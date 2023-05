Njemačka: Posao za vjenčanog kuma

Nepotizam i korupcija u njemačkoj vladi? Oko ministarstva njemačke ekonomije i ministra za zaštitu klime Roberta Habeka (Zeleni) izvještaji pretiču jedni druge. Razlog je njegov državni sekretar Patrik Grajhen, ili bolje: da li je Grajhen učinio da njegovi prijatelji dobiju unosne poslove?

Vjenčani kum kao kandidat

Prvo: Uprava Državne agencije za obnovljive izvore energije (DENA) raspisala je za sredinu ove godine, konkurs za dobro plaćenu poziciju koja obećava veliki ugled. DENA, osnovana 2000. godine, ima za cilj da širom svijeta plasira njemačku energetsku tranziciju, odnosno izlaz iz fosilnih goriva. Nakon opsežnog procesa prijave, funkcija je dodijeljena Mihaelu Šaferu.

- pročitajte još: Između lobizma i korupcije: "Juber" u Njemačkoj

Kao i Grajhen, Šafer se već dugo angažuje u borbi za zaštitu klime i životne sredine. Od decembra 2016. do 2017. bio je menadžer projekta za industrijsku politiku u trustu mozgova „Agora Energiewende", kome je jedno vrijeme pripadao i Grajhen. Od 2017. do 2020. vodio je odjeljenje za zaštitu klime i energetsku politiku u organizaciji za zaštitu životne sredine WWF, a zatim se vratio u Agora Energievende.

Grajhen je, međutim, tek nakon što je proces selekcije završen rekao da mu je Šafer blizak prijatelj i da mu je čak bio i kum na vjenčanju. Grajhen je to priznao Habeku prije nedelju dana.

Mihael Šafer, Grajhenov vjenčani kum Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Proces se ponovo otvara

Problem: U Ministarstvu ekonomije, Grajhen je bio jedan od tri čovjeka uključena u proces selekcije. Sada će cio postupak vjerovatno biti ponovo sproveden, ali će konačnu odluku donijeti Nadzorni odbor DENA. Šafer je trebalo da preuzme novu funkciju 15. juna, ali je sada neizvjesno da li će se to dogoditi.

CDU: „Mali porodični klan"

Žestoke kritike odmah su stigle iz opozicije. Generalni sekretar CDU Mario Čaja je rekao da je u suštini, Habekovo okruženje „mali porodični klan, gdje su svi u srodstvu". I tražio je ostavku Grajhena.

- pročitajte još: I Njemačka bi se trebala jače boriti protiv korupcije

Sam Habek je Grajhenovo ponašanje nazvao greškom, ali je podržao svog kontroverznog državnog sekretara: „Po mom mišljenju, Patrik Grajhen je čovjek koji je spasao Njemačku od ozbiljne energetske krize“, rekao je političar Zelenih. U stvari, Grajhen je odigrao ključnu ulogu u izgradnji novih terminala za tečni gas kako bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa nakon početka rata u Ukrajini.

Druge porodične veze

Ali, tu je još jedna veza. Naime, Grajhenova sestra je udata za jednog Habekovog državnog sekretara, Mihaela Kelnera. Ona je na visokom položaju u priznatom Eko-Institutu u Frajburgu. Institut je dugo pripremao studije za saveznu vladu, čak i prije nego što je Habek bio ministar i vicekancelar. Dakle, postoji li klan Habek?

Transparensi: „Grajhen je trebalo da igra sa otvorenim kartama."

Njemačka se zapravo smatra zemljom u kojoj nepotizam nije posebno rasprostranjen. Ali, organizacija za borbu protiv korupcije „Transparensi internešenel” prilično je kritična prema ovoj zemlji: „Ministarstvo je trebalo drugačije da vodi proces izbora za predsjedavajuću poziciju od samog početka”, kritikuje generalna direktorka Transparensija Ana-Marija Mertens. „Ako je kandidat vjenčani kum državnog sekretara, onda je osnovno da državni sekretar to objelodani i ne učestvuje u izboru. Zaista, Grajhen je to učinio, ali vrlo kasno. A Mertens nastavlja: ​​„Čak i ako samo postoji sumnja u sukob interesa, to može značiti narušavanje povjerenja u institucije".

Habek i Grajhen Foto: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Kritike su stigle i iz vladajuće koalicije SPD, Zelenih i FDP: Torsten Herbst, menadžer poslaničkog kluba i član saveznog izvršnog odbora FDP, rekao je za „Noje cirher cajtung”: „Robert Habek treba detaljno da ispita kako ponašanje državnog sekretara Grajhena utiče na ugled njegovog ministarstva i povjerenje u politiku".

Deseto mjesto za Njemačku u "Transparensiju"

Da li je to dakle sve samo izolovan slučaj? Već četvrtu godinu zaredom, njemački javni sektor zauzima 10. mjesto u godišnjem Indeksu percepcije korupcije Transparensi internešenela.

- pročitajte još: Njemačka pala na indeksu korupcije

No, u indeksu za 2022. Njemačka je osvojila 79 od 100 poena. Danska, Novi Zeland i Finska ponovo drže prve pozicije sa po 88 bodova. Za 2021. na listi je bilo 180 država.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu