku AfD ili Ljevicu. Prema aktuelnom ARD-ovom istraživanju javnog mnijenja Deutschlandtrend, 43 posto stanovnika Njemačke se nedavno izjasnilo protiv isporuke borbenih tenkova - na istoku čak skoro 60 posto.

"Od kada je poziv na mir pod sumnjom da je desničarsko-populistički?", govori u mikrofon Sahra Wagenknecht. Ona je vjerovatno najpoznatija ljevičarka u Njemačkoj. U isto vrijeme Sahra Wagenknecht je i jedna od najmanje popularnih političarki u redovima stranke Ljevice. Ona je prepoznala potencijal koji ima skepsa u pogledu isporuka oružja Ukrajini i koristi ga u svoju korist. To funkcionira, između ostalog, i zato što stranke centra ne znaju šta bi sa skepticima.

Alice Schwarzer (desno) kaže da nema pobjede nad jednom nuklearnom silom a političarka Ljevice Sahra Wagenknecht "želi iskoristiti skepsu" dijela stanovništva povodom isporuka oružja Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Generalni sekretar FDP-a Bijan Djir-Sarai jasno je stavio do znanja da Rusija trenutno nije zainteresovana za pregovore i za demonstrante, koji se se okupili u Berlinu kaže da su naivni.

Logika rata i nasilja

Strah od eskalacije rata nije prisutan samo na njemačkoj političkoj margini. Premijer Saksonije Michael Kretschmer (CDU) žali zbog nedostatka diplomatskih inicijativa i osuđuje - doslovno - "logiku rata i nasilja".

Drugačije se izjašnjava njegov stranački kolega Roderich Kiesewetter, koji je ekspert za vanjsku politiku Kluba poslanika demohrišćanskih stranaka CDU/CSU u Bundestagu i kritičar inicijative, koju su pokrenule Sahra Wagenknecht i Alice Schwarzer. Kiesewetter upozorava od opasnosti prestanka davanja podrške Ukrajini. Kaže da bi „takav korak mogao podstaći i druge zemlje da se ponašaju agresorski kao Rusija. Kada to kaže, misli na Iran ili Kinu u odnosu na Tajvan. To je jedan od razloga zašto je napisao odgovor na manifest Sahre Wagenknecht. On ovim želi dati svoj doprinos debati, a ne tjerati skeptike na politički rub.

Nisu to samo ekstremisti i oni, koji razumiju Putina

Istraživači protesta upozoravaju na opasnost od potcjenjivanja možda nerealne, ali - u najmanju ruku - dobronamjerne želje za prekidom vatre i pripisivanja demonstrantima bliskosti s Rusijom. To dovodi do zaoštravanja debate.

Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Predsjedavajuća SPD-a Saskia Esken pokušava balansirati. Ona kaže kako ima veliko razumijevanje za ljude koji su zabrinuti da bi se rat mogao proširiti. Nešto kasnije, međutim, jasno daje do znanja da nema simpatija prema onima koji su demonstrirali sa ruskim zastavama i u društvu sa desničarima.

Slične izjave dao je i vicekancelar I minister privrede Robert Habeck iz stranke Zelenih. On osporava onima, koji slijede Sahru Wagenknecht, da žele mir. I optužuje ih da kao "mir” prodaju ciljeve koje bi imperijalistički diktator Putin želio ostvariti u Evropi.

Jasna poruka demonstrantima

Do sada je oko 700.000 ljudi potpisalo peticiju Sahre Wagenknecht i Alice Schwarzer. Pogled na listu potpisnika jasno pokazuje da to nikako nisu samo ekstremi i ljudi koji razumiju Putina, već i ljudi iz društvenog centra.

Stručnjaci strahuju da će ruski agresorski rat trajati još dugo. Nastaviće se i debata o njemačkom angažmanu. Očigledno je da strankama centra teško pada odgovoriti na želju dijelova stanovništva za mirom.

ARD-Tagesschau.de/jr

