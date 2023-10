Muslimani koji kritikuju Hamas na meti napada

Psiholog i stručnjak za islam Ahmad Mansour se na snimanju emisije u Berlinu (24. oktobra) pojavio u pratnji tjelohranitelja, koji ga sada prate u stopu. Oni su naoružani i spremni da se suoče sa napadačima na ovog poznatog autora. Prijetnje koje Ahmad već nekoliko godina dobija često su zastrašujuće. No, od 7. oktobra, kada se u Izraelu dogodio masakr koji su izvršili pripadnici Hamasa, on se suočava sa još većim brojem poruka mržnje.

Ahmad Mansour je neke od tih "poruka" objavio na platformi X (nekadašnjem Twitteru).

U njima ga nazivaju cionistom i izdajnikom, kurvinim sinom i kopiletom. Neki pozivaju i na nasilje, a neki ne zaziru čak ni od fantazija o silovanju u vezi sa članovima njegove porodice.

Ahmad nije usamljen slučaj

I advokatkinja Seyran Ates, koja je još 1984. godine bila na meti pokušaja atentata, već neko vrijeme se nalazi pod policijskom zaštitom. Ona je u tom napadu teško povrijeđena, a jedan od njenih klijenata je ubijen. Prijetnje upućene njoj su postale toliko konkretne, uključujući i one od pristalica takozvane Islamske države (IS), da su ova aktivistkinja za prava žena i njene kolege odlučile da do daljnjeg zatvore svoj biro u džamiji Ibn Rushd Goethe. Tako je zatvoreno i jedino muslimansko mjesto susreta koje je bilo otvoreno i za queer osobe.

Seyran Ates, osnivačica džamije Ibn Rushd Goethe Foto: Adam Berry/AFP/Getty Images

Ates i njeni saradnici jasno su se izjasnili u korist prava Izraela na postojanje i isto tako se distancirali od Hamasovog terora. To im je donijelo još više protivnika nego prošlogodišnje podizanje zastave u duginim bojama na džamiji. "Šalju nam poruke poput: treba odrubiti vaše glave kao primjer ostalima", priča Ates u intervjuu za rbb24 Research, dodajući: "Takve situacije su sve češće, tako da sam iscrpljena i umorna." Uprkos zatvaranju njihovog biroa, i dalje im se javljaju oni koji im šalju poruke solidarnosti, kao i oni koji traže pomoć. Oni žele i dalje da im se obezbijedi mjesto na kome se mogu sastajati.

Po svaku cijenu sačuvati slobodu mišljenja

I nakon ponovnih prijetnji, Ahmad Mansour nastavlja svoj rad u obrazovnim institucijama, pojavljuje se u televizijskim programima i na manifestacijama, te daje intervjue. No, to je sada postalo teže: „Navikao sam se na dosta toga, ali me plaši intenzitet prijetnji u posljednje dvije sedmice", priznaje on u intervjuu za rbb24-Recherche, „ali u pitanju je nešto mnogo veće od mojih osjećanja", kao i "budućnost ove zemlje, budućnost Njemačke, budućnost našeg suživota."

I naravno, riječ je i o njemu i o njegovoj porodici: "To je odgovornost o kojoj očigledno moram da razmišljam." Uprkos svemu, on se odlučio da nastavi svoje djelovanje. Jer u suprotnom bi se, kaže, morao zapitati: "Šta će nam učiniti ako Ahmad Mansour ili Constantin Schreiber ili drugi razumni ljudi u ovoj zemlji prestanu da djeluju? Hoće li narednim generacijama biti bolje? Hoće li se kao rezultat toga sačuvati sloboda mišljenja? Mislim da neće."

Berlinska policija popkrenula preko 740 krivičnih predmeta u vezi s bliskoistočnim sukobom Foto: Sean Gallup/Getty Images

Prijetnje i istrage

Aktuelni izvještaji o prijetnjama o postavljenim bombama u medijskim kućama i školama ili navodnom planiranju napada od strane islamiste iz Duisburga takođe se uklapaju u mozaik prijetnji s kojim se suočavaju osobe poput Ates ili Mansoura.

Berlinska policija je u srijedu saopštila da se Pokrajinska služba kriminalističke policije trenutno bavi sa preko 740 krivičnih predmeta u vezi s bliskoistočnim sukobom. Prema informacijama iz tamošnjeg ureda za odnose s javnošću, Javno tužilaštvo Berlina trenutno vodi odgovarajuću istragu, pored istrage o podmetanju požara u sinagogi u berlinskoj Brunnenstrasse, koja je u nadležnosti Državnog javnog tužilaštva.

Zahvalnost na policijskoj zaštiti

Seyran Ates se takođe veoma plaši masovnosti pretnji. Ona, kaže, ima utisak da se čak i u Njemačkoj širi svojevrsni "ubilački nagon", posebno među mlađim muškarcima. Ali njen sopstveni strah, ističe, nije ništa u poređenju sa patnjama civilnog stanovništva na Bliskom istoku, posebno u Pojasu Gaze: „Svaki dan sam zahvalna što živimo u sistemu u kome postoji mogućnost pružanja zaštite za osobe poput mene. Svaki dan se molim za tjelohranitelje. I zahvalna sam zbog toga što sam dobila zaštitu od ove države."

