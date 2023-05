Njemačka poduzeća sve manje inovativna

Inovacije su presudne za uspjeh njemačkoga gospodarstva i za transformaciju prema višem stupnju održivosti. No nešto se, kako pokazuje jedna studija, događa s inovativnim duhom njemačkih tvrtki?

Inovacije su temelj njemačkoga gospodarskog uspjeha. Lista izuma, koji su potekli od njemačkih inženjera, je duga. To je i potrebno jer se tvrtke jedino tako mogu nametnuti protiv konkurencije iz drugih industrijskih zemalja i Kine i povećati svoje šanse da budu konkurentne i u budućnosti uz pomoć konstantnog novog razvoja. No ni manje ni više nego u ovom važnom području napredak njemačkih kompanija više nije tako prisutan. To pokazuje nova studija IW Consulta koju je naručila Zaklada Bertelsmann.

"Udio inovativnih tvrtki je u stalnom padu”, proizlazi iz ove studije. Samo se svaka peta tvrtka u Njemačkoj može definirati kao posebno inovativna. U 2019. je inovativna bila jedna od četiri tvrtke. To pokazuje da se sve više firmi povlači iz procesa istraživanja i potraga za inovacijama. Umjesto nešto manje od trećine, njih 38 posto prestalo je s takvim nastojanjima u posljednje tri godine.

To se događa iako se ulaganje u inovacije isplati. U prosjeku, tvrtke s inovativnijim rezultatima ostvaruju više dobiti sa svakim eurom prodaje, odnosno imaju veći neto povrat od prodaje.Međutim, taj neto povrat od prodaje bio je veći u 2019. nego danas. To znači da inovacije više nisu toliko isplative, kao što su bile prije nekoliko godina.

Prema riječima Armanda Garcíe Schmidta, ekonomskog analitičara iz Zaklade Bertelsmann, mnoga mala i srednja poduzeća se povlače iz procesa inovacija jer ciklusi inovacija postaju sve kraći. Osim toga, potrebno je sve više kapitala da bi se inovacija razvila i etablirala na tržištu. Prema navodima Garcíje Schmidta, često nedostaju i potrebni stručnjaci.

Opasnost po blagostanje

Pad inovativnosti imat će ozbiljne posljedice na položaj njemačkih poduzeća na svjetskim tržištima, kaže García Schmidt. "Naša studija jasno pokazuje da su tvrtke konkurentnije i otpornije na krize što je njihov inovativni profil jači. Inovativne tvrtke također daju dinamičniji doprinos razvoju zapošljavanja. Njemačko blagostanje je međutim ugroženo ako sve manje tvrtki sebe vidi kao tehnološke pionire ili se više ne upuštaju u dalekosežne inovacije potrebne kad su inovacije u pitanju."

Studija također pokazuje da tehnologija više nije toliko važan faktor kod inovacija kao što je nekad bila. To je djelomice tako zato što patenti i dalje gube na važnosti. Sve manje tvrtki sebe vidi kao pionire tehnološkog razvoja, što je nekada bilo odlika njemačke industrije. Kao rezultat toga, između 2019. i 2022. nisu značajno proširena istraživanja i razvoj u Njemačkoj i inozemstvu kao ni suradnja sa znanstvenicima. Prema studiji IW Consulta, suradnja između etabliranih poduzeća, start up-ova te posebno istraživačkog sektora i znanosti pomogla bi u svladavanju sve složenijih procesa u gospodarstvu.

Manje inovacija šteti klimi i okolišu

Nedostatak inovativne snage nije loš samo za ekonomski prosperitet. Također utječe na klimu i okoliš, jer su i inovacije potrebne kako bi transformacija gospodarstva postala održivija.

U prosjeku, gotovo 60 posto tvrtki koristi inovacije u proizvodnom procesu kako bi postigle ovaj cilj. 53 posto poduzeća želi postati održivije kroz inovacije samih proizvoda. 36 posto se pak oslanja na inovacije poslovnog modela. To dakle nisu nužno inovacije temeljene na tehnologiji, one se također mogu odnositi na preorijentaciju na ​​nove skupine kupaca, nove marketinške kanale ili nove oblike društvene interakcije.

U isto vrijeme, veća održivost znači nove poslovne šanse. "Trenutno trebamo mnoga tehnološka rješenja u području klimatske neutralnosti - na primjer toplinske pumpe", kaže García Schmidt. Političari se također zalažu za sljedeći korak prema održivom gospodarstvu koje štedi resurse. "Njemačke tvrtke još uvijek imaju priliku biti globalni predvodnik i postavljati tehnološke standarde za održiva rješenja. Ali da bi se to ostvarilo, moraju pod svaku cijenu ojačati svoj profil inovacija."

Blizina kupcima sprječava disruptivne inovacije

Zvuči paradoksalno, ali se čini kako dugotrajni i prisni odnos poduzeća i kupaca djeluje kao kočnica inovacijama. Velik dio tvrtki posluje dugo vremena, čvrsto su ukorijenjene u odgovarajućoj industriji i imaju dugo uspostavljene odnose s kupcima i dobavljačima. Prema studiji, to promiče takozvane inkrementalne inovacije. To znači da se tehnologije, procesi, proizvodi ili poslovni modeli dalje razvijaju, ali se jezgra tj. osnova zadržava.

Međutim, fokusiranje na potrebe kupaca spriječilo bi disruptivne inovacije, dakle one inovacije koje zamjenjuju ili poboljšavaju dosadašnja rješenja i starija rješenje izguravaju s tržišta. Jer kod radikalnih inovacija mora postojati spremnost za odvajanje od postojećeg.

