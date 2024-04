Njemačka: od danas je džoint legalan

Tokom školovanja, predsjednik CDU-a Friedrich Merz je povukao dim - i to iskustvo je smatrao "užasnim". Čak je i savezni ministar zdravlja Karl Lauterbach imao iskustva sa pušenjem trave i rekao da je to djelovalo "klasično", izjava je SPD-ovog političara. To je sada pak zastarjelo. Nijednom od njih se to nije toliko svidjelo da bi se navukao. Ali ako bi ponovo željeli probati kanabis, to je od danas moguće uraditi sasvim legalno.

Ministar zdravlja nikada nije bio pristalica liberalizacije, ali ni dosadašnje zabrane. "Sistem je potpuno zakazao", kaže Lauterbach i ukazuje na rastuće crno tržište i povećanu konzumaciju, čak i kod djece i mladih. Iako je to do sada bilo ilegalno, više od četiri miliona Nijemaca povremeno ili redovno konzumiralo kanabis, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja.

Njemačka legalizirala kanabis To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodatne obaveze za policiju i pravosuđe

Od danas je barem za odrasle to dopušteno. Mogu posjedovati 25 grama marihuane kod sebe, a kod kuće čak do 50 grama. Može se pušiti i u javnosti - ali ne u toku dana u pješačkim zonama, kada su tamo prisutna djeca i mladi ili u vidiokrugu dječjih igrališta, vrtića i škola. Za te ustanove postoji zabranjena zona od 100 metara.

No, ko će to kontrolisati? Policija strahuje od dodatnog opterećenja, a i ministri unutrašnjih poslova pokrajina uputili su glasne kritike. I pravosuđe mora retroaktivno ukidati kazne povezane s kanabisom, ukoliko one još uvijek nisu izvršene.

"Zašto je semaforska koalicija toliko high zbog jednog zakona koji stvara takav haos, to mi je neobjašnjivo", obrušio se na vladajuću koaliciju bavarski premijer i šef CSU-a Markus Söder. On želi primijeniti novi zakon "ekstremno restriktivno". CDU i CSU su najavili da će razmotriti sve mogućnosti za podnošenje tužbe i što je prije moguće ponovo uvesti zabranu.

Suzbijanje crnog tržišta?

SPD, Zeleni i FDP se pak nadaju da će time oslabiti crno tržište i ojačati zdravstvenu zaštitu. Jer, sada će to kontrolisati i kanabis će biti čist. On će dolaziti ili iz vlastitog uzgoja - kod kuće su dozvoljene tri biljke - ili iz klubova za kanabis. Takvi neprofitni klubovi, koji mogu brojati do 500 članova, mogu članovima davati kanabis uz određenu nadoknadu. Međutim, klubovi će biti dostupni tek od jula. Zbog toga se postavlja pitanje, odakle će na početku dolaziti legalni kanabis. Ministar zdravlja vjeruje da su neki već unaprijed razmišljali o tome: Ako netko uzgaja kanabis, nije važno kada je biljka kupljena ili posađena, ona je sada legalna - objasnio je Lauterbach.

Hoće li kanabis biti lakše dostupan mladima? Foto: Robin Utrecht/picture alliance

Kao argument za legalizaciju, vlada navodi da je to u Kanadi smanjilo kupovinu na crnom tržištu za oko 80 posto. Međutim, tamo se kanabis može slobodno kupiti u specijalizovanim trgovinama - za razliku od Njemačke. Iako će postojati pilot-projekti, za njih je potreban još jedan zakon. I još uvijek nije jasno kada će i hoće li uopšte doći do toga.

Zdravstveni rizici za mlade

Jedna od tačaka kritike je i zaštita mladih: hoće li djelomičnom legalizacijom biti olakšano zaobilaženje zabrana? Hoće li kanabis biti lakše dostupan mladima? To strahovanje dijele ljekari za djecu i adolescente. Oni u legalizaciji vide opasnost od psihoza i oštećenja mozga koji je potpuno razvijen tek sa 25 godina starosti. Prije toga, iz medicinskih razloga, mnogi preporučuju da se kanabis uopšte ne koristi.

Ministar zdravlja ukazuje na pooštrene kazne usmjerene zaštiti mladih. Oni koji daju kanabis djeci i adolescentima moraju računati s kaznom zatvora. I njemačka vlada dopušta kanabis samo za punoljetne, ali količina i udio THC-a ograničeni su do 21 godine. Istovremeno, edukativna kampanja ima za cilj da upozori mlade na štetnosti konzumacije. Daniela Ludwig, bivša povjerenica za droge, citirana je s rečenicom koja je i dalje aktualna: "Samo zato što je alkohol opasan, što je neosporno, kanabis nije brokula."

Hoće li se u vrtnim centrima prodavati sjeme i stabljike kanabisa? Foto: Katerina Solovyeva/Zoonar/picture alliance

Presada i sjeme kanabisa u vrtnim centrima?

U Njemačkoj je aktuelna i debata o trgovinama građevinskog materijala i vrtnim centrima u kojima bi se u budućnosti mogle naći biljke i sjemena kanabisa.

Većina njih trenutno ne namjerava u svoj asortiman uvrstiti kanabis. Lanac Obi, Toom i Hornbach su jednoglasno odgovorili na upit novinske agencije dpa da neće reagovati na djelomičnu legalizaciju promjenom asortimana.

Bauhaus će još provjeriti mogućnosti prodaje: "Pri tome je, osim o pravnim i moralnim aspektima, riječ i o temama poput ograničenih količina sjemena ili klasifikovanja biljaka kanabisa kao kulture biljaka koje se mogu slobodno i legalno prodavati", rečeno je iz te kompanije. Hoće li za ovo biti pronađena praktična rješenja, imaće uticaj na tu odluku - baš kao i kolika će biti potražnja kupaca.