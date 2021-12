Njemačka: Mrtva trka protiv omikrona

Ubrzo poslije Božića, omiljeni tržni centar „Aleksa“ u Berlinu ponovo vrvi od ljudi: porodice, grupe prijatelja i posmatrači. Jedan od razloga bi mogao da bude razmjena poklona u pulsirajućem svijetu konzuma. A drugi – vakcinacija.

Ovog prijepodneva se ispred Centra za vakcinaciju na prvom spratu uhvatio red od 50 metara. Mnogi pokušavaju da vrijeme prekrate ispunjavanjem potrebnih formulara. No, bez obzira na to, poprilično potraje dok se dođe na red.

Njemačka vlada zadovoljno trlja ruke jer je ispunila cilj koji je sama sebi zadala – obezbijediti 30 miliona doza cjepiva od novembra do kraja godine. No, bez obzira na to, kvota onih koji su dva puta vakcinisani se veoma sporo pomjera na gore. U posljednje dvije nedjelje je porasla za dva i po procenta i sada iznosi oko 71 procenat. Mnoge doze su zapravo upotrijebljene za treću dopunsku tzv. buster vakcinu. Vakcinacija je obavljana i preko Božića, a 75 do 80 osoba je primilo treću dozu. Ubrizgano je oko 175.000 vakcina.

U šoping i na vakcinaciju u Aleksu

Moglo je i brže

Vakcinacija je za mnoge, posebno u provincijama, i dalje veliki izazov. Na primjer, u gradu Kalau na jugu njemačke pokrajine Brandenburg, sa 7.700 stanovnika, u kojem je stopa vakcinacije prilično niska, veoma je raširena delta varijanta virusa. Ovdje jednom nedjeljno dođe jedan autobus za vakcinaciju. A to onda znači stajanje i čekanje na hladnoći. Mnogi stariji se plaše da će baš tako da pokupe virus.

A termin kod ljekara opšte prakse moguće je dobiri tek početkom februara. Druga opcija u mjestu? Ne postoji!

O jednostavnijim mogućnostima vakcinacije razmišlja i buduća predsjedavajuća Konferencije ministara kulture, Karin Prien. Ministarka obrazovanja pokrajine Šlezvig Holštajn izvještava o dobrim iskustvima vakcinacije u školama. U njenoj pokrajini do sada je barem jednom dozom vakcinisano 70 odsto mladih od 12 do 17 godina. To je daleko najveća stopa vackinacije đaka ove dobi.

27. decembra se navršilo tačno godinu dana od početka vakcinacije u Njemačkoj. Od tada je ubrizgano oko 147 miliona doza vakcina. Stogodišnja „baka Edit“ iz Saksonije Anhalt bila je prva koja je dobila vakcinu protiv kovida 19. Govorila je da je to dobro podnijela i da nikada nije požalila što je primila vakcinu, prenijeli su mnogi mediji.

Njemačka pokušava da, takoreći u fotofinišu prije nego što, kako mnogi eksperti očekuju, počne intenzivno širenje omikron-soja, vakciniše što je moguće više ljudi. Ministar zdravlja Karl Lauterbah kaže da bi to trebalo da spriječi ozbiljna oboljenja.

Međutim, broj novoinficiranih je već neko vrijeme u padu. Aktuelna incidencija novih slučajeva zaraze iznosi 215 na 100.000 stanovnika – prije mjesec dana bila je 484.

Omikron napreduje

Institut Robert Koh je nedavno objavio i broj poznatih slučajeva zaraze sojem omikron. 28. decembra su zabilježena 10.443 slučaja. To je više od 3.000 nego prethodnog dana – što je porast od 45 procenata. Mnogi eksperti pretpostavljaju da bi se broj u naredna dva do tri dana mogao udvostručiti. Udio infekcija omikronom je još uvijek „samo“ oko 1,5 procenata – najveći broj njih u Sjevernoj Rajni Vestfaliji, pokrajini na zapadu Njemačke.

Iz tehničkih razloga nije jednostavno dati dnevno aktuelni pregled širenja soja omikron. Nakon pozitivnog PCR testa, odmah se radi takozvani PCR test za specifične varijante. To traje najduže jedan dan, kaže predsjednik Strukovnog udruženja njemačkih laboratorijskih ljekara, Andreas Bobrovski. Ili se radi složenije sekvenciranje, koje traje tri do četiri dana.

Bez velikih partija za Novu godinu

Od 28. decembra, dakle tri dana pred Novu godinu, u cijeloj Njemačkoj važe stroža ograničenja kontakta. Ukratko, u grupi ne smije da bude više od 10 osoba. Kod nevakcinisanih je čak mnogo strože – dozvoljene su samo dvije osobe. Diskoteke i klubovi su zatvoreni. U pojedinim mjestima uvedeno je ograničenje radnog vremena za restorane.

Za samu Novu godinu, kada se u Njemačkoj na ulicama tradicionalno ispaljuju nebrojene količine raketa i petardi, uvedena je i zabrana prodaje pirotehničkih sredstava. U mnogim mjestima su otkazani i centralni vatrometi. S obzirom da zbog upotrebe pirotehnike dolazi do mnogih povreda, tako se pokušava spriječiti preopterećenje stanica hitne pomoći.

Kada će se uvesti obavezna vakcinacija?

Politički se nastavlja ovako: 7. januara savezni kancelar Olaf Šolc želi ponovo da se sastane sa pokrajinskim premijerkama i premijerima. U prvoj nedjelji zasjedanja Bundestaga raspravljaće se o opštoj obaveznoj vakcinaciji. Tu su još neka otvorena pitanja – nakon koliko vremena će se zahtijevati dopunska vackinacija. Ili pitanje, kako upravljati podacima i kako saznati ko je do sada vakcinisan i koliko često. Ne postoji centralni registar. Hoće li se uvesti ili će policija nasumičnim kontrolama provjeravati da li je osoba vakcinisana?

Božićni praznici u mnogim pokrajinama završavaju s Novom godinom. Škole ponovo počinju s raadom. Ne postoji vanredni plan za zatvaranje škola. Trenutno se ne tematizira ni onlajn školovanje. No, i to bi se moglo promijeniti s obzirom da su škole morale da se zatvore i kada se raširila delta varijanta.

