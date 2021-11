Njemačka: dok brojke rastu, političari se prepiru oko novog zakona

Njemački parlament Bundestag je usvojio Zakon o zaštiti od zaraze koji omogućava daljnju provedbu mjera za suzbijanje pandemije i nakon što istekne proglašeno izvanredno epidemiološko stanje (25.11.). Zakonski prijedlog su podržali zastupnici buduće vladajuće koalicije (SPD, Zeleni i FDP), dok su stranke Unije (CDU/CSU) i Alternativa za Njemačku (AfD) glasovali protiv, a Ljevica je bila suzdržana. Za stupanje na snagu nužna je i podrška Bundesrata.

Novim zakonom se, među ostalim, predviđa uvođenje pravila 3G na radnim mjestima i u sredstvima javnog prijevoza. To znači da će građani moći na posao ili u javni prijevoz samo ako su cijepljeni ili negativno testirani ili su preboljeli covid. Osim toga savezne pokrajine mogu samostalno donositi pojedine mjere poput obveze nošenja zaštitne maske ili ograničavanja kontakata.

U raspravi u Bundestagu oporbene stranke Unije i Ljevica su najviše kritizirali to što se ovim zakonom, bez obzira na rekordni broj novozaraženih koronavirusom, planira ukinuti mogućnost proglašavanja izvanrednog epidemiološkog stanja od nacionalnog značenja.

Angela Merkel tokom sjednice Bundestaga

Neizvjesna podrška Bundesrata

Zbog protivljenja stranaka Unije neizvjesno je hoće li zakonski prijedlog sutra proći i u Bundesratu, odnosno vijeću u kojem su zastupljene sve savezne pokrajine i koje aktivno sudjeluje u zakonodavstvu.

Ako Bundesrat ne podrži zakonski prijedlog i ne dođe do produženja izvanrednog epidemiološkog stanja, savezne pokrajine gube pravne temelje za svoje mjere za suzbijanje pandemije.

Danas poslijepodne se sastaju premijeri saveznih pokrajina kako bi dogovorili zajednički antipandemijski plan za sljedeće tjedne. „Onda ćemo odlučiti što ćemo napraviti u Bundesratu", rekao je premijer savezne pokrajine Sjeverno-Porajnje i Vestfalija Hendrik Wüst:

Ponovo rekordni broj novozaraženih

I dok se političari prepiru oko novog Zakona za suzbijanje zaraze, broj novih slučajeva oboljelih od covida nezaustavljivo raste. „Imat ćemo stvarno loše božićne blagdane ako sada nešto ne poduzmemo", upozorio je Lothar Wieler, predsjednik Instituta Robert Koch (RKI).

Ovoga četvrtka (18.11.) RKI je objavio da je jučer zabilježeno 65.371 novozaraženih. To je novi rekord od početka pandemije, a rekordna je i sedmodnevna incidencija od 336,9. No pored tih novih zaraza koje se svakodnevno službeno registriraju je i barem dvostruko ili čak trostruko više onih neregistriranih, rekao je Wieler u online-diskusiji sa saskim premijerom Michaelom Kretschmerom. Šef RKI-a je također rekao da je do sada umiralo oko 0,8 posto zaraženih, što znači da će idućih tjedana umrijeti više od 400 onih koji su jučer bili pozitivni na covid-19. „Tu se ništa više ne može promijeniti", zaključio je Wieler.

"Bolnice će morati odlučiti koga liječiti"

On je također upozorio da raste i broj onih s teškim simptomima, pa se u pojedinim gradovima za ljude s moždanim udarom ili drugim teškim oboljenjima i do dva sata traga za slobodnim krevetom na odjelu intenzivne njege. „U svim saveznim pokrajinama zbrinjavanje više nije u skladu s pravilima." Wieler predviđa da će se situacija još pogoršati.

S njim se slaže i premijer savezne pokrajine Sjeverno-Porajnje i Vestfalija Hendrik Wüst: „U ovoj pandemiji smo se približili točci na koju nikada nismo željeli doći. Naime, da bolnice moraju odlučiti koga će liječiti", rekao je ovaj kršćansko-demokratski političar za javni servis ARD.

Jens Spah, odlazeći ministar zdravstva

No šef udruženja liječnika zdravstvenog osiguranja Andreas Gassen ne smatra da je stanje tako dramatično: „Situacija je teška, ali nema razloga za paniku." On priznaje da su bolnice i liječničke ordinacije već mjesecima jako opterećene, ali kaže da je broj hospitaliziranih još uvijek manji nego na vrhuncu trećeg vala pandemije. „Ukupno ima još dovoljno rezervi", objavio je Gassen.

Većina građana za rad od kuće

Kao jedna od mjera za suzbijanje pandemije spominje se i uvođenje zakonske obveze rada od kuće gdje god je to moguće. Tu mjeru podržava 61 posto sudionika ispitivanja javnog mnijenja koje je proveo institut Civey po narudžbi lista Augsburger Allgemeine. Protiv uvođenja takve obveze izjasnilo se 28 posto ispitanika.

To mišljenje manjine dijeli i bavarsko gospodarstvo. Time se smanjuje spremnost na cijepljenje, rekao je Wolfram Hatz, predsjednik Udruženja bavarskog gospodarstva. On kaže da ne očekuje novi lockdown, no da će i veća ograničenja u cilju suzbijanja pandemije loše utjecati na konjunkturu.

