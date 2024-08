Njemačka: najviše krivičnih djela u posljednjih 11 godina

Ministarka Nensi Fezer (SPD) u Rostoku je predstavila zabrinjavajuće brojke: Savezna policija je prošle godine zabilježila najviši nivo krivičnih djela od 2012. godine, dakle u posljednjih jedanaest godina. U Njemačkojje egistrovano skoro 800.000 krivičnih djela, što je za 12,5 procenata više nego prethodne godine.

Posebno je porastao broj krivičnih djela koja se odnose na pravo boravka: ona su porasla za skoro 40 procenata u odnosu na 2022. godinu. Tu se misli na prekršaje pri pokušaju dolaska u Njemačku ili ostanka u zemlji.

Šef Savezne policije Roman žali se da je prošle godine bilo skoro 3.000 napada na njegove službenike: „Gotovo 800 njih je povrijeđeno, mnogi veoma teško. Ove godine već je zabilježeno 400 napada. Jedan policajac Savezne policije nije preživio napad. Njegova supruga je u međuvremenu rodila dijete koje nikada neće upoznati svog oca.“

Pripadnici Savezne policije prov9jeravaju u Frankfurtu na Odri voz iz Varšave u kojem je bilo oko 600 navijača Poljske Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Velike pohvale za angažman tokom Evropskog prvenstva

Savezna policija postaje aktivna kada je potrebno obavljati zadatke koji, grubo rečeno, pogađaju cijelu zemlju. Jer, svakodnevni rutinski rad policije u Njemačkoj je u nadležnosti saveznih pokrajina. Zaduženja Savezne policije uključuju: obezbjeđivanje granica, borbu protiv međunarodnog i organizovanog kriminala, zaštitu državnih institucija kao što su ministarstva i zaštitu političara.

Federalna policija ima oko 56.000 zaposlenih. Samo ove godine bila je više puta u centru pažnje, kada je tokom Evropskog prvenstva u fudbalu u junu i julu s rekordnim angažmanom osigurala da taj mega-događaj prođe bez većih incidenata. Sprovodila je dodatne kontrole na granicama, željezničkim stanicama i aerodromima, kao i ispred stadiona.

Ministarka još jednom upućuje velike pohvale za to: „To što je Savezna policija postigla je bilo zaista fantastično. U velikoj mjeri je zaslužna što je Evropsko prvenstvo 2024. godine bilo bezbjedno. Savezna policija je na vrhuncu angažovala do 22.000 snaga dnevno – svakog dana! Uz zabranu odmora i tokom ljetnjih praznika.“

Ministarka želi da produži granične kontrole

Ministarka unutrašnjih poslova Fezer odlučna je da produži tzv. stacionarne kontrole na važnim granicama, kao što su one s Poljskom, Češkom, Austrijom i Švajcarskom, prije svega kako bi se spriječila ilegalna migracija i suzbila delatnost krijumčara. Pojačane kontrole su do na snazi do sredine decembra, ali je Fezer na pitanje da li planira produženje, kratko i jasno odgovorila sa „da“.

Kao razlog je navela nedostatak odlučnosti mnogih zemalja EUu borbi protiv ilegalne migracije: „Postoje i druge zemlje koje imaju odgovornost, ali tu odgovornost ne preuzimaju, i zato kontrole ostaju na snazi dok se ne postignu zaista značajne promjene.“

Ministarka Nensi Fezer u poseti kontrolnom punktu savezne policije na graničnom prelazu u Gerlicu, 13. avgust 2024. Foto: Paul Glaser/dpa/picture alliance

Deportacije u Siriju i Avganistan?

Strože provjere imaju efekta: nakon velikog porasta prošle godine, broj ilegalnih ulazaka u Njemačku ove godine je u opadanju. U 2024. godini zabilježeno je nešto manje od 53.000 ilegalnih ulazaka, dok ih je u cijeloj 2023. bilo skoro 128.000.

Borba protiv ilegalne migracije, suzbijanje organizovanog kriminala, staranje o bezbjednosti na željezničkim stanicama i aerodromima: to su prioriteti Fezerove i Romana kada je riječ o radu Savezne policije. Ministarka i dalje želi da razmotri da li je moguće u budućnosti ponovo omogućiti deportacije, na primjer, osuđenih kriminalaca u Siriju i Avganistan. Trenutno su te deportacije obustavljene zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava u tim zemljama. Fezer zna da su pravne prepreke vrlo visoke i da je teško promijeniti nešto u ovom trenutku.