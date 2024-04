Njemačka pomoć za Gazu

U Pojasu Gaze je u ponedjeljak ubijeno sedam humanitarnih radnika. Šta to znači za ljude koji žive u ovom području i koliko Njemačka pomaže?

U izraelskom napadu na Pojas Gaze u ponedjeljak poginulo je sedam članova američke međunarodne humanitarne organizacije "World Central Kitchen" (WCK). Ubijeni su humanitarci koji su pokušavali ublažiti patnju oko 2,4 miliona ljudi u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska opisala je ubistvo humanitarnih radnika kao svoju "ozbiljnu grešku". Napad nije izveden s namjerom da se naudi WCK pomoći, saopćila je vojska. To je bila "greška koja je uslijedila nakon lažne identifikacije noću, tokom rata pod vrlo složenim uslovima", rekao je načelnik izraelskog generalštaba Herzi Halevi u video poruci objavljenoj na online servisu X.

Oštećeno vozilo američke humanitarne organizacije "World Central Kitchen" Foto: Omar Ashtawy/APA Images/Zuma/dpa/picture alliance

"To se nije trebalo dogoditi", rekao je on. Nezavisna komisija će sprovesti detaljnu istragu koja bi trebalo da bude završena u narednim danima. Kako je saopšteno, u napadu na konvoj WCK u ponedjeljak poginulo je sedam pomagača, a među žrtvama su bile osobe iz Australije, Poljske i Velike Britanije, zatim jedan Palestinac, te humanitarni radnik sa američko-kanadskim državljanstvom. Incident se dogodio dok je konvoj od tri vozila napuštao skladište u Deir al-Balahu u centru pojasa Gaze.

Takve strašne vijesti još jednom naglašavaju važnost međunarodne, uključujući i njemačke, humanitarne pomoći ljudima u ratnoj zoni.

Predsjednica Crvenog krsta u Njemačkoj govori o "katastrofalnoj situaciji”

Njemačke humanitarne grupe se već sedmicama sve glasnije žale kako jedva da mogu pružiti pomoć ugroženima. Predsjednica “Njemačkog Crvenog križa” (DRK), Gerda Hasselfeldt je obično smirena i nije sklona nepotrebnom dizanju alarma. Međutim, sada je ta bivša savezna ministrica i političarka stranke CSU situaciju za ljude u Pojasu Gaze nazvala "zaista katastrofalnom” a kada ona to radi, situacija je zaista takva. Na radio stanici Deutschlandfunk, Hasselfeldt je rekla da zalihe pomoći koje su dostavljene kroz nekoliko otvorenih pristupa jednostavno nisu dovoljne: "Nedostaje svega", rekla je ona i dodala kako će sa novim napadima situacija biti još gora.

Roba avionom za Egipat pa u Gazu

Hasselfeldt vodi “Njemački Crveni križ” od 2017. godine. Čak i njoj je teško kvantificirati koliku je pomoć od terorističkog napada islamističkog Hamasa na Izrael početkom oktobra prošle godine njena organizacija već pružila u Pojasu Gaze.

"Već smo poslali nekoliko aviona sa zalihama pomoći za Egipat, a potom u Pojas Gaze”, kaže ona. Između ostalog, dodaje, isporučena je hrana, ali i medicinski uređaji i potrepštine za medicinsku njegu.

Palestinci čekaju da preuzmu humanitarnu pomoć od UNRWA u gradu Gazi (18.3.2024.) Foto: Mahmoud Issa/REUTERS

GIZ više nema njemačkog osoblja u Gazi

Klasičnu razvojnu saradnju provode vladine ili javne organizacije kao što je to "Njemačko društvo za međunarodnu saradnju" (GIZ). Ono implementira između ostalog i projekte koje vodi Federalno ministarstvo za razvojnu saradnju (BMZ). Na pitanje DW, glasnogovornica tog ministarstva, Katja Hummel, rekla je da organizacije poput GIZ-a nemaju osoblja iz Njemačke u Pojasu Gaze. Sve do terorističkog napada Hamasa zaposlenici su više puta odlazili u Pojas Gaze iz Ramale na Zapadnoj obali ili iz Njemačke – kako bi provjerili napredak projekata. "Takva putovanja raspoređenog osoblja u Pojas Gaze zbog trenutne situacije nisu moguća do daljnjeg”, govori ona za DW.

Crkvene grupe rade sa lokalnim humanitarcima

Isto se odnosi i na crkvene grupe za pomoć kao što je „Caritas". Njihov glasnogovornik Achim Reinke kaže za DW: „To ionako nije naš pristup, mi uvijek radimo s lokalnim humanitarnim radnicima."

Od humanitarne pomoći iz zraka najugroženiji nemaju puno Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu/picture alliance

Ali naravno i Caritas, koji je blisko umrežen s drugim katoličkim grupama širom svijeta, ima uvid u katastrofalnu situaciju. Sama činjenica da Bundeswehr sada sudjeluje u zračnom prevozu iz Jordana kako bi ispustio pakete pomoći preko gusto naseljene ratne zone, pokazuje koliko je situacija očajna, tvrdi Reinke: "To je u suštini znak nemoći. Od takve pomoći, ako i to uopšte, imaju samo najjači od najjačih, a stari ljudi ili osobe sa invaliditetom nemaju ništa od toga." Prema Reinkeu, bilo bi bolje transportovati pomoć kopnom ili morem, ali i to je postalo sve opasnije.

Pomoć iz vazduha

Njemačka od sredine mjeseca marta učestvuje u slanju pomoći iz zraka ugroženom stanovništvu u Gazi. Dva transportna aviona „Hercules" iz francusko-njemačke eskadrile zračnog transporta prebačena su iz baze u Normandiji u Jordan kako bi podržali takav zračni prevoz.

Avioni njemačkog Bundeswehra, sa njemačko-francuskom posadom, opremljeni su francuskim padobranskim sistemima za bacanje zaliha pomoći.

Posmatrači na licu mjesta izvještavaju da su dijelovi humanitarne pomoći već "iscurili" u Jordanu.

Baerbock: "Kap u moru”

Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock je na svom posljednjem putovanju na Bliski istok početkom prošle sedmice humanitarnu pomoć iz zraka opisala kao "kap u moru".

U Egiptu je naglasila koliko su kopneni granični prelazi važni za opskrbu: "Egipat igra nevjerovatno važnu ulogu u borbi protiv gladi, posebno zbog graničnog prelaza u Rafi, preko kojeg trenutno dolazi većina prehrambenih namirnica. Zato što drugi izraelski granični prijelazi nisu otvoreni ili su otvoreni samo pod određenim uslovima."

Od oktobra 175 miliona eura za Gazu

Na sajtu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke takođe se navodi da je humanitarna situacija i dalje katastrofalna, posebno na sjeveru obalnog pojasa. Osnovne usluge za civilno stanovništvo su u kolapsu. Nedostaje najnužnijih stvari: hrane, vode i medicinske opreme. U ovom trenutku ukupna njemačka pomoć za sva palestinska područja, ne samo za Pojas Gaze, iznosi oko 250 miliona eura, od čega su 175 miliona eura nova sredstva koja su odobrena od 7. oktobra 2023. godine.

Humanitarna pomoć koja pristiže u Gazu nije dovoljna - tvrde iz njemačkog Crvenog križa Foto: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Isplate za humanitarnu agenciju UN-a su obustavljene

Njemačka plaćanja UNRWA-i, agenciji UN-a za pomoć palestinskim teritorijama, obustavljena su od početka godine. Tada je izraelska vlada objavila informaciju da je dvanaest uposlenika UNRWA iz Gaze navodno umiješano u teroristički napad 7. oktobra. Humanitarna organizacija otpustila je te radnike, a 16 zemalja, uključujući i Njemačku, od tada je obustavilo isplate humanitarnoj organizaciji, uključujući i najvažnijeg donatora, SAD.

Međutim, prije nekoliko sedmica Njemačka je objavila da će obezbijediti 45 miliona eura za regionalni rad UNRWA-e u Jordanu, Libanu, Siriji i Zapadnoj obali.

Prema medijskim izvještajima, među taocima koje Hamas drži u Pojasu Gaze nalazi se i oko 30 osoba povezanih sa Njemačkom, poput Izraelaca koji imaju i njemački pasoš. Savezna vlada se ovdje već mjesecima drži vrlo prikriveno i stalno govori o "niskom dvocifrenom broju ljudi koji su povezani s Njemačkom".

jt/ass/tagesschau/dw