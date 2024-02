Njemačka: „Legalizacija droge je neodgovorna“

Ministri unutrašnjih poslova saveznih pokrajina strahuju da će legalizacija kanabisa povećati organizovani kriminal. U pismu Konferencije ministara unutrašnjih poslova njemačkoj vladi (SPD, Zeleni i FDP) se navodi: „Nacrt zakona masovno olakšava ilegalnu trgovinu kanabisom i jedva slabi njenu privlačnost.“ U pismo je imao uvid glavni studio ARD-a o čemu je ranije takođe izvijestio i Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

Ministri su zabrinuti da će više ljudi koristiti kanabis kada postane legalan. Strahuju, pozivajući se na procijenu stručnjaka kriminalističke policije da bi to tržište učinilo većim i još privlačnijim za kriminalce. Jer, već postoji jaka ilegalna trgovina kanabisom.

Lauterbah želi da oslabi crno tržište

Savezni ministar zdravlja Karl Lauterbah (Lauterbach), međutim, vjeruje da će legalizacija kanabisa oslabiti crno tržište. „Mi činimo kanabis dostupnim bez negativnih uticaja crnog tržišta i samo u vrlo ograničenom obimu", rekao je Lauterbah za list Rajniše post.

Prijedlog zakona vladajuće tzv. semaforske koalicije predviđa da će ubuduće odraslima biti dozvoljeno da posjeduju do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu i da mogu da uzgajaju do tri biljke kanabisa kod kuće. Pored toga, klubovima sa do 500 članova bi trebalo dozvoliti da zajedno uzgajaju kanabis. „Ako već hoće da konzumiraju, onda je bolje da to čine čistim kanabisom iz zadruge, a ne preko dilera“, nada se ministar zdravlja Njemačke.

Karl Lauterbah, ministar zdravlja Njemačke ispred plakata koji upozorava da konzumacija kanabisa povećava opasnost od psihoza Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Više nesreća i poslejdica po zdravlje

Ministri su jasno poručili saveznoj vladi: „S obzirom na aktuelne izazove našeg vremena, smatramo da je legalizacija droge neodgovorna. Interesi pojedinih grupa ne bi trebalo da imaju prednost nad opštim dobrom“.

Postoje i kritike u pogledu uticaja na drumski saobraćaj. „Neizbježno će biti više saobraćajnih nesreća sa lakšim, ali i ozbiljnim posljedicama zbog uticaja kanabisa.“ Ministri unutrašnjih poslova upozoravaju i na zdravstvene posljedice, posebno po djecu i mlade, i ukazuju na kritike ljekarskih udruženja.

Njemačko ljekarsko udruženje je u prošli petak ponovo iznijelo kritike. Predsjednik Klaus Rajnhard (Rheinhardt) upozorio je na dalekosežne posljedice. Umjesto legalizacije kanabisa, Rajnhard se zalaže za mjere prevencije i edukativni rad.

Projekti iz koalicionog sporazuma

Planirano je zapravo da Bundestag sljedeće nedjelje donese zakon o legalizaciji kanabisa kako bi prva faza legalizacije stupila na snagu u aprilu. Međutim, glasanje još nije na dnevnom redu na sastancima naredne nedjelje.

Tri semaforske stranke ovim zakonom žele da sprovedu projekat iz koalicionog sporazuma, za koji su se zalagali posebno FDP i Zeleni. Nacrt zakona usvojila je savezna vlada prošlog avgusta i od tada su ga poslaničke grupe nekoliko puta mijenjale.

Tagesschau/ss