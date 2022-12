Njemačka manjina u Poljskoj: taoci antinjemačke politike

Desetogodišnja djevojčica stoji na bini kulturnog centra u "Guttentag", kako se zove i gradić istočno od Opola, na njemačkom Oppelna, u Šleziji. Djevojčica stidljivo na njemačkom sa jasnim poljskim naglaskom pjeva dječiju pjesmu "Imam malog papagaja". Većina pripadnika njemačke manjine u Poljskoj, njih oko 30.000, živi u regiji oko Opelln. A u Guttentagu je danas na programu festival pjesme na njemačkom jeziku. Mnoga djeca koja učestvuju na ovoj smotri pripadaju njemačkoj manjini u Poljskoj.

Rafal Bartek sjedi u publici i aplaudira. Važno je da se ovdje zadrži njemački jezik, kaže predsjednik "Saveza njemačkih socijalno-kulturnih udruženja u Poljskoj". Bartek praktično predstavlja glasnogovornika njemačke manjine. Tek nakon ukidanja Narodne Republike Poljske, prije više od dvadeset godina, njemačka zajednica je ponovo mogla službeno njegovati svoj jezik i kulturu.

Rafal Bartek se boji da bi mnogo od onoga što se do sada uradilo moglo biti ponovo izgubljeno

Crno-bijela politika poljske vlade

Bartek se boji da bi mnogo od onoga što se do sada uspjelo postići moglo biti ponovo izgubljeno. Istina je, smatra on, da je postojanje zajedničke Evropa umnogome zbližilo stanovništvo i narode. No, s druge strane, "trenutno doživljavamo vrlo kritičnu fazu u kojoj se političari, posebno ovdje u Poljskoj, opet igraju sa averzijom prema Njemačkoj utemeljenoj na predrasudama i osjećaju potčinjenosti i tako vode politiku", kaže Bartek.

"Crno-bijela politika" je ono što Bartek naziva stilom poljske vlade, kojoj uvijek treba neko koga će okriviti - a trenutno su to, nažalost, Nijemci. U Poljskoj je u toku predizborna kampanja u kojoj se, prije svega predsjednik vladajuće stranke PiS, Jaroslav Kačinski, usredotočio na Njemačku kao neprijatelja. A time i na Nijemce u Poljskoj.

Tokom nastupa u predizbornoj kampanji krajem novembra, na primjer, Kačinski je objasnio da mu godinama niko nije vjerovao, ali da Njemačka planira ujedinjenu Evropu pod nemačkim vodstvom: „Glavna država bi bila Njemačka, iza nje možda Francuska i Nizozemska, dok bi se druge države trebale jednostavno njima podrediti."

Kačinski kaže da se Poljska ionako mora podrediti, te naziva to starim njemačkim srednjoevropskim konceptom. Njemačka kao nadmoćni neprijatelj, ta politika ima vrlo praktične posljedice, ne samo u pogledu vanjske politike.

"U osnovnoj školi u Debska Kuznia, oko 15 kilometara od Opellna, trude se da nekako održe nastavu, uprkos nedostatku sredstava iz Varšave. Jer za ovdašnju djecu jezik je također dio njihovog identiteta, kaže direktorica škole Kristina Jakuček: „Djeca imaju istorijom oblikovanu kulturnu vezu sa Njemačkom".

Zbog toga je, kako kaže, važno da poznaju i očuvaju svoju tradiciju i običaje. „Ukoliko bi ova djeca prestala učiti njemački, ona bi ostala bez sopstvenih korijena." Jakuček je u svom dosadašnjem radu za dobrobit zajednice imala uspjeha jer vlasti sada izdvajaju sredstva za nedostajuća dva časa tokom jedne sedmice.

Zahtjev za većim izdvajanjima za Poljake u Njemačkoj

U Varšavi se razlog smanjenja izdvajanja sredstava za njemačku zajednicu opravdava time što savezna vlada premalo čini za poljsku zajednicu u Njemačkoj. Međutim, to iz njemačke vlade objašnjavaju time da su Poljaci imigrantska grupa, a ne nacionalna manjina u formalnom smislu.

Ipak, pritisak iz Poljske sada ima efekta: Bundestag je u budžetu za 2023. odobrio da se obezbijedi milion eura, a za naredne dvije godine po dva miliona eura za nastavu poljskog jezika za djecu imigranata. Do sada je novac dolazio iz saveznih pokrajina.

Djeca kao taoci antinjemačke politike

Nastavak pritisaka iz Poljske

Istovremeno, pet miliona eura iz saveznog budžeta ići će njemačkoj manjini u Poljskoj za organizovanje nastave njemačkog jezika. No, to ne ublažava reakcije stranke PiS. Prije desetak dana je poljski ministar obrazovanja Čarnek istakao da Poljska izdvaja 50 miliona eura godišnje na nastavu njemačkog kao maternjeg jezika. I tek kada Njemačka poveća svoja izdvajanja za učenje poljskog jezika na sličan iznos, Varšava će ponovo u potpunosti finansirati časove njemačkog.

Za Rafala Barteka je to dramatična situacija. Nijemci u Poljskoj su, smatra on, instrumentalizovani. „Mi smo uzeti za taoce ove antinjemačke politike, koja se odnosi na Nijemce u Berlinu, a ne na nas. No, mi smo postali njene žrtve - u ovom slučaju djeca."

