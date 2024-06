Njemačka i migracije: Glasna diskusija s malo dogovorenog

Sastanak kancelara i premijera njemačkih pokrajina u Kancleramtu, na kojem se uveliko govorilo o imigraciji otegao se do 22:20, kad se Olaf Šolc, Boris Rajn i Štefan Vajl pojavljuju pred kamerama. Ali, u suštini nisu imali baš bogzna šta da saopšte.

Dogovorili se da će se dogovoriti

„Čvrsto je dogovoreno da ćemo nastaviti proces“, kazao je kancelar, što je zapravo tipična Šolcova rečenica. On govori o rješenju treće zemlje, odnosno ideji da se eventualno dozvoli da se procedure za podnošenje zahtjeva za azil odvijaju van Njemačke. Prema sporazumu, savezna vlada bi, na zahtjev pokrajina, trebalo da do decembra razvije konkretne modele kako bi to bilo moguće u budućnosti. Moguće promjene u propisima EU i nacionalnom zakonu o azilu takođe bi trebalo da se riješe.

Skepticizam prema modelima u inostranstvu

Svako ko pažljivo pročita statusni izvještaj savezne vlade o postojećim modelima trećih zemalja zapitaće se o kojim idejama će se raspravljati na premijerskoj konferenciji u decembru.

Velika Britanija trenutno pokušava da protjera potražioce azila u Ruandu i tamo ih podvrgne postupku azila prema ruandskom zakonu. Italija i Albanija su ratifikovale memorandum kojim se italijanskim vlastima dozvoljava da sprovode procedure azila prema italijanskim zakonima.

Za svaki od modela vladin tim stručnjaka ističe da postoji značajan broj pravnih problema.

Glasna diskusija

Upravo oko toga je postalo glasno na preliminarnom sastanku lidera njemačkih pokrajina ovog četvrtka, navode učesnici. Takođe im je bilo teško da pronađu jedinstven stav o rješenju za tzv. treće zemlje.

Savezne pokrajine koje predvode CDU/CSU željele su strože mjere za ograničavanje migracije, nešto je moralo da se dogodi „odmah“, rekao je bavarski premijer Markus Zeder. Međutim, države nisu mogle da se dogovore ni o čemu više osim da traže od savezne vlade da da konkretne prijedloge za regulisanje sa trećim zemljama.

Zeder: strože mjere za ograničavanje migracije, nešto je moralo da se dogodi „odmah“ Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

Nakon pomirenja slijede sumnje

Voljeli bismo da sve ide mnogo brže, rekao je na kraju dana na konferenciji za novinare hesenski premijer iz redova CDU Boris Rajn, ali moramo da cijenimo i napore savezne vlade. Bio je to iznenađujuće pomirljiv ton na nekoliko minuta.

Dok Štefan Vajl (SPD), premijer Donje Saksonije, još jednom nije izrazio zabrinutost zbog rješenja trećih zemalja i napomenuo da bi se možda takvo rješenje za Njemačku moglo pokazati neizvodljivim.

Ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer rekla je poslije podne na tu temu da bi ovo mogao da bude "sastavni dio" buduće migracione politike. To bi bilo sve što treba da se zna o stavu SPD-ove ministarke u saveznoj vladi.

Malo više od nejasnih nagovještaja

Ali: Mora biti više dosljednosti u politici prema izbjeglicama, upozorio je kancelar na konferenciji za novinare i najavio da će savezna vlada uložiti napore da vrati počinioce krivičnih djela iz Avganistana i Sirije u njihove matične zemlje.

Uz to savezna vlada prvi put govori sa kojim državama želi da zaključi sporazume o repatrijaciji: Gruzijom, Moldavijom, Kirgistanom, Uzbekistanom, Kenijom, Filipinima, Marokom, Kolumbijom i Ganom.

Najveći uspjeh dana, prema riječima pokrajinskih premijera, bio je dogovor o maksimalnom limitu plaćanja od 50 evra za platne kartice za izbjeglice.

Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

Uvesti osiguranje od prirodnih katastrofa

Pokrajine su se takođe u potpunosti složile oko njihovog zahtjeva da se uvede osiguranje od prirodnih katastrofa za žrtve, posebno od elementarnih nepogoda kao što su poplave, kako ubuduće savezna vlada, a prije svega, same pokrajine ne bi morale da pružaju finansijsku podršku ugroženima.

Međutim, savezni ministar pravde je na konferenciji burno protestovao protiv ovoga. „Nastavićemo da razgovaramo o tome“, kazao je Boris Rajn. Međutim, sa ne baš mnogo nade u glasu.

Ovaj tekst je izvorno na njemačkom objavljen na Tagesschauu.

Autor: Stephan Stuchlik, ARD Berlin

