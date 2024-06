Njemačka: Ko će platiti štetu od poplava?

Poplavljene ulice, klizišta, evakuirani iz kuća koje su duboko u vodi: u samo nekoliko dana u južnoj Njemačkoj palo je toliko obilne kiše da su se rijeke izlile iz korita i da su pukle brane. Tamo gdje se voda povlači, oštećenja postaju vidljiva. Zgrade, automobili, namještaj, kućanske potrepštine – voda je gotovo sve zatrpala muljem i uništila.

Ovo nisu prve ovogodišnje ekstremne vremenske nepogode. U 2024. već je na nekoliko mjesta bilo jakih kiša, tuče i jakog nevremena praćenog grmljavinom. Posebno su pogođene regije u zapadnoj Njemačkoj uz Rajnu, na sjeveru na Elbi i na jugu na rubu Alpa.

Poplave 2021.: više od 30 milijardi eura štete

Klimatske promjene znače da su ekstremni vremenski uvjeti sve češći. Otklanjanje štete košta puno novca. To je i danas posebno vidljivo u dolini Ahr koju su u ljeto 2021. godine pogodile razorne poplave u kojima je život izgubilo 135 ljudi.

Prema procjenama njemačke vlade, materijalna šteta u tom području iznosi više od 30 milijardi eura. Samo dio te štete pokriven je osiguranjem. General Association of Insurers (GdV) govori o 8,5 milijardi eura štete. Godine 2021. zabilježen je najveći broj šteta od prirodnih nepogoda u povijesti njemačkih osiguranja.

Obavezno osiguranje i zaštita od rizika u Njemačkoj

Njemačka je zemlja u kojoj su mnogi rizici osigurani. Neka su osiguranja obavezna, uključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje za njegu, te osiguranje .za automobile. U određenim zanimanjima se također mora osigurati u slučaju prouzrokovanja štete. Svako ko posjeduje psa mora sklopiti osiguranje.

Međutim, drugi rizici nisu nužno pokriveni. To također uključuje štetu koja može nastati na zgradama. Ali čak i ako vlasnik kuće sklopi osiguranje za zgradu, nije sve pokriveno u slučaju štete. Obično se pokrivaju samo štete nastale od nevremena ili tuče, ali ne i od poplava ili odrona.

U 2024. već je na nekoliko mjesta bilo jakih kiša, tuče i jakog nevremena praćenog grmljavinom Foto: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

Štete od poplava i praznine u osiguranju

Za te situacije se mora sklopiti dodatno osiguranje. Međutim, premija za to može biti vrlo visoka - ovisno o tome gdje se zgrada nalazi. Uz to osiguravajuća društva smatraju da je rizik od poplave toliko visok da se više uopće ne isplati nuditi nikakve ugovore. Prema podacima GdV-a, polovica svih kuća u Njemačkoj nije osigurana od štete od poplava.

Onaj ko nema osiguranje, u slučaju štete ostaje praznih ruku i ostaje pred ruševinama vlastite egzistencije. Iako država nakon velikih poplava uskače s hitnom pomoći, to samo djelomično može pokriti štetu. Tim prije što njemačka vlada, savezne zemlje i općine moraju prije svega osigurati obnovu infrastrukture, tj. cesta, mostova i opskrbnih vodova.

Zahtjev za obaveznim osiguranjem od prirodnih nepogoda

Nakon katastrofe u dolini rijeke Ahr, njemačka vlada je osnovala poseban fond "Pomoć za obnovu 2021". Za tu su namjenu planirani krediti iznad 30 milijardi eura. Pogođene savezne zemlje dobivaju novac pod uvjetom da i same osiguraju sredstva. Međutim, budžeti saveznih zemalja stalno su nedovoljni i čelnici vlada sve više nisu voljni uskočiti u hitne slučajeve.

Prirodne katastrofe mogle bi pogoditi bilo koga, rekao je premijer njemačke savezne zemlje Donja Saska Stefan Weil (SPD) još 2022. No, nije u redu, rekao je on, u takvim slučajevima stalno sastavljati "ogromna posebna sredstva iz budžeta". Umjesto toga, smatra Weil, za sve građevine mora postojati obavezno osiguranje od prirodnih nepogoda. Time se, kaže on, sprječava da neki ne žele sklopiti osiguranje, a drugi da ne dobiju ugovor od pružatelja usluga jer je rizik prevelik.

Politička rasprava o obaveznom osiguranju zgrada

Ipak FDP, koji je u njemačkoj vladajućoj koalicji sa SPD-om i Zelenima, to odbija. Ministar pravosuđa Marco Buschmann (FDP) rekao je krajem 2022.: "U vrijeme ekstremnog financijskog pritiska na privatna domaćinstva, trebali bismo se držati podalje od svega što stanovanje i život u Njemačkoj čini još skupljima." Buschmann se osvrnuo na savezne zemlje koje, prema ustavu, imaju zakonodavnu nadležnost ako njemačka savezna vlada ne donosi nikakve propise.

To je upravo ono što savezne zemlje sada žele učiniti. Na sljedećoj konferenciji premijera saveznih zemalja trebalo bi se odlučiti o obaveznom osiguranju, najavio je bavarski premijer Markus Söder na televiziji BR2. Dobrovoljni princip je, rekao je Soeder, doduše uvijek bolji, ali te štete ne može uvijek jednostavno nadoknaditi država.

Briga zbog visokih premija osiguranja

Osiguravajuća industrija nije nimalo sretna zbog toga. U ovoj branši navode da obavezno osiguranje može funkcionirati samo ako država djeluje kao svojevrsni reosiguratelj, odnosno ako uskoči i pokrije troškove u slučaju većeg štetnog događaja koji premašuje financijska sredstva osiguravajućeg društva.

S druge strane, Ljevica je zabrinuta zbog pristupačnosti premija osiguranja. U ovoj stranci navode da je neophodno solidarno osiguranje s pristupačnim doprinosima, za što država mora dati subvencije. Da bi se to postiglo Ljevica navodi da se mora suspendirati kočnica zaduženja koja je ugrađena u njemački ustav.

Tokom posjete Bavarskoj, kancelar Olaf Scholz (SPD) je obećao financijsku pomoć njemačke vlade za područja trenutno pogođena poplavama Foto: Oliver Pieper/DW

Kancelar Scholz najavljuje pomoć

Tokom posjete Bavarskoj, kancelar Olaf Scholz (SPD) je obećao financijsku pomoć njemačke vlade za područja trenutno pogođena poplavama. “Naravno da ćemo nastaviti unapređivati ​​praksu solidarnosti koju imamo u Njemačkoj", poručio je on.

S obzirom na to da je već četvrti put ove godine putovao na poplavljena područje, Scholz je rekao da mora biti jasno da nije riječ o izoliranim događajima. Zato političari, rekao je, moraju djelovati. "Dakle, ne možemo zanemariti obaveze zaustavljanja klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek", rekao je Olaf Scholz.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu