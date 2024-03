Njemačka željeznica postigla sporazum sa mašinovođama

Njemačka željeznica (Deutsche Bahn) i Njemački sindikat mašinovođa (GDL) dogovorili su postupno smanjenje standardnog radnog vremena u jednoj sedmici sa sadašnjih 38 na 35 sati do 2029. uz punu naknadu plate. Na taj je način željeznica udovoljila glavnom zahtjevu GDL-a u sporu o kolektivnom ugovoru.

„Pregovori su bili teški, ali smo uspjeli postići inteligentan kompromis", rekao je direktor za personalna pitanja DB-a Martin Seiler. „Ključni element je inovativni opcijski model u Njemačkoj, s kojim zaposlenici koji rade u smjenama mogu sami odlučivati ​​o svom sedmičnom radnom vremenu u budućnosti.” Ko god želi raditi više – do 40 sati sedmično – može to učiniti i dobiti 2,7 posto više plate za svaki dodatni sat rada sedmično, pojasnili su u željeznici.

Redukcija će biti postupna

Međutim, neće svi koraci postupnog skraćivanja radnog vremena biti automatski ostvareni. U 2025. zaposlenici će i dalje moći birati, žele li raditi 37 ili 38 sati od sljedećeg januara.

Od početka 2027. uvodi se smanjenje na 36 sati, pa postupno sve do 35 u 2029. No svaki put će zaposlenici sami morati žele skratiti radno vrijeme uz istu plaću, ili ga produžiti uz povećanje plaće.

U sporu između uprave Njemačke željeznice i sindikata GDL-a dugo nije bilo nikakvih pomaka. Zbog toga je sindikat u više navrata štrajkao i paralizirao željeznički promet u zemlji. To je, uz stotine hiljada putnika, ozbiljno pogodilo i gospodarstvo koje je imalo problema s opskrbom i dostavom.

Nedavno su DB i GDL već bili blizu sporazuma koji je predviđao postupno smanjenje standardnog radnog vremena na 36 sati sedmično. No, GDL je nastavio insistirati na 35-satnoj sedmici i pregovori su propali. Došlo je do novih štrajkova.

No, prije nešto više od sedam dana Željeznica i GDL su, na opće iznenađenje, objavili da ponovno pregovaraju. I konačno postigli dogovor.

Šef sindikata mašinovođa Claus Weselsky Foto: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Nema štrajkova do februara 2026

Kolektivni pregovarački spor je riješen u ponedjeljak. Time su izbjegnuti štrajkovi za Uskrs - nakon šest rundi štrajkova, željeznički će promet biti pošteđen obustave rada najmanje do kraja februara 2026. Do tada vrijedi obaveza sklapanja mira s GDL-om. Kolektivni ugovor vrijedi 26 mjeseci do 31. decembra 2025., nakon čega slijedi dvomjesečna faza pregovora u kojoj nisu mogući štrajkovi. To, naravno, ne znači da će njemačke željeznice sada postati tačnije, ali barem će voziti uz uobičajena zakašnjenja.

Kompromis koji je sada dogovoren zahtijeva od sindikata da dopusti duži vremenski period za postepeno smanjivanje radnog vremena a ne automatsko smanjenje. Osim toga dogovoreno je i povećanje plate za 420 eura u dva koraka: 210 eura više mjesečno 1. avgusta 2024. i još 210 eura 1. aprila 2025. Bonus za kompenzaciju inflacije od 2.850 eura isplatit će se u dvije faze od marta. GDL, sindikat strojovođa je u pregovorima tražio proširenje svoje nadležnosti za kolektivne pregovore i sa drugim zaposlenima unutar grupacije Njemačkih željeznica, ali je vodstvo DB-a to odbilo.

