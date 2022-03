Njemačka štampa: „Naravno da će Vučić odabrati EU“

Više njemačkih medija prenosi vijest njemačke novinske agencije dpa o izborima koji se u nedjelju 3. aprila održavaju u Srbiji – predsjednički, vanredni parlamentarni i lokalni izbori u pojedinim mjestima, uključujući i Beograd. To prenosi i list Cajt, koji svoj izvještaj počinje citatom Vučića: „Sve ispod 60 odsto bio bi neuspjeh. Bio bih veoma tužan i veoma nezadovoljan bilo kojim rezultatom ispod 60 odsto i ne bih to mogao da sakrijem."

U tekstu se dalje navodi da je on to rekao „na privatnoj TV Hepi, koju kontrolišu Vučiću bliski biznismeni“ i zatim kratko navodi da je „najperspektivniji Vučićev izazivač opozicioni kandidat Zdravko Ponoš. Bivši načelnik Generalštaba proslavio se kao reformator Vojske Srbije."

Situaciju u zemlji njemački list opisuje ovako: „Sve autoritarniji Vučić od 2012. određuje politiku u Srbiji, a njegova baza moći je nacionalistička Srpska napredna stranka (SNS), kojom takođe predsjedava. SNS prožima sve sfere državne uprave. U Srbiji je teško dobiti posao u javnoj upravi bez članstva u SNS-u. Ta stranka jasno prednjači u anketama.“

Autokrata koji je ekonomski uradio sve kako treba

List Frankfurter algemajne cajtung takođe citira Vučićeve riječi: „Najveća kriza od 1945.“ – kako je naslovljen i članak tog lista posvećen je izborima u Srbiji.

„Aleksandra Vučića na Zapadu grde kao autokratu, Putinovog prijatelja i nekoga ko je otvorio vrata kineskoj državnoj ekonomiji. Ipak, na izborima u nedjelju, očekuje se njegova dvostruka pobjeda: kao predsjednika države i kao predsjednika njegove desno-konzervativne stranke SNS. Jedan od razloga za to je ekonomija: ona napreduje i povećava životni standard 6,9 miliona stanovnika“, ocjenjuje konzervativni njemački list.

Branimir Jovanović: Vučić je ekonomski tokom krize zapravo uradio sve kako treba

Frankfurter algemajne cajtung svojim čitaocima iznosi i glavne ekonomske podatke za Srbiju i citira ekonomskog stručnjaka sa jednog bečkog instituta: „Od 2017. ekonomska proizvodnja po glavi stanovnika porasla je za 40 odsto. U prošloj, 2021, trebalo je da naraste na više od 8.000 evra po glavi stanovnika, što je skoro petina njemačke vrijednosti. Čak i u pandemijskoj 2020. bruto domaći proizvod se samo neznatno smanjio, kaže Branimir Jovanović, specijalista za Srbiju sa Bečkog instituta za uporedna ekonomska istraživanja: Rezultat je bio bolji nego u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji. Privreda je ponovo porasla za 7,5 odsto."

I drugi stručnjaci ukazuju na dobre podatke: pad nezaposlenosti, nizak dug, visoke devizne rezerve, piše njemački list. A Jovanović, koji kaže da je „sve samo ne navijač Vučića“, ipak izjavljuje da kao ekonomista mora da konstatuje: „Vučić je ekonomski tokom krize zapravo uradio sve kako treba.“

„Prvo je", nabraja, „upumpao veliki novac u privredu, koja tako jedva da je pretrpela štetu – uprkos inflaciji od skoro osam odsto, Centralna banka drži ključnu kamatnu stopu na nivou od jedan procenat. Drugo, proširio je ulogu Srbije kao centra privrede na Zapadnom Balkanu i zadržao interesovanje stranih investitora: oni masovno dolaze u Srbiju, privučeni niskim porezima, zadovoljavajućom infrastrukturom, dobro obučenom radnom snagom i povoljnim uslovima rada."

EU i Njemačka – glavni ekonomski partneri

U svemu tome, naglašava Frankfurter algemajne cajtung, glavnu ulogu imaju Evropska unija, a time i Njemačka: „Čak 72 odsto od 2.800 stranih kompanija dolazi iz EU i obezbjeđuju dvije trećine s tim kompanijama povezanih 312.000 radnih mjesta. Prema podacima Njemačke spoljnotrgovinske komore, samo 400 njemačkih kompanija zapošljava 65.000 ljudi u Srbiji. Prema podacima iz Beograda, Njemačka je najvažniji investitor, ispred SAD-a, Austrije i Francuske. Rusija i Kina su daleko niže na listi, sa samo po pet odsto od ukupnih stranih investicija.“

Kina je posebno aktivna u digitalizaciji i građevinarstvu

Pa ipak, Rusija i Kina ipak igraju značajnu ulogu u Vučićevoj politici, piše njemački list i pritom citira Njemačku spoljnotrgovinsku organizaciju (GTAI): „Za vrijeme predsjednika Vučića, Kina i Srbija značajno su produbile političke i ekonomske odnose. Kina je posebno aktivna u digitalizaciji i građevinarstvu: spisak kineskih građevinskih projekata u Srbiji je najduži i najznačajniji u čitavoj Evropi. Auto-putevi, željeznica, kanalizacija, beogradski metro… A Rusija, sa kojom Srbija dijeli istorijske, kulturne i vjerske korijene, uglavnom je prisutna u industriji nafte i gasa“, piše list i naglašava da je zavisnost od ruskih snabdijevanja velika.

„To je možda jedan od razloga zašto zemlja ne podržava sankcije, državna avio-kompanija je povećala broj letova za Moskvu, a provladini mediji šire ratnu propagandu Kremlja, koja je razotkrivena kao laž“, piše njemački list.

Članstvo Srbije u EU 2025. – realno?

Ipak, „i Srbiju pogađaju i posljedice rata u Ukrajini“, navodi Frankfurter algemajne cajtung. „Vučić je nedavno rekao: Prolazimo kroz najveću krizu od 1945. On je zamrznuo cijene pšenice, kukuruza, brašna i jestivog ulja – za sada do kraja aprila. Uprkos povlaštenim cijenama Gasproma, za koje se navodi da su 60 odsto ispod cijene na svjetskom tržištu, kriza i u Srbiji podstiče inflaciju i ograničava rast. Ekonomski rat između EU-a i Rusije pogodiće Srbiju više nego druge zemlje, jer Srbija ima jače odnose sa Rusijom i biće neke kolateralne štete, analizira Jovanović koji je svoju aktuelnu prognozu ekonomskog rasta prepolovio – sa pet na dva do tri odsto."

„I Međunarodni monetarni fond je prošle nedjelje upozorio na pad rasta i pozvao na dalje promjene, na primjer u energetskom sektoru, gdje su nedavni nestanci struje jasno pokazali potrebu za reformom. Rejting-agencija Fič zauzela je isti stav."

I na kraju, Frankfurter algemajne cajtung donosi sljedeći zaključak: „Vučić će morati da se opredijeli između EU i Rusije, kaže Jovanović i predviđa: Naravno da će izabrati EU. Poređenje ekonomskih odnosa sa EU i Rusijom govori samo za sebe. Moguće je da će napad Rusije na Ukrajinu ubrzati približavanje čitavog Zapadnog Balkana EU, pa je čak realno i pristupanje Srbije, svojevremeno predviđeno za 2025."

