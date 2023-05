„Nikog on ne sili na miting, ali kad te pogleda u oči…“

Sporednim putem između Batočine i Velike Plane, negdje između Lapova i Markovca, nailazi grupa od trinaest momaka. Većinom su veoma mladi. Idu pješice, u rukama nose srpsku zastavu. Iza njih ide bijeli kombi, a iza kombija policijski auto pod rotacijom.

Skreću ka pumpi da se malo odmore. Nisu mnogo glasni, ali su vidno zadovoljni. Krenuli su iz okoline Gnjilana sa jugoistoka Kosova i do sada su prešli 320 kilometara.

„Krenuli smo prošle srijede ujutru. Hodamo od 10 do 12 sati svakog dana. Pravimo pauze i po malo se odmaramo. Ali, cilj je jasan: idemo da podržimo predsjednika. Osjećamo dužnost, jer godinama unazad pomaže nama na Kosovu i to je to. Zaslužio je našu podršku, ne znamo drugi način na koji možemo da se odužimo", kaže Slađan iz sela Donje Kusce.

Jedan od momaka, kojeg u tom društvu zovu Dacko, pojašnjava stav grupe: „Svima nama puno je pomogao Aleksandar Vučić prvenstveno. I Milan Radojičić (potpredsednik Srpske liste). I dok smo sedeli u kafiću, pričali smo o tome kako idu pješke naša braća iz Mitrovice. I mi smo odlučili da krenemo isto."

Hodaju, kaže, do deset ili deset uveče, pa prespavaju. Ujutro se bude u sedam, a kreću oko osam. „Imali smo i jaku podršku lokalnih samouprava, tu prespavamo, i tako. Imali smo i posjetu Danila Vučića i to nam je dalo jaku volju da nastavimo dalje", kaže nam Dacko. Odmah potom odlazi da telefonira.

„Osjećamo dužnost, jer godinama unazad (predsjednik Vučić) pomaže nama na Kosovu“, kažu momci koji pješice idu za Beograd Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Spiskovi za odlazak na miting

Za to vrijeme, u jednom mjestu na jugu Srbije, Marko (ime poznato autorki teksta) pravi spisak ljudi iz njegove mjesne zajednice za odlazak na miting SNS koji se održava u petak u Beogradu. U tu situaciju dospio je sasvim slučajno.

Želeći da svoje malo mjesto učini boljim za djecu i lokalno stanovništvo, sa komšijama se dogovorio da osnuju organizaciju. Opština im je obećala pomoć i preporučila da osnuju „savjet građana". Pomoć je blagovremeno stizala, očišćena je problematična deponija, dobili su sportsko igralište, sređeno je obližnje groblje. Međutim, da bi pomoć nastavila da stiže, vremenom su morali da postanu članovi vladajuće stranke u Srbiji, koja rukovodi i opštinom u kojoj Marko živi.

„Ja sam sada dužan da pozovem sve te članove stranke, da ih obavijestim i upišem ko želi da ide. Ali ja nisam želio nikog da tjeram. Ja ću možda da povedem 25 ljudi koji stvarno žele da idu", kaže Marko.

To izgleda malo drugačije u preduzeću u kojem je zaposlen. „Moj novi upravnik u javnom preduzeću u kojem radim, on voli da se ističe i ima ambicije za sebe u stranci. Znam da on direktno i lično pita ljude da idu. I sad, znajući da je on šef, ljudi onda pristanu. Nikog on ne sili, ali kad te šef pita lično i pogleda u oči, pa kaže da bi trebalo svi da idemo, obeća neradni dan – većina pristane", objašnjava naš sagovornik. Dodaje i da se članovi pozivaju i drugim kanalima, recimo preko kol-centra.

Opozicija poziva tužilaštvo da reaguje

Zbog takvog pritiska na građane, kaže Jelena Milošević, poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) iz Niša, opozicija je predala dopis tužilaštvu, koji je potpisalo sedam parlamentarnih stranaka. U njemu je, kaže, detaljno opisano na koji se način ljudi primoravaju da idu na miting 26. maja.

„Pozvali smo tužilaštvo da se napokon umiješa u svoj posao, budući da postoji osnov sumnje na dva krivična dela – zloupotreba službenog položaja i prinuda", kaže Milošević. „Nemam ništa protiv da na mitingu bude milion ljudi, ukoliko to žele. Imam protiv da se ljudi ucjenjuju, pritiskaju, da im se prijeti otkazom. To je nedopustivo i suprotno zakonima i zdravom razumu. Odlazak na miting nije radna obaveza i zbog neučestvovanja na njemu zaposleni ne smiju da trpe posljedice."

Opoziciona političarka naglašava da je onima koji trpe pritisak ponuđena pravna i svaka drugu pomoć. „Važno je da znaju da nisu sami. Tog 26. maja biće prazne kancelarije u javnom sektoru, odlažu se ekskurzije školarcima. To nije podrška, tako se samo stvara privid podrške", smatra Milošević.

Jelena Milošević (SSP): Postoji osnov sumnje na dva krivična djela – zloupotreba službenog položaja i prinuda Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„U najboljem interesu građana"

Već danima se spekuliše koliko će autobusa u petak otići ka Beogradu, ali poznato je da će ih biti i iz Republike Srpske, i iz Sjeverne Makedonije. Zbog opasnosti od podgrijavanja tenzija i dalje polarizacija društva koje se suočava s posledicama nasilja i tragedije, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost je, ispred civilnih organizacija, apelovao na predsjednika Srbije da postupi „odgovorno, razumno i u najboljem interesu najvećeg broja građana", te da otkaže masovno okupljanje najavljeno za 26. maj.

Na taj apel predsjednik Vučić kaže da to zahtijevaju organizacije koje „uvijek podržavaju sve što se dešava protiv vlade, da ne budem maliciozan i da kažem – protiv države Srbije". Gostujući u utorak uveče na RTS-u, Vučić je rekao da na mitingu neće držati govor kao lider stranke, već kao predsjednik svih građana Srbije.

Mali odmor na pumpi, pa nastavak marša Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Marko sa juga Srbije će ići na miting u petak, ali, kaže, ipak smatra da nije trenutak da se demonstrira bilo čija snaga u trenucima kada je čitavu Srbiju potresla velika tragedija. „Nisam ja za to. Mislim da je glupo da se sad pokazuje moć vlasti. To nadmetanje je glupo, šta drugo da kažem."

Na miting stižu i momci koji pješače do Beograda. Za ovih nedjelju dana, koliko su na putu, suočili su se i s neumoljivim majskim suncem, ali i sa jakom proljećnom kišom. Drži ih, pričaju nam, volja da stignu do svog cilja.

U tom trenutku Dacko se vraća i naš razgovor je završen: „Gotovo je, prekidaj! Nema priče više, krećemo!" Svi momentalno ustaju i kreću dalje. Možemo li malo s vama da hodamo, pitamo ih. „Nema potrebe", odgovara Dacko.

Nismo stigli da ih pitamo šta će biti kad stignu u Beograd. Znaju samo da će se tamo sresti s grupom sa sjevera Kosova koja ide preko Raške, Kraljeva i Čačka.

