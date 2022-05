Nijemci se pitaju: da li Konstrakta iritira ili fascinira?

Njemački javni servis ARD, jedan od glavnih organizatora i finansijera Evrosonga (ESC), pravi videa u kojima ličnosti iz svijeta ESC-a, novinari, glumci, zabavljači svi relativno nepoznati široj publici, ali veliki obožavaoci ovog spektakla - za njemačku publiku komentarišu ovogodišnje kandidate za Veliku nagradu. Govore pritom slengom, i veoma brzo - Jutjub šema za veoma, veoma mladu publiku.

No, sve u svemu, ti takozvani „čekeri“, kako to navodi ARD, dosta dobro su prihvatili Konstraktu i njenu pjesmu „In corpore sano“. Interesantno je da niko nijednom nije ni pokušao da izgovori ni Konstrakta ni In corpore sano. Evo šta su rekli, a njihova imena ne navodimo, jer su uglavnom potpisani pseudonimima.

Čudan - pozorišni komad

„Imam mnogo pitanja", kaže na samom početku kandidatkinja za ESC 2006. „Ovo je jedna od najčudnijih numera koje sam čula na ESC.“

„Sjediš tu i gledaš i pitaš se - šta je ovo?“, kaže jedna mlada glumica.

„Izgleda kao neki pozorišni komad!“, slažu se dvoje podkastera srednjih godina.

„Pitanje je da li je ovo fascinara ili iritara?“, primjećuje jedan radijski voditelj.

„Ova pjesma izaziva nešto u ljudima, evo ne mogu da kažem šta je to, ali je jako dobro kada je neka pjesma u stanju da to uradi."

„Ova pjesma je odlično prošla u toliko država, na prvom je mjestu na Jutjubu, u Austriji, u Švajcarskoj, u Srbiji naravno i njenim susjednim zemljama“, obavještava jedan od učesnika u videu.

Pranje ruku

„Prvi put sam to gledao nespreman, i stalno sam se pitao zašto pere ruke, uopšte mi nije bilo jasno na šta se to odnosi“, kaže jedan voditelj.

„Tražim poltičku poruku pjesme. Jel to ona simbolično pere ruke?“, pita se jedan ARD-ov ESC „čeker“.

„Dezinfikovanje ruku je još uvijek jako važno, a ljudi to često rade pogrešno“, pokušavaju da objasne dvoje podkastera.

„Poslije tri minuta pranja ruku ona defintivno nema više bakterija na rukama", uvjeren je mladi zabavljač.

Koreografija

„Pa to je genijlana koreografija!", kaže oduševljeni ESC podkaster.

„To je tako genijalno! Toliko genijalnije od svake - deset hiljada evra ESC haljine. Ona jednostavno sjedi, pere svoje ruke, sa četiri bjuti monaha oko sebe, i koristi samo običan sapun i gleda u kameru. To je - sve, to je cio nastup!!! I pitam se, da li se ovome pridaje veći umjetički značaj nego šta ga ima“, kaže maldi radijski novinar.

„Jako mi se sviđa što ona stvarno ne radi puno toga, malo to sa rukama," kaže mlada glumica. „A inače - pogled!!!“

Pogled

„Taj njen pogled! Toliko je intenzivan! Toliko je jak", nastavlja mlada glumica, a mladi zabavljač do nje potvrđuje:

„Da, u pravu si! U pravu si!"

„Taj pogled me rastura. Kao da je razočaravam već samim tim što postojim. Fenomenalno!“, kaže Konsi, mladi radijski novinar.

Šta znači to sa Megan Merkl i uopšte?

„Niko ne razumije o čemu se radi u ovoj pjesmi. Da, ona pokušava nešto da nam kaže."

„Tu je toliko mnogo toga!"

„Čovjek stvarno mora ovim da se pozabavi, da pokuša da shvati.“

„Ova pjesma ima mnogo nivoa značenja i nisam siguran da sam ih sve uočio i shvatio. Jedan nivo je Megan Markel?"

„Zašto kaže Megan Markl? Stvarno pominje… Megan Markl.“

„Jel ti znaš tajnu ljepote kose Megan Markl?“ - pita osobu pored sebe jedan od učesnika u videu.

„To znači da ne treba vjerovati svim tim kozmetičkim proizvodima koji obećavaju sve moguće. To samo čini čovjeka nesrećnim“, glasi jedna analiza.

„Pokazuje nam kult tijela, u smislu, samo najbolje smije na tijelo i u tijelo“, uvjerena je Drag kvin.

Kritika društva

„I još jedan nivo značenja je onaj o osiguranjima umjetnika u Srbiji, o zdravstvenom osiguranju."

„Predstaviti takve socijalne probleme na ovakav jedan način, mislim da je to veličanstveno.“

„Od ovako nečega i očekujem, da te otpozadi tresne nekom malom poltičkom porukom."

Konačna ocjena

„Moje dame i gospodo, ovo je moj lični pobjednik. Vidim ovu pjesmu na pozociji broj 1", kaže Drag kvin.

„Meni se pjesma nekako baš sviđa…“

„Bojim se da uprkos društveno kritčkoj brilijantnosti ove pjesme, na Evrosongu od toga neće biti ništa. Ok je, ali ne više od toga.“

„Kod mene se ovaj umjetnički koncept nije primio.“

„Svakako nije moj favorit.“

„Nije ovo za mene.“

„Mislim da je super kao muzika za sport, za aerobik.“

„U životu mi ne bi palo na pamet da ovo slušam privatno.“

„Ovo zlata vrijedi kad sa ljudima praviš ESC žurku.“

„Možda nisam u pravu, ali mislim da ovo neće proći na bini ESC-a. Ako nisam u pravu - biće mi drago zbog umjetnosti.“

„Eto, to je problem sa pjesmama koje nešto kritikuju. Napravi prosto dobru pjesmu, a kada se i nešto kritikuje onda - naprijed.“

„ESC ne bi bio to što jeste kada ne bilo nečega što je tako čudno kao ovo. To je, dakle, dio svega ovoga. Ali… hm. Sumnjam da ona ima šanse."

„Obavezno mora da bude u finalu, jednostvano zato što je to što vidim toliko apsurdno, i što mi drži pažnju i sa tako jednostavnim sredstvima uspijeva tako mnogo da postigne. Pjesma je u stvari osrednja i to nije ni važno - ali ovdje se radi o kompletnom umjetničkom djelu.“

„Daleko će dogurati!“

Konstrakta je u Torinu gdje se uveliko održavaju probe, a nastupiće druge polufinalne večeri 12. maja. Pjesma „In corpore sano“ biće treća po redu.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu