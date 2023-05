Njemačka: jednoglasna osuda nasilja na Kosovu

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je još u ponedjeljak navečer, nakon najnovijeg vala nasilja u mjestima na sjeveru Kosova. „Mi najoštrije osuđujemo neprihvatljive nasilne napade na sjeveru Kosova u kojima je ozlijeđeno na desetke pripadnika KFOR/NATO-a kao i nekoliko civila. Naše misli su s ozlijeđenima kojima želimo brz oporavak“, kaže se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova.

Nadalje se traži prekid svake vrste nasilja. I od Kosova i od Srbije se zahtjeva da nastave razgovor koji bi vodio prekidu nasilja kao i da „dalje rade na primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa postignut u veljači i ožujku i to također s pogledom na Zajednicu srpskih općina“. Njemačka vlada isto tako podržava specijalnog izaslanika Europske unije za pregovore Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka „u njegovim nastojanjima za uklanjanje napetosti".

Povećati kontingent za KFOR

Izvjestitelj za zapadni Balkan u najvećem zastupničkom klubu u Bundestagu, socijaldemokrat Adis Ahmetović je u svom priopćenju od utorka ujutro oštro osudio napade na „KFOR/NATO vojnike i civile“ u gradovima na sjevernom Kosovu i nazvao ih „neodgovornima“. Za Ahmetovića su ovi događaji „novo dno u napetim odnosima Srbije i Kosova“.

Nadalje on smatra da su ovi nasilni događaji „daljnji dokaz za to da se svi sudionici napokon moraju vratiti za pregovarački stol kako bi zaustavili vrtlog nasilja koji je pokrenut prošle godine“. „Obje zemlje streme članstvu u Europskoj uniji ali će ta stremljenja bez temeljnog dogovora ostati bezizgledna." Ahmetović je ukazao i na važnost međunarodnih postrojbi na Kosovu i u tom smislu zaključio kako je bila ispravna nedavna odluka da se produži mandat vojnika Bundeswehra u sklopu KFOR-a.

On je istodobno u igru uveo i moguće povećanje kontingenta KFOR-a umjesto njegovog ukidanja, kako su to nedavno tijekom rasprave u Bundestagu tražili zastupnici krajnje desnice i ljevice. „Jučerašnji napadi jasno pokazuju da je KFOR i nakon 24 godina potreban kako bi skrbio za stabilnost i sigurnost. I povećanje sadašnjeg kontingenta se mora uzeti u obzir kako bi se jamčilo da KFOR u presudnom trenutku odlučujuće reagira“, poručio je Ahmetović. U sklopu KFOR-a trenutno djeluje oko 70 njemačkih vojnika, ali parlamentarni mandat omogućuje povećanje kontingenta do 400 vojnika.

Eskalacija nasilja ne smije ostati nekažnjena

Predsjednik parlamentarnog odbora za vanjsku politiku Michael Roth traži jasne konzekvence za odgovorne za ponovnu erupciju nasilja na sjeveru Kosova koju naziva „najgorom u dugom nizu eskalacija u odnosima između Kosova i Srbije“.

Za njega međutim napad na pripadnike KFOR-a ne smije ostati nekažnjen. „No počinjenim nasiljem protiv vojnika KFOR-a radikalni Srbi su premašili svaku mjeru. Ovi izgredi su ne samo neprihvatljivi nego moraju imati i posljedice“, poručio je socijaldemokratski političar preko Twittera.

Glasnogovornik vladine stranke Zeleni za ljudska prava i unutar stranke zadužen za pitanja zapadnog Balkana Boris Mijatović također traži konzekvence za počinitelje. "Napadači moraju biti identificirani na temelju videa i fotografija te izvedeni pred sud. Očekujemo da Priština i Beograd stanu iza snaga sigurnosti i nedvosmisleno osude počinitelje", rekao je Mijatović na upit DW-a.

Više povrijeđenih u sukobima Foto: Laura Hasani/REUTERS

Nastaviti u Ohridskom duhu

On je zaključio da se "mora nastaviti konstruktivan put kojim se krenulo u proteklih nekoliko mjeseci, a koji je slijedio u Ohridskim pregovorima". I on je, kao i kolega Ahmetović, naglasio važnost KFOR-a u održavanju mira na Kosovu. "Nemiri još jednom naglašavaju važnost prisutnosti KFOR-a u regiji. Nastavit ćemo podupirati sigurnost i stabilnost u regiji s KFOR-om i iznimno smo zahvalni pripadnicima Bundeswehra na njihovoj važnoj predanosti i dobrom radu", zaključio je Mijatović.

Izvjestitelj zastupničkog kluba treće po veličini stranke vladajuće koalicije, Liberalno-demokratske stranke (FDP), Thomas Hacker jasnije nego ostali sugovornici DW-a ukazuje na krivca za najnoviji razvoj događaja. "Srpska lista je sama kriva za trenutnu situaciju na sjeveru Kosova. Da je stranka kojom se upravlja iz Beograda odlučila izaći na lokalne izbore u četiri općine u kojima živi većina kosovskih Srba, bili bismo pošteđeni ovih ružnih slika“, kaže Hacker na upit DW-a.

I on traži jasno isticanje pitanja odgovornosti za aktualne nasilne događaje. "Nedavni napad militantnih Srba na NATO sigurnosne snage KFOR je bez presedana i mora se najoštrije osuditi. Počinitelji moraju odgovarati“, zaključuje Hacker.

