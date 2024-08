Njemačka: Hiljade demonstranata protiv desnog ekstremizma

Sedmicu prije izbora u njemačkim saveznim zemljama Saskoj i Tiringiji hiljade ljudi je demonstriralo zalažući se za demokraciju i raznolikost. Govornici su pozvali ljude da izađu na izbore 1. septembra i glasaju za neku od demokratskih stranaka.

U glavnom gradu Saske, Drezdenu, prema navodima organizatorima "We are the Firewall”, okupilo se oko 11.000 ljudi, a najmanje toliko ljudi okupilo se i u Leipzigu, prema podacima organizatora organizacije "Hand in Hand”. Policija za sada nije objavila podatke o broju sudionika.

"Odlučno djelovati, demokratiju odbraniti", poručili su demostranti u Lepizigu Foto: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Predsjednik odbora Židovske zajednice Dresden Moshe Barnett obratio se okupljenima na Theaterplatzu: "U našim je rukama da se nastavimo boriti za dobro, za Sasku koja ljude doživljava kao ljude." Predsjednik Dresdenskog vijeća stranaca Nilsson Samuelsson pozvao je ljude da rade protiv podjela u društvu. "Ne želimo se vratiti, želimo ići dalje", rekao je on.

U Leipzigu je gradonačelnik Burkhard Jung upozorio na porast desničarskog ekstremizma. Ovaj SPD-ov političar pozvao je ljude da se bore za demokraciju u svakodnevnom životu.

Demonstracija je bilo i u Tiringiji

U glavnom gradu Tiringije, Erfurtu, hiljade ljudi također je demonstriralo protiv mogućeg pomaka udesno na izborima. Prema procjeni organizatora, oko 7.000 ljudi okupilo se ispred pokrajinskog parlamenta demonstrirajući pod motom "Stop desnom ekstremizmu - izađite na izbore u nedjelju". Policija je saopćila da je bilo okupljeno o 4500 ljudi.

U glavnom gradu Tiringije, Erfurtu, hiljade ljudi također je demonstriralo protiv mogućeg pomaka udesno na izborima Foto: Mario Gentzel/pictureteam/IMAGO

Alternativa za Njemačku(AfD), čiju je tirinšku regionalnu organizaciju, kao i sasku, Ured za zaštitu ustava klasificirao kao dokazani desničarski ekstremizam, trenutno prednjači u naklonosti birača u anketama u Tiringiji.

Direktor Memorijalne fondacije Buchenwald i Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, na skupu je govorio o otvorenoj, humanoj i prijateljskoj Tiringiji. Istodobno je upozorio na mržnju, agitaciju i trivijalizaciju nacizma od strane AfD-a i drugih desničarskih ekstremista. Klimatska aktivistica Luisa Neubauer upozorila je na posljedice porasta desničarskih ideja na raznolikost društva.

Ona se također prisjetila i žrtava napada u Solingenu. Islamisti su, poput desničarskih ekstremista, željeli raspiriti strah i mržnju te podijeliti društvo, rekla je Neubauer. To se mora spriječiti, poruka je demonstracija.

