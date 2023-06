Njemačka podržava BiH ali traži i reforme

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock primila je u petak (16.6.) u Berlinu novog ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića. Teme ovih razgovora slične su kao i tijekom prijašnjih susreta njemačkih političara s političarima iz BiH. Sada kada je vlada u BiH, kako je rekao Konaković, "u rekordnom roku" i formirana, od službenog Sarajeva se očekuju koraci u približavanju Europskoj uniji.

Važna provedba reformi

"Prije godinu dana sam mogla prilikom posjeta Bosni i Hercegovini osjetiti nadu da će se na putu ka EU ostvariti napredak. U međuvremenu je BiH dobila i kandidatski status", rekla je Baerbock.

Ona je dodala kako je stjecanje statusa važan signal za građane Bosne i Hercegovine. Njemačka ministrica je rekla kako je sada, nakon formiranja vlade u BiH važno nastaviti s procesom reformi nužnih za pristup EU-u i zacrtanih u 14. središnjih prioriteta koje je definirala Europska komisija.

"Nova BiH vlada je već obavila važne pripreme u Ministarskom vijeću za što imate naše izričito priznanje. Sada je red na parlamentu", rekla je Baerbock. Ona je od reformskih koraka izričito navela zakon protiv pranja novca i punu suradnja s Eurojustom i Europolom.

U svezi sa sankcijama Rusiji, Baerbock je rekla kako se od svih zemalja kandidata za ulazak u EU, pa tako i od BiH očekuje puna suradnja "na samo na papiru nego i u praksi".

Baerbock je rekla kako je članstvo zemalja zapadnog Balkana u Europskoj uniji "najvažniji vanjskopolitički projekt" Njemačke.

Njemačka ministrica vanjskih poslova je najavila i održavanje jedne konferencije krajem mjeseca o reformskom procesu u BiH na inicijativu njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Ona je izrazila nadu da će BiH uoči predstojećeg samita EU – zapadni Balkan u Albaniji ratificirati sporazum o međusobnom priznaju diploma i slobodnog protoka ljudi i roba među zemljama zapadnog Balkana postignut prošle godine u Berlinu.

Odlučno protiv onih koji ugrožavaju mir u regiji Foto: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Odlučno protiv onih koji ugrožavaju mir u regiji

Baerbock se osvrnula i na politiku Banja Luke zbog "trajne separatističke retorike" zbog koje je zabrinut i Berlin.

"Kao najveći donator Bosne i Hercegovine smo od početka jasno dali do znanja da ćemo podržavati samo one koji se zalažu za jačanje a ne one koji rade na slabljenju i podjeli države", rekla je Baerbock.

Ona je objasnila da će se Njemačka, zajedno s partnerima, u sjeni rata u Ukrajini suprotstaviti onima koji iz vlastitih interese ugrožavaju mir u Bosni i Hercegovini.

"To je razlog zašto Njemačka trenutno blokira novac za neke bilateralne projekte a i EU je prisiljena kod nekih infrastrukturnih projekata stati na kočnicu", rekla je njemačka ministrica vanjskih poslova.

Ona je ukazala na to da se mir u regiji ne dovodi u opasnost samo u BiH nego i na granici Srbije i Kosova.

"Mi apeliramo na obje strane, Srbiju i Kosovo da bez odlaganja učine sve kako bi se smanjile napetosti. Kao daljnji važan korak tražimo da se odmah i bezuvjetno oslobode od strane Srbije nedavno uhićena trojica kosovskih policajaca. Ovi koraci nisu obveza naspram Berlina ili Bruxellesa, ovi koraci su obveza vlada u Prištini i Beogradu naspram vlastitog naroda", rekla je Baerbock.

Iskoristiti pozitivan zamah

Novi BiH ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković se zahvalio Baerbock na važnoj podršci koju Njemačka pruža Bosni i Hercegovini te je obećao napretke u ispunjenju 14. prioriteta Europske komisije. "Mi shvaćamo da kandidatski status nije zaslužen nego da je simbol pružene ruke Europske unije i mi ćemo učiniti sve da iskoristimo ovaj zamah i priliku", rekao je Konaković. On je izrazio nadu za još snažnijim produbljivanjem političkih i gospodarskih odnosa Njemačke i BiH i pozvao Baerbock da ponovno posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Konaković je rekao kako je zajednički stav EU-a i partnera je snažna poruka i odgovor na rusku agresiju.

