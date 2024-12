Njemačka: Ko će obnavljati dotrajale mostove?

Prema podacima njemačkog Ministarstva saobraćaja, samo na autoputevima i saveznim magistralnim putevima potrebno je obnoviti više od 10.000 dotrajalih mostova. To bi trebalo da se desi do 2032. godine sa više od 400 renoviranja mostova godišnje. Pored finansijskih sredstava, za ovo je prije svega potreban dovoljan broj kvalifikovanih stručnjaka. Prvenstveno se traže radnici za poslove sa betonom i armiranim betonom, koji su osposobljeni za izvođenje ponekad komplikovanih građevinskih radova.

Da bi to postigle, biće to ogroman zadatak za kompanije. „Ključni razlog za to je demografski razvoj, koji dovodi do pada broja potencijalnih mladih talenata“, kažu u Udruženju građevinske industrije Baden-Virtemberga. Prema istraživanju udruženja, oko 44 odsto kompanija trenutno se žali na nedostatak radne snage.

Odlazak u penziju bejbi-bumera povećava problem

Demografske promjene uzrokuju da u ovom trenutku mnogi bejbi-bumeri odlaze u penziju. Njihov odlazak će ostaviti prazninu koja bi se mogla nadoknaditi samo na srednji i dugi rok sa dovoljnim brojem novih polaznika. Ali potomstva nema u potrebnom broju. Prema podacima Zanatske komore Frajburga, broj pripravnika u betonskoj i armiranobetonskoj konstrukciji opao je od prošle godine umjesto da se poveća, što bi zapravo bilo neophodno.

Činjenica da posljednjih godina nema jasnog trenda opadanja je takođe posljedica ciljane imigracije. Prema podacima Zanatske komore, posljednjih deset godina udvostručen je broj stranih pripravnika. „Veći dvocifreni broj pripravnika dolazi iz Indije i Vijetnama, ali jedan broj pripravnika dolazi i iz Rumunije i balkanskih država kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija.

Bolje ići u kancelariju nego na gradilište

Kompanije kao što je Leonard Vajs iz Krajlshajma takođe primjećuju da je sve teže pronaći pripravnike. Izgradnja i renoviranje mostova glavni su zadatak kompanije sa više od 7.000 zaposlenih. Ovde hitno traže nove talente za građevinske poslove sa betonom i armiranim betonom. „Mnogi mladi ljudi možda misle „bolje da radim nešto u kancelariji".

Jedan od razloga za to su uslovi rada na gradilištu. "Tamo ste izloženi vremenskim prilikama - i ljeti i zimi. Morate biti fizički spremni, a radni dan je fizički naporan." Kako bi mladi ljudi razumjeli pozitivne strane profesije, kompanija kaže da ulaže znatno više u zapošljavanje pripravnika nego ranije. Posao je raznovrstan, zahtjevan i okrenut budućnosti. Takođe stvarate zgrade koje će da traju na šta možete biti ponosni.

Sve manje mladih želi da radi na gradilištu Foto: /dpa/picture alliance

Manje pripravnika – manji kapacitet – lošiji kvalitet

Timo Rot je takođe ponosan na svoje građevinske projekte. On je oko deset godina građevinski inženjer za grad Ulm i specijalizovan je za izgradnju i restauraciju mostova. Osjetio je nedostatak kvalifikovanih radnika u industriji posljednjih godina uglavnom zbog opadanja kvaliteta.

„Potrebne su tehničke vještine, posebno u oblasti sanacije betona.“ Polukvalifikovani stručnjaci iz inostranstva često nisu u stanju da to u dovoljnoj mjeri pokažu. Za Rota to znači da mora češće da provjerava kako bi blagovremeno intervenisao pri radu sa specijalnim građevinskim materijalima kao što su sintetička smola ili visokokvalitetni malter za popravke.

Sam novac neće riješiti problem

Ulaganje više novca u popravku i renoviranje mostova je važno, ali samo to neće biti dovoljno. „Po mom mišljenju nema dovoljno kapaciteta da se ovaj novac iskoristi." I Rot je siguran da je to zbog nedostatka mladih talenata. Bez dovoljno kvalifikovanih radnika, porudžbine bi se sve više slale u inostranstvo, a to bi dovelo i do pada kvaliteta radova.

Rot stoga poziva, između ostalog, na više sredstava za zapošljavanje pripravnika. Ali gdje ih pronaći? Rot dijeli ocjenu građevinske kompanije Leonard Vajs. „Rijetko ko želi da naporno radi napolju cijeli dan po vjetru i drugim vremenskim prilikama." Neke kompanije su sada prešle na četvorodnevnu nedelju kako bi posao učinile privlačnijim.

Pratite nas i na Facebooku , na X-u , na YouTube , kao i na našem nalogu na Instagramu