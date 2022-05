Nijemci željni odmora i luksuza

Izgleda da rekordna inflacija i rat u Ukrajini ne utječu na želju Nijemaca da napokon odu na odmor. U protivnom: turoperateri javljaju o velikoj navali na ljetne aranžmane a broj prodanih ljetovanja već sad nadmašuje brojke koje su vladale prije korona-krize.

Želja za odmorom i luksuzom

I još jedan trend je primjetan: građani željni odmora ove godine više toliko ne gledaju na cijenu kao prije nego kupuju i aranžmane iz skupljeg sektora. „Ljudi traže duže odmore u boljim hotelima", poručuju iz najvećeg njemačkog ponuđača turističkih aranžmana, TUI-ja. Pritom su turoperateri isključili mogućnost da naknadna povećanja cijena kerozina utječu na cijenu već prodanih aranžmana.

„Nakon dugog razdoblja odricanja putovanja i odmor stoje na vrhu liste želja Nijemaca. Čak ni jaka inflacija i porast cijena ne utječu negativno na ovaj trend", kaže predsjednik Njemačke udruge turoperatera (DRV) Norbert Fiebig. Čini se, kako kaže Fiebig, da Nijemci ove godine više ne gledaju na svaki euro kada planiraju odmor. Unatoč općim poskupljenjima, paušalna putovanja ove godine nisu osjetno skuplja nego prošle.

Stabilne cijene – za sada

Mnoge turističke kompanije su još prošle godine po tadašnjim cijenama zakupile hotelske i prijevozne kontingente, što objašnjava stabilne cijene. No što se više približava sezona odmora, to su aranžmani skuplji, pogotovo ako se više ne radi o putovanjima iz prošlogodišnjeg kontingenta. „Ove godine bi oni koji su u potrazi za povoljnim ponudama mogli ostati kratkih rukava", kaže direktor TUI-ja Fritz Joussen.

Prema jednom ispitivanju koje je provedeno po nalogu Bavarske centrale za turizam (BZT), 69 posto ispitanih ove godine „u svakom slučaju" namjerava otputovati nekamo na odmor, dakle neće godišnji provesti kod kuće kao što je to uglavnom bio slučaj tijekom pandemije. Jedna trećina ispitanih koji se još nisu odlučili kamo će na odmor, još uvijek cijenu navodi kao osnovni kriteriji pri odabiru aranžmana ili odredišta.

I Hrvatska među omiljenim odredištima

Oni koji se odluče na spontani let prema odredištu moraju u svakom slučaju ovog ljeta računati s višim cijenama goriva koje je osjetno poskupjelo nakon početka rata u Ukrajini. Poskupljenja su već najavile kompanije poput Lufthanse ili Air France/KLM-a. „Rastuće cijene moramo prebaciti na naše mušterije", kaže direktor financijskog sektora Lufthanse Remco Steenbergen.

Iz kompanije FTI Group kažu kako je nakon početka rata u Ukrajini primijećen zastoj u kupovni karata ali da se u međuvremenu tržište oporavilo. „Rezervacije za cjelokupno razdoblje od Uskrsa do jeseni za omiljena turistička odredišta premašuju brojke iz pred-koronskog vremena", kaže direktor FTI-ja Ralph Schiller. To se posebice odnosi, kako je rekao, na odredišta poput Hrvatske, Grčke, Turske i Egipta. „Preko ljeta očekujemo veliku navalu prema ovim odredištima bi tijekom ljeta tako da neće svi doći do željenog mjesta u zrakoplovu", kaže Schiller. Slično poručuju i iz kompanije Alltours. Oni govore o „enormnom porastu potražnje" koji bi mogao nadmašiti potražnju iz pred-koronske 2019. za „40 do 80 posto". Posebice se traže paketi koji sadrže luksuzne hotele i ponudu.

Sve kompanije naglašavaju da poskupljenja kerozina neće utjecati na cijene kupljenih aranžmana. Za prekooceanska odredišta poput Tajlanda ili Kariba se čak očekuje i pad cijena letova.

No unatoč ogromnoj potražnji, promet turističkih kompanija ukupno još uvijek leži ispod razine posljednje godine prije pandemije. „Mi usprkos jako dobrom ljetu još uvijek ne očekujemo da ćemo ostvariti ukupni godišnji promet iz razdoblja prije korone", poručuju iz krovne organizacije DRV. Što se tiče 2023. branša je oprezno optimistična i to unatoč nepredvidivom razvoju situacije oko rata u Ukrajini i inflacijskog kretanja.

nk(dpa)