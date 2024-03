Njemačka željeznica: "štrajkovi u talasima"

Svi oni koje su ove sedmice planirali da putuju u Njemačkoj su pod stresom. Nakon što je sindikat "ver.di” već pozvao na štrajk upozorenja zaposlenih u Lufthansi u četvrtak i petak, sindikat njemačkih mašinovođa GDL je takođe najavio štrajk u trajanju od 35 sati.

Šta korisnici Deutsche Bahn-a trebaju znati. Donosimo pregled.

Za kada je najavljen štrajk ove sedmice?

U putničkom saobraćaju štrajk će početi u četvrtak, 7. marta u 2 sata poslije ponoći, a završiće se u petak u 13 sati, najavio je šef GDL-a Claus Weselsky. Predviđeno je da štrajk u željezničkom teretnom saobraćaju počne u srijedu u 18 sati i traje do petka u 5 sati.

Nakon toga dalje obustave rada i štrajkovi nisu isključeni - naprotiv. GDL ubuduće želi započeti takozvane "štrajkove u talasima", naglasio je Weselsky. Ostavio je otvorenim da li će biti štrajkova i za vrijeme Uskrsa.

Claus Weselsky, šef sindikata njemačkih mašinovođa GLD Foto: Lisi Niesner/REUTERS

Šta su to tačno "štrajkovi u talasima"?

GDL ubuduće više ne želi najavljivati ​​svoje štrajkove 48 sati unaprijed, kao što se to radilo do sada, već namjerava da se prebaci na "štrajkove u talasima". To znači: mnogo kraćih, a ponekad i spontanih štrajkova - jedan za drugim.

„Više ne planiramo da najavljujemo pojedinačne štrajkove“, objasnio je Weselsky.

Putnike bi ova nova strategija mogla zateći nespremne kada krenu na putovanje, a ovakav pristup bi mogao spriječiti željeznicu i da napravi hitni red vožnje prije početka štrajka. Neće se znati ni dužina, ni početak štrajkova, rekao je Weselsky, a planovi vožnje za hitne slučajeve "vrlo vjerovatno neće biti mogući".

Koliko su velike smetnje u željezničkom saobraćaju?

Prema Deutsche Bahn-u, štrajk u četvrtak i petak će imati "ogroman uticaj" na saobraćaj. Tokom posljednjeg štrajka krajem januara, samo u međugradskom prevozu otkazano je oko 20 posto vožnji, a smetnje su bile ozbiljne i za regionalne i S-Bahn vozove kojima upravlja Deutsche Bahn.

Putnici željezničkog saobraćaja ove sedmice moraju pronaći alternative. Inače će ostati na praznim peronima. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Šta se dešava uprkos štrajku - i gdje se možete informisati?

“DB za vrijeme štrajka nudi osnovnu uslugu u međugradskom, regionalnom i S-Bahn prevozu”, piše kompanija na svojoj internet stranici. Ponudi se može pristupiti putem informacija o redu vožnje na www.bahn.de, u mobilnoj aplikaciji DB Navigator ili pozivom na telefonsku liniju 0800-99 66 33.

Željeznica također nudi informacije o putovanju putem telefona na broj 030/2970. DB očekuje od putnika da se samostalno raspitaju da li je njihova veza dostupna 24 sata prije početka putovanja.

Koje alternative postoje?

Privatni vozovi kao što je FlixTrain nisu u štrajku, te putnici i dalje mogu računati na njih. Moguća alternativa su autobusi. Prelazak na avionski saobraćaj ove sedmice će biti otežan zbog štrajkova najavljenih u Lufthansi.

Mogu li se putnici voziti drugim vozovima Deutsche Bahna?

Da. "Svi putnici koji su kupili kartu do 4. marta 2024. godine za putovanje u periodu od 7. do 8. marta i koji bi to htjeli odgoditi zbog štrajka GDL-a, mogu iskoristiti svoju kartu naknadno”, navodi DB.

Putovati se može do planiranog odredišta bilo kojim drugim vozom, čak i ako je ruta drugačija od prvobitne. To se odnosi i na putovanja iz inostranstva u Njemačku i obrnuto. Rezervacije sjedišta koje više nisu potrebne mogu se refundirati na DB prodajnim mjestima. Željeznica također ističe i da putnici koji imaju priliku da putuju i ranije nego što su planirali to i urade - i to stupa na snagu odmah.

Talas štrajkova u Njemačkoj To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mogu li putnici dobiti povrat novca za kartu prije putovanja?

Ovdje se primjenjuju zakonska prava putnika, tako da je i povrat novca moguć pod odgovarajućim uslovima. Svi koji su pogođeni štrajkom željeznica i ne mogu ili ne žele odgoditi svoje putovanje, mogu besplatno otkazati putovanje i rezervacije sjedišta, te dobiti povrat cjelokupne cijene putovanja. To možete učiniti u DB Travel Centru.

Za karte kupljenje na internetu postoji online formular za prijavu kojem možete pristupiti putem korisničkog računa ili putem DB aplikacije. Prijavu je moguće podnijeti i poštom putem obrasca za prava putnika. Cijena karte će biti refundirana u cjelokupnom iznosu ako se putovanje otkaže ili ako putnici zbog štrajka željeznice stignu na odredište s najmanje 60 minuta zakašnjenja i stoga odluče da neće ni krenuti na putovanje.

Da li voz plaća kašnjenja?

Da. Tokom štrajka takođe važe opšta prava putnika u slučaju kašnjenja. Oni predviđaju sljedeće: ukoliko na svoje konačno odredište stignete sa kašnjenjem od 60 minuta, onda možete računati na djelimičnu refundaciju: 25 posto cijene karte. Za kašnjenje od 120 minuta ili više dobijate 50 posto povrata novca. Kupci mogu da biraju da li žele da se naknada za kašnjenje isplati kao vaučer ili u novcu. Odgovarajući obrazac za prijavu dostupan je u turističkom centru ili na internetu.

Da li željeznica vrši povrat novca putnicima koji imaju Deutschlandticket?

Putnici koji imaju Deutschlandticket ili neke vrste sezonskih karata takođe mogu računati na naknadu za kašnjenje od 60 minuta ili više. Ovdje je riječ o paušalu: za međugradske sezonske karte on iznosi pet eura u drugoj klasi i 7,50 eura u prvoj klasi. Sa karticom „Bahncard 100" je deset eura u drugoj klasi i 15 eura u prvoj klasi. Za karte koje važe u cijeloj državi ili za „Quer-Durchs-Land" kartu, nadoknada iznosi jedan i po euro za drugu klasu i 2,25 eura za kartu prve klase. Jedan i po euro se takođe može dobiti za putovanja sa Deutschlandticket.

Međutim: biće isplaćivani samo iznosi od četiri eura i više. Stoga će kupci možda morati da "akumuliraju" nekoliko kašnjenja dok ne pređu ovu granicu.

Plaća li željeznica taksi ili hotelsku sobu?

Deutsche Bahn putnicima refundira i druga prevozna sredstva kao što su taksi, ali samo u posebnim slučajevima: ako je planirano vrijeme dolaska između ponoći i 5 sati ujutro, a očekivano kašnjenje na odredišnoj stanici je najmanje 60 minuta; ili ako je posljednja planirana veza u danu otkazana i do odredišne ​​stanice se više ne može stići do ponoći bez taksija.

Ako voz to ne učini - na primjer, kasno u noć - kupcima je dozvoljeno da uđu u taksi na svoj trošak i onda tražiti od željeznica povrat. Maksimalni iznos je 120 eura. Ukoliko zbog otkazivanja ili kašnjenja voza nije moguće ili je nerazumno nastaviti putovanje istog dana, željeznica mora svojim korisnicima ili obezbijediti noćenje ili kasnije nadoknaditi "razumne troškove noćenja". Putnici u ovom slučaju moraju prvo iskoristiti ponude željeznice za noćenje prije nego što sami budu odabrali hotel.

Štrajk njemačkjih mašinovođa utiče ne samo na putnički prevoz, nego i na teretni Foto: Marijan Murat/dpa

Šta kada se zbog štrajka kasni na posao?

Svaki zasposlenik i zaposlenica snose takozvani putni rizik. Oni moraju učiniti sve što je moguće kako bi došli na posao na vrijeme. To bi moglo značiti putovanje automobilom umjesto vozom ili unaprijed razmišljati i planirati u skladu sa kašnjenjima koja su predvidljiva – a tu spada i najavljeni štrajk. Na primjer, krenuti ranije ili planirati više vremena i drugačiju rutu za putovanje.

Ako uprkos svemu tome ipak zakasnite, to može imati posljedice u skladu sa zakonom o radu. Ali postoje i ograničenja: na primjer, nerazumno je krenuti na posao dan ranije i prenoćiti u hotelu. Takođe ne morate da plaćate cijenu taksija koja je potpuno nesrazmjerna u odnosu na vašu platu.

Imaju li zaposleni pravo da rade od kuće?

Ako je zbog štrajkova ili demonstracija dolazak za posao posebno otežan, onda ima smisla ostati kod kuće. Međutim, ne postoji „pravo na rad od kuće“ koji osigurava DB. Za rad od kuće potrebna je saglasnost poslodavca, ali s druge strane, poslodavac ne može jednostrano odlučiti da njegovi zaposleni moraju raditi od kuće.

Homeoffice je stoga moguć samo uz zajednički dogovor. Druga opcija je da se uzme godišnji odmor ili da iskoristite prekovremene sate. Ovdje se preporučuje razgovor sa poslodavcem kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje.

Uz informacije Finna Hohena Schwerta i Michaela Nordhardta, pravnog odjela ARD-a (tagesschau)