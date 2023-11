Njemačka: Dogovor oko legalizacije kanabisa

Klubovi zastupnika vladajuće koalicije u Berlinu podržali su novi Zakon o legalizaciji kanabisa. On ipak ne bi trebao biti tako restriktivan kao što se do sada pretpostavljalo. Što je njime konkretno predviđeno?

Zastupnički klubovi triju stranaka „semafor-koalicije" postigli su dogovor oko teksta novog zakona kojim bi se trebalo legalizirati kanabis. „Okončat ćemo štetnu prohibiciju kanabisa", izjavila je aktualna predsjednica Odbora za zdravstvo u Bundestagu, Kirsten Kappert-Gonther iz Stranke zelenih. Ona je novi zakon nazvala „promjenom paradigme, za koju su se mnogi ljudi zalagali već nekoliko desetljeća“.

Zakon, sudeći po onome oko čega su se suglasili predstavnici SPD-a, Zelenih i FDP-a, ipak će biti nešto blaži nego što se do sada očekivalo. Zastupnički klubovi su se između ostaloga dogovorili i oko toga da se zabrana konzumiranja kanabisa u blizini škola i sličnih ustanova reducira na krug od 100 metara od same institucije. Do sada se kao granica za konzumiranje kanabisa spominjala distanca od 200 metara.

Koliko je kanabisa (i)legalno?

Osim toga se ublažava i pravila po pitanju uzgoja, odnosno posjedovanja kanabisa: ubuduće će, kako je predviđeno zakonskim tekstom, biti dozvoljeno posjedovati do 50 grama, umjesto 25 grama - što se do sada spominjalo kao gornja granica. U privatnom prostoru bi se kažnjavalo posjedovanje više od 60 grama, a u javnom kazne prijete onim osobama kod kojih se pronađe više od 30 grama kanabisa. Sve manje od toga bi se tretiralo kao prekršaj.

Ubuduće će, kako je predviđeno zakonskim tekstom, biti dozvoljeno posjedovati do 50 grama kanabisa Foto: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Po navodima Kappert-Gonther vladajuća koalicija je postigla dogovor i oko „primjerenih" kaznenih propisa i novčanih kazni. To konkretno znači da bi se novčane kazne s maksimalnih 100.000 eura trebalo reducirati na maksimalnih 30.000 eura. Stručnjaci iz Ministarstva prometa bi do konca ožujka iduće godine trebali predložiti i maksimalnu, tj. gornju granicu dozvoljene količine THC-a u organizmu s kojom se može, odnosno smije sudjelovati u prometu. Upravo je THC sastojak kanabisa koji je odgovoran za opojno djelovanje.

Zabrana za maloljetnike

„U pregovorima smo uspjeli pronaći upotrebljiva rješenja kojima osiguravamo zaštitu mladih i zdravlja, a istovremeno dekriminaliziramo konzumiranje kod odraslih", naglasila je Kappert-Gonther. To konkretno znači da je za osobe mlađe od 18 godina posjedovanje i konzumacija kanabisa i dalje – zabranjeno.

Iz vladajuće koalicije je poručeno i kako se do daljnjega neće realizirati izvorni plan stranaka „semafora“ o tome da se kanabis ubuduće prodaje i u dućanima koji bi bili službeno licencirani.

Obećanje iz koalicijskog ugovora

Legalizacija kanabisa je jedno od obećanja koja su stranke SPD, Zeleni i FDP definirali koalicijskim ugovorom. Već duže vrijeme se vodi diskusija o prijedlogu zakona kojim bi se reguliralo to područje.

Zakon bi uskoro trebao biti usvojen i u Bundestagu, a na snagu bi, kako se planira, trebao stupiti u idućoj godini, vjerojatno na proljeće. Izvorno je bilo predviđeno da on na snagu stupi s početkom 2024. No, ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD) je nedavno potvrdio da to neće biti moguće ostvariti u zacrtanom roku.

