Njemačka: što se skriva iza cijele serije sabotaža?

Prije dva tjedna su njemački sigurnosni organi upozorili na opasnost od zapaljivih tvari u paketima koje se transportira zračnim putem. Moguće je da je to nova strategija potencijalnih sabotera. O čemu se radi?

Koncem srpnja u logističkom centru DHL-a u Leipzigu je izgorio jedan kontejner. U paketu koji je transportiran zračnim putem nalazila se zapaljiva naprava koja se sama aktivirala, odnosno počela gorjeti. Vatru se uspjeli brzo ugasiti, odnosno staviti stvari pod kontrolu.

No, nije to bio izoliran incident takve vrste. Zbog sličnih slučajeva u Velikoj Britaniji i Poljskoj posumnjalo se da bi sve to moglo biti u vezi, odnosno da se možda radi o seriji incidenata iza kojih stoje ruske tajne službe.

Koncem kolovoza, dakle šest tjedana nakon požara u Leipzigu, Služba za zaštitu ustavnog poretka SR Njemačke i Savezni ured za borbu protiv kriminala poslali su upozorenje njemačkim poduzećima – čime su ih senzibilizirali za opasnost od zapaljivih tvari u avio-pošiljkama. I tako je cijela stvar dospjela u medije.

Incidenti i u Velikoj Britaniji i Poljskoj

Kako su doznali ARD-ov studio u Berlinu i SWR (njemački javni RTV-servisi, nap. red.), samo nekoliko dana nakon požara u DHL-ovom logističkom centru u Leipzigu uhićeno je dvoje osumnjičenih ljudi, jedna osoba u Litvi, a druga u Poljskoj. Istražitelji su naime slijedili trag sumnjive i samozapaljive pošiljke - koji je vodio do Litve.

Tijekom istrage su detektirana ukupno četiri takva paketa, po jedan u Velikoj Britaniji i Poljskoj, te dva u Njemačkoj. Doduše, radilo se o različitim pošiljateljima paketa, ali se kasnije ispostavilo da su podaci o nekim pošiljateljima bili pogrešni, tj. lažni. Osoba uhapšena u Litvi je, kako se pokazalo tijekom istražnog postupka, detektirana kao stvarni pošiljatelj paketa.

Istražitelji su došli u posjed važnih saznanja o pošiljkama, zahvaljujući na primjer činjenici da su uspjeli pronaći jedan paket koji je bio poslan u Njemačku, ali se nije (samo)zapalio.

Ruska sabotaža?

I dalje je nejasno jesu li se potvrdile sumnje oko toga da iza sabotaže ili pokušaja sabotaže stoje ruske tajne službe? U njemačkim sigurnosnim krugovima se tu mogućnost smatra realističnom. Državno odvjetništvo iz Dresdena je 8. kolovoza pokrenulo istražni postupak zbog požara u kontejneru DHL-a, a taj postupak je u međuvremenu preuzelo Glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu. To upućuje na zaključak da se radilo o (možda) ozbiljnijoj sigurnosnoj prijetnji inozemnih aktera.

Koncem srpnja u logističkom centru DHL-a u Leipzigu je izgorio jedan kontejner Foto: Markus Mainka/picture alliance

Službeno to Karlsruhe ne želi potvrditi, ali po informacijama ARD-a i SWR-a glavni državni odvjetnik Jens Rommel tom slučaju pridaje posebnu pažnju, odnosno smatra ga itekako relevantnim za unutarnju sigurnost. Zbog toga je on, kako javljaju javni servisi, i preuzeo istražni postupak koji se formalno vodi zbog sumnje u pokušaj posebno teškog slučaja paleži.

T opak na drugoj strani doista pokazuje koliko se ozbiljno tretira incidente – iako se službeno istraga vodi „samo" zbog sumnje u podmetanje vatre, a ne zbog mogućih obavještajnih aktivnosti neke strane službe. Ono što nije upitno je potencijalna opasnost koja prijeti zbog izbijanja vatre u avio-pošiljkama. Posebice kada se one zapale tijekom leta, dok je avion u zraku, što onda u opasnost dovodi i ljude koje si nalaze u letjelici.

„Low Level Agents"

Ako se potvrdi sumnja u to da se radilo o činu sabotaže, onda bi se i ovaj slučaj „uklopio" u nešto širu sliku događanja tijekom proteklih mjeseci. Naime, po procjeni Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka, ruske tajne službe sve češće aktiviraju takozvane „Low Level Agents", pa i u kontekstu operacija kojima je cilj sabotaža protiv zapadnih zemalja, odnosno onih država koje podupiru Ukrajinu.

Pritom se radi o novačenju osoba koje nemaju obavještajnu pozadinu, a niti su apsolvirali odgovarajuću obuku – vjerojatno se to radi kako bi se te ljude angažiralo za obavljanje sabotaža, uz plaćanje odgovarajuće novčane naknade. Kako se tvrdi u njemačkim sigurnosnim krugovima, kod planiranja takvih akcija se kalkulira i s mogućnošću da se te ljude raskrinka, pa i prije nego što obave zadatak koji im je povjeren. Takvim načinom rada se želi proširiti osjećaj nesigurnosti među građanima, i u tome se uspijeva. A osim toga Rusija, kako kažu izvori ARD-a i SWR-a, uvijek može poricati da ima bilo kakve veze s tim osobama koje se sumnjiči za neki napad.

U jednom od ovakvih paketa nalazila se zapaljiva naprava koja se sama aktivirala Foto: Ronny Hartmann/photothek/picture alliance

Angažiranje „Low Level" agenata ima veze i s činjenicom da je mreža ruskih tajnih službi na području EU-a i Velikoj Britaniji znatno „prorijeđena", nakon što su proteklih godina „prerušeni" brojni suradnici tajnih službi identificirani i protjerani. Radilo se o osobama koje su imale formalni status diplomata u ruskim veleposlanstvima i konzulatima.

Uhićenja u Bayreuthu

U travnju su primjerice rusko-njemački državljani Dieter S. i Alexander J. uhićeni u Bayreuthu. Savezno državno odvjetništvo iz predbacuje obavještajne aktivnosti: oni su, kako se sumnja, po nalogu jedne ruske tajne službe pripremali operacije sabotaža na području SR Njemačke.

Konkretno su, kako se tvrdi, planirali izvesti napad na željezničku prugu preko koje se iz Njemačke u smjeru Ukrajine prevozi naoružanje potrebno za obranu od ruske agresije. Dvojica muškaraca se od proljeća ove godine nalaze u istražnom zatvoru.

Osim toga je tijekom proteklih mjeseci uočeno nekoliko vrlo sofisticiranih dronova, što je pojačalo sumnje oko toga da Rusija možda priprema sabotaže na njemačkom tlu.

NATO-ova baza u Geilenkirchenu, na krajnjem zapadu Njemačke, dijelom je bila čak i evakuirana nakon dojave jedne američke tajne službe o tome da možda predstoji napad, odnosno sabotaža. Nema nikakve sumnje da bi jedan takav čin, pod uvjetom da se dokaže da je on povezan s Rusijom, predstavljao novu kvalitetu u konfrontaciji s Kremljom.

