Njemačka želi povećati vojnu pomoć Ukrajini

Njemačka vlada, prema medijskim izvještajima, namjerava značajno povećati vojnu pomoć Ukrajini u ovoj godini. Ministarstvo odbrane je zbog toga već prijavilo potrebu za dodatnih 3,8 milijardi eura za vojnu podršku, izvještava "Bild am Sonntag".

Do sada je Njemačka u ovoj godini osigurala 7,1 milijardi eura za vojnu pomoć. Međutim, ta suma je skoro u potpunosti već isplanirana, samo 300 miliona eura su još uvijek dostupni za nove nabavke municije i oružja, piše list, pozivajući se na vladine krugove. Još u junu bi se u njemačkom parlamentu trebalo glasati o prijedlogu o tim vanrednim izdacima.

Boris Pistorius, njemački ministar odbrane, za 2025. je predložilo sumu od 15 milijardi eura za vojnu pomoć Ukrajini Foto: Noah Wedel/picture alliance

Signali podrške iz Ministarstva finansija

Iz Ministarstva finansija, na čijem čelu je Christian Lindner (FDP), već je signalizovana podrška. "Njemačka ne smije biti prepreka jačanju odbrane Ukrajine. Ukoliko je moguće, trebali bismo još ove godine isporučiti dodatno oružje," citira "Bild am Sonntag" izvore iz ministarstva. Za to nije potrebna suspenzija pravila o zaduživanju. "Ako se unutar vlade može postići konsenzus, pronaći ćemo načine da to uradimo u tekućoj fiskalnoj godini."

Prema ovom izvještaju, za Bundeswehr je ministar Pistorius u budžetu za 2025. najavio potrebu za dodatnih 6,7 milijardi eura. A za pomoć Ukrajini, kako se navodi, ovo ministarstvo je predložilo sumu od 15 milijardi eura.

fs/ARD

